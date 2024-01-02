Самый красивый гол, который не был забит: удар Трента от лицевой. И 100 повторов мало

«Это просто неприлично!», – кричал Гари Невилл.

Кроме рекордного xG, супернабора событий Мо Салаха и потерянного кольца Юргена Клоппа отдельным хитом после первого матча АПЛ-2024 стал удар Трента.

Мощнейший удар с острейшего угла – звонкое попадание в перекладину.

Еще первый тайм, счет 0:0 – весь праздник впереди, но «Ливерпуль» уже делает в атаке нечто неординарное.

«Это невероятно, невообразимо, просто неприлично! Нельзя бить с такой позиции! – кричал Гари Невилл с восторгом в эфире Sky . – Лучший момент, не ставший голом, который я видел!»

Александер-Арнолд идеально подстроился под высокий отскок от газона, мяч прилетел к нему после слишком верховой передачи – за которую никто зацепиться и не мог.

В штрафной на опасных позициях были, по сути, только Мохамед Салах в центре и Дарвин Нуньес прилично за дальней штангой, рядом с обоими дежурили защитники. Вероятно, навес/прострел на египтянина бы просто не прошел, а форвард повыше оказался не совсем на ударной позиции, к тому же траекторию тоже перекрывал соперник.

И Трент пробил.

Покрутил стопу и положил корпус так, чтобы приложиться внешней стороной и придать вращение в сторону створа.

Оцените вот с этой точки не только сам удар, но и четыре шага перед ним: игрок «Ливерпуля» уже в момент отскока понимал, где окажется мяч , что удобно будет именно для такой попытки.

А еще тут прекрасно видно, насколько неожиданной траектория стала для вратаря «Ньюкасла» Мартина Дубравки. И куда именно прилетел мяч – даже не в перекладину, а в самый верх дальней штанги!

Так понятнее, почему последствие – аут «Ньюкасла» рядом с угловым флажком. Удар был настолько хлестким и мощным, что мяч быстро улетел почти параллельно с лицевой линией.

Конечно, в памяти сразу возник волшебный гол Роберто Карлоса за «Реал». Когда он от лицевой закрутил в ворота с левой – и сам был в шоке от того, что получилось.

Смотрите, насколько этот удар выделяется среди всех остальных 33 попыток «Ливерпуля». Его xG – пустота. Ноль целых, ноль десятых и сотых .

Это, конечно, справедливо. Какая тут может быть ожидаемая опасность? Но все же именно этот хайлайт – самый вирусный из футбольных после единственного большого матча 1 января. Спорить в популярности может только миниатюра «Клопп и потерянное кольцо».

В целом Трент за матч создал 0,31 xG – за счет двух ударов. Большую часть (0,27) за 12 минут до этой попытки от лицевой – на добивании после сэйва пенальти от Дубравки.

Тоже подстраивался под отскок и собирался приложиться. Но пробил выше.

Благодаря тому, что случилось через 17 минут, Трент даже без гола стал одним из героев матча наравне с Салахом .

У крайнего защитника в итоге вообще нет результативных действий, и хоть команда пропустила два мяча (не может не влиять на оценку игрока обороны), у него уже девятый подряд матч с общим баллом выше 8 на FotMob.

Не рады разве что те, кто взял его в фэнтези – из-за желтой карточки он закончил матч с нулем.

В следующих матчах правый край атаки «Ливерпуля» будет выглядеть значительно иначе: Мо Салах уезжает в сборную Египта на Кубок Африки. Без него играть как минимум с «Арсеналом» (Кубок Англии), «Фулхэмом» (Кубок лиги) и «Борнмутом» (АПЛ).

Атакующая роль Трента непременно возрастет.