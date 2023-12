Тевес, Дрогба, Анелька и еще 8 звезд, игравших за новый клуб Слуцкого

Денежные времена «Шанхай Шеньхуа».

Леонид Слуцкий будет работать в «Шанхай Шеньхуа». В прошлом в клуб заезжали большие звезды. Вспомним их.

Анелька был играющим тренером, Дрогба не платили зарплату, а Тевесу адаптироваться не помогли даже большие деньги

Николя Анелька

Французский нападающий оказался в «Шанхай Шеньхуа» в 2012-м после четырех лет в «Челси». Анелька помогал клубу не только на поле – побыл помощником главного тренера Жана Тигана. За год в Китае Николя поучаствовал в 23 матчах, в которых забил три мяча и отдал шесть ассистов.

Зимой 2013-го француз ушел в аренду в «Ювентус», а летом окончательно попрощался с «Шеньхуа».

Демба Ба

Сенегалец переехал в Китай в расцвете – после сезона-2014/15, в котором отгрузил 27 голов в 46 матчах за «Бешикташ». В Китае первый год тоже все было здорово – забил 29 мячей во всех турнирах. Однако затем Демба сломал малоберцовую кость и выбыл на семь месяцев. Короткая аренда в «Бешикташ» в 2017-м и небольшой период в «Гезтепе» не помогли набрать былую форму, и в следующий раз форвард появился в составе «Шеньхуа» только в 2018-м – до конца года Демба забил лишь пять раз и укатил в «Истанбул».

Фредди Гуарин

Колумбиец, известный по выступлениям за «Порту» и «Интер», был в «Шеньхуа» с 2016-го по 2019 год – как раз после миланского клуба. Хавбек сыграл 100 матчей, забил 28 мячей и отдал 22 ассиста. После Китая Фредди недолго поиграл за «Васко де Гама» и колумбийский «Мильонариос», завершив карьеру в 2021 году.

Дидье Дрогба

Легендарный ивуариец оказался в «Шеньхуа» летом 2012-го – через полгода после того, как туда отправился Анелька. Первые месяцы все шло хорошо, но затем «Шеньхуа» столкнулся с финансовыми проблемами и перестал выплачивать зарплаты игрокам. В январе 2013-го Дидье разорвал контракт с китайским клубом и перешел в «Галатасарай».

Дрогба сыграл за «Шеньхуа» в 11 матчах, забив восемь мячей.

Одион Игало

Нигериец уже в 28 лет выбрал большие деньги – в 2017-м уехал в китайский «Чанчунь Ятай». «Я не знаю, почему в Китай едут другие игроки – может, у них есть какие-то спортивные амбиции. Буду честным – лично я приехал сюда из-за денег», – не скрывал Одион.

В «Чанчунь Ятае» Игало выдал монструозную статистику – 36 голов + 8 ассистов в 55 матчах. В 2019-м Одион перешел в «Шанхай Шенхуа», где зарабатывал около 300 тысяч фунтов в неделю. В 19 матчах форвард забил 10 голов.

Зимой 2020-го Игало сорвался в аренду в «МЮ» – хотя за год до этого отказался от аренды в «Барсу», потому что не хотел «быть игроком на временной основе». В «МЮ» Одион в основном выходил на замену, но пять голов за год все же забил (в кубках). «Шанхай Шенхуа» хотел вернуть Игало и предложил ему 400 тысяч фунтов в неделю, но тогда Одион неожиданно выбрал футбол и остался в «МЮ».

А затем снова выбрал деньги, уехав в Саудовскую Аравию. Сейчас Игало играет за «Аль-Вахду» из Мекки.

Тим Кэйхилл

35-летний австралиец приехал в Китай после трех лет в МЛС – там Тим играл за «Нью-Йорк Ред Буллс». За «Шеньхуа» Кэхилл пылил около года – набрал 12+5 в 34 матчах.

Обафеми Мартинс

В 2015-м «Шеньхуа» заплатил «Сиэтлу» за экс-игрока «Интера», «Ньюкасла», «Вольфсбурга» и «Рубина» 2,5 млн евро – нигериец с перерывами играл за китайский клуб до 2020 года, забив 32 мяча в 63 матчах.

