Эдерсон сломался на второй минуте, почти привез – и ушел с поля. Новые проблемы Пепа

Снова минус лидер у «Сити».

Очередной матч начался для «Ман Сити» с неприятностей – сломался Эдерсон.

Вторая минута игры с «Ньюкаслом». Триппьер закидывает на форвард Александера Исака.

Очевидный офсайд, но арбитры дали доиграть эпизод. Шон Лонгстафф бежал до конца – и врезался в Эдерсона.

Гол отменили. Бразилец не мог встать сам, вышли врачи.

Вратарь оклемался, но сразу чуть не привез: неудачно выпнул мяч прямо в Мигеля Альмирона.

Но игроки «Ньюкасла» просто не разобрались. Повезло.

Через пару секунд Эдерсон окончательно присел на газон. Нужна замена.

Вместо него вышел Штефан Ортега. Для немца, приехавшего в Манчестер летом 2022-го, это лишь пятый матч в АПЛ: в этом сезоне выходил только с «Брайтоном», пропустил один от Ансу Фати.

«Ньюкасл» сразу устроил экзамен: сначала пропустили от Бернарду, но тут же ответили двумя – на 35-й минуте отличился Исак, второй добавил Энтони Гордон.

Травмы «Сити»: Холанд, Стоунз и Аканджи. Теперь и Эдерсон

Травмы преследуют Пепа.

● Главная потеря – Эрлинг Холанд. Норвежец травмирован давно, но с восстановлением что-то пошло не так, пришлось внепланово покидать одну из тренировок. По словам Гвардиолы, в этом месяце без Холанда.

● В защите тоже проблемы: недоступны Мануэль Аканджи и Джон Стоунз, причем англичанин должен вернуться в январе, а вот Аканджи точно пропустит еще месяц.

● Только восстановился Кевин де Брюйне, от микротравмы едва восстановился Жереми Доку, Джек Грилиш заболел перед матчем с «Ньюкаслом», но успел вернуться (но не в старт).

Теперь добавится Эдерсон.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey