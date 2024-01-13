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Эдерсон сломался на второй минуте, почти привез – и ушел с поля. Новые проблемы Пепа

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Снова минус лидер у «Сити».

Очередной матч начался для «Ман Сити» с неприятностей – сломался Эдерсон.

Вторая минута игры с «Ньюкаслом». Триппьер закидывает на форвард Александера Исака.

Очевидный офсайд, но арбитры дали доиграть эпизод. Шон Лонгстафф бежал до конца – и врезался в Эдерсона. 

Гол отменили. Бразилец не мог встать сам, вышли врачи. 

Вратарь оклемался, но сразу чуть не привез: неудачно выпнул мяч прямо в Мигеля Альмирона. 

Но игроки «Ньюкасла» просто не разобрались. Повезло. 

Через пару секунд Эдерсон окончательно присел на газон. Нужна замена. 

Вместо него вышел Штефан Ортега. Для немца, приехавшего в Манчестер летом 2022-го, это лишь пятый матч в АПЛ: в этом сезоне выходил только с «Брайтоном», пропустил один от Ансу Фати. 

«Ньюкасл» сразу устроил экзамен: сначала пропустили от Бернарду, но тут же ответили двумя – на 35-й минуте отличился Исак, второй добавил Энтони Гордон. 

Травмы «Сити»: Холанд, Стоунз и Аканджи. Теперь и Эдерсон

Травмы преследуют Пепа.

● Главная потеря – Эрлинг Холанд. Норвежец травмирован давно, но с восстановлением что-то пошло не так, пришлось внепланово покидать одну из тренировок. По словам Гвардиолы, в этом месяце без Холанда.

● В защите тоже проблемы: недоступны Мануэль Аканджи и Джон Стоунз, причем англичанин должен вернуться в январе, а вот Аканджи точно пропустит еще месяц.

● Только восстановился Кевин де Брюйне, от микротравмы едва восстановился Жереми Доку, Джек Грилиш заболел перед матчем с «Ньюкаслом», но успел вернуться (но не в старт).

Теперь добавится Эдерсон.

Ньюкасл – Манчестер Сити 2:2 (второй тайм)
Дата проведения
13 января, 20.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 26 Бернарду Силва, 1:1 – 35 Исак, 2:1 – 37 Гордон, 2:2 – 74 де Брюйне.
НьюкаслДубравка, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Холл, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Майли, Альмирон, Гордон, Исак.
Манчестер СитиЭдерсон (Ортега, 8), Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гвардиол, Ковачич, Бернарду Силва (де Брюйне, 69), Родри, Фоден, Доку (Бобб, 82), Альварес.
Предупреждения:
Бруно Гимараэс (21), Родри (45), Бернарду Силва (55).

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey

7 комментариев
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Не беда, Кайл Уокер есть.
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Наверное Пепу больше обидно, что он не сможет стать первым тренером АПЛ, не сделавшим замены в 101 матче подряд, нежели травма вратаря
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Ответ sbvinn
Комментарий удален пользователем
Им ещё минут 40 играть…
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В сити 3 состава, им бы ещё ныть..
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Не люблю выражение "сломался" - Человек - не Машина!
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Комментарий удален пользователем
Холланда надо любой ценой заставит играть! Он же такой Здоровый!
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Ответ zuibd72cxs
Им ещё минут 40 играть…
Штош, грех не признать, когда натупил в лужу )
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