Мохамед Сиссоко

Двоюродный брат Сейду Кейта, поигравший за «Валенсию», «Ливерпуль», «Ювентус» и «ПСЖ». Ненадолго заскочил в Китай в 2015-м – в 15 матчах за «Шеньхуа» малийский опорник забил один мяч и отдал один ассист.

Карлос Тевес

Тевеса звали в Китай еще в начале 2016-го – звонили из «Шанхай СИПГ», в котором позже засветились Халк, Оскар, Одил Ахмедов и Андре Виллаш-Боаш. Карлос тогда отказался от 10-месячного контракта почти на 25 миллионов евро. «Шанхай Шеньхуа» оказался убедительнее и щедрее: в конце того же 2016-го Тевес подписал контракт на 2 года с зарплатой около 38 миллионов евро (730 тысяч в неделю). Китайский клуб не назвал сумму трансфера. Оценки варьируются очень сильно – от 11 до 84 миллионов евро (вторая цифра – The Guardian).

Карлос убежал из Китая год спустя. Кажется, там аргентинца не устраивало вообще все: ни уклад жизни, ни еда, ни манера игры в чемпионате, ни мастерство одноклубников. Ситуацию усугубляли небольшие травмы Тевеса, которые он залечивал в Аргентине. Болельщики, быстро уловив настроение Тевеса, изливали недовольство и в соцсетях, и на трибунах. В общей сложности он сыграл за «Шеньхуа» 20 матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Стефан Эль-Шаарави

Итальянец перешел в «Шеньхуа» после трех лет в «Роме». В Китае Эль-Шаарави провел полтора года, а затем вернулся в «Рому». Статистика такая: 19 матчей, четыре гола, три ассиста.

Карстен Янкер

Экс-нападающий «Баварии» по прозвищу «Отбойный молоток» оказался в «Шанхай Шеньхуа» в 2006 году. В Китае немец не был игроком стартового состава и за 440 игровых минут забил лишь однажды.

А кто из тренеров засветился в «Шеньхуа»?

Валерий Непомнящий

Именитый советский и российский тренер появился в «Шеньхуа» в 2004 году – это был четвертый и пока последний его заход в Китай.

«Сейчас везде работать тяжело, и в Китае у Слуцкого тоже будут трудности, но «Шанхай Шеньхуа» – один из ведущих клубов страны, у них хорошая инфраструктура, все профессионально – это облегчит адаптацию. Надеюсь, у Леонида все там будет нормально. Мне было интересно работать в Китае. Никак не согласен с тем, что это завершение карьеры. Уверен, у Слуцкого были предложения и в России», – характеристика от Непомнящего.

Говард Уилкинсон

Английский тренер, с 1988-го по 1996 год возглавлявший «Лидс» (именно он сделал клуб последним чемпионом Англии перед рождением Премьер-лиги), в марте 2004-го возглавил «Шеньхуа», но уже через пару месяцев ушел по личным причинам.

Мирослав Блажевич

Бывший тренер сборных Швейцарии, Ирана и Хорватии заскочил в «Шеньхуа» в 2009-м, заняв с клубом третье место в местной Суперлиге и квалифицировавшись в азиатскую ЛЧ.

Жан Тигана

Француз, работавший с «Лионом», «Монако», «Фулхэмом», «Бешикташем» и «Бордо», тренировал «Шеньхуа» с 2011-го по 2012-й.

Серхио Батиста

Батиста работал с «Шеньхуа» в два захода в первой половине десятых после ухода из сборной Аргентины.

Густаво Пойет

Уругвайский тренер уехал в 2016 году в «Шеньхуа» на заработки, но долго в Китае не продержался. Уже в 2018-м Пойет принял «Бордо», а сейчас работает со сборной Греции.

Кике Санчес Флорес

«Шеньхуа» назначил Флореса через три месяца после ухода Пойета – в декабре 2018-го. Уже в июле 2019-го Кике Санчеса в клубе не было – спустя некоторое время он опять возглавил «Уотфорд», а сейчас работает с «Севильей».

