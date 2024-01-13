Эдерсон сломался на второй минуте, почти привез – и ушел с поля. Новые проблемы Пепа
Снова минус лидер у «Сити».
Очередной матч начался для «Ман Сити» с неприятностей – сломался Эдерсон.
Вторая минута игры с «Ньюкаслом». Триппьер закидывает на форвард Александера Исака.
Очевидный офсайд, но арбитры дали доиграть эпизод. Шон Лонгстафф бежал до конца – и врезался в Эдерсона.
Гол отменили. Бразилец не мог встать сам, вышли врачи.
Вратарь оклемался, но сразу чуть не привез: неудачно выпнул мяч прямо в Мигеля Альмирона.
Но игроки «Ньюкасла» просто не разобрались. Повезло.
Через пару секунд Эдерсон окончательно присел на газон. Нужна замена.
Вместо него вышел Штефан Ортега. Для немца, приехавшего в Манчестер летом 2022-го, это лишь пятый матч в АПЛ: в этом сезоне выходил только с «Брайтоном», пропустил один от Ансу Фати.
«Ньюкасл» сразу устроил экзамен: сначала пропустили от Бернарду, но тут же ответили двумя – на 35-й минуте отличился Исак, второй добавил Энтони Гордон.
Травмы «Сити»: Холанд, Стоунз и Аканджи. Теперь и Эдерсон
Травмы преследуют Пепа.
● Главная потеря – Эрлинг Холанд. Норвежец травмирован давно, но с восстановлением что-то пошло не так, пришлось внепланово покидать одну из тренировок. По словам Гвардиолы, в этом месяце без Холанда.
● В защите тоже проблемы: недоступны Мануэль Аканджи и Джон Стоунз, причем англичанин должен вернуться в январе, а вот Аканджи точно пропустит еще месяц.
● Только восстановился Кевин де Брюйне, от микротравмы едва восстановился Жереми Доку, Джек Грилиш заболел перед матчем с «Ньюкаслом», но успел вернуться (но не в старт).
Теперь добавится Эдерсон.
- Дата проведения
- 13 января, 20.30, «Сент-Джеймс Парк»
- Голы:
- 0:1 – 26 Бернарду Силва, 1:1 – 35 Исак, 2:1 – 37 Гордон, 2:2 – 74 де Брюйне.
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Ньюкасл –
Дубравка, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Холл, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Майли, Альмирон, Гордон, Исак.
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Манчестер Сити –
Эдерсон (Ортега, 8), Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гвардиол, Ковачич, Бернарду Силва (де Брюйне, 69), Родри, Фоден, Доку (Бобб, 82), Альварес.
- Предупреждения:
- Бруно Гимараэс (21), Родри (45), Бернарду Силва (55).
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Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey