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Тевес, Дрогба, Анелька и еще 8 звезд, игравших за новый клуб Слуцкого

Шанхай Шеньхуа Шанхай Шеньхуа
высшая лига Китай высшая лига Китай
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий
Дидье Дрогба Дидье Дрогба
Николя Анелька Николя Анелька
Кике Флорес Кике Флорес
Карлос Тевес Карлос Тевес
Фредди Гуарин Фредди Гуарин
Обафеми Мартинс Обафеми Мартинс
Демба Ба Демба Ба
Одион Игало Одион Игало
Густаво Пойет
Валерий Непомнящий Валерий Непомнящий
Тим Кэйхилл Тим Кэйхилл
Стефан Эль-Шаарави Стефан Эль-Шаарави
Мохамед Сиссоко Мохамед Сиссоко
Футбол Футбол

Денежные времена «Шанхай Шеньхуа».

Леонид Слуцкий будет работать в «Шанхай Шеньхуа». В прошлом в клуб заезжали большие звезды. Вспомним их.

Анелька был играющим тренером, Дрогба не платили зарплату, а Тевесу адаптироваться не помогли даже большие деньги

Николя Анелька

Французский нападающий оказался в «Шанхай Шеньхуа» в 2012-м после четырех лет в «Челси». Анелька помогал клубу не только на поле – побыл помощником главного тренера Жана Тигана. За год в Китае Николя поучаствовал в 23 матчах, в которых забил три мяча и отдал шесть ассистов.

Зимой 2013-го француз ушел в аренду в «Ювентус», а летом окончательно попрощался с «Шеньхуа».

Демба Ба

Сенегалец переехал в Китай в расцвете – после сезона-2014/15, в котором отгрузил 27 голов в 46 матчах за «Бешикташ». В Китае первый год тоже все было здорово – забил 29 мячей во всех турнирах. Однако затем Демба сломал малоберцовую кость и выбыл на семь месяцев. Короткая аренда в «Бешикташ» в 2017-м и небольшой период в «Гезтепе» не помогли набрать былую форму, и в следующий раз форвард появился в составе «Шеньхуа» только в 2018-м – до конца года Демба забил лишь пять раз и укатил в «Истанбул».

Фредди Гуарин

Колумбиец, известный по выступлениям за «Порту» и «Интер», был в «Шеньхуа» с 2016-го по 2019 год – как раз после миланского клуба. Хавбек сыграл 100 матчей, забил 28 мячей и отдал 22 ассиста. После Китая Фредди недолго поиграл за «Васко де Гама» и колумбийский «Мильонариос», завершив карьеру в 2021 году.

Дидье Дрогба 

Легендарный ивуариец оказался в «Шеньхуа» летом 2012-го – через полгода после того, как туда отправился Анелька. Первые месяцы все шло хорошо, но затем «Шеньхуа» столкнулся с финансовыми проблемами и перестал выплачивать зарплаты игрокам. В январе 2013-го Дидье разорвал контракт с китайским клубом и перешел в «Галатасарай».

Дрогба сыграл за «Шеньхуа» в 11 матчах, забив восемь мячей.

Одион Игало

Нигериец уже в 28 лет выбрал большие деньги – в 2017-м уехал в китайский «Чанчунь Ятай». «Я не знаю, почему в Китай едут другие игроки – может, у них есть какие-то спортивные амбиции. Буду честным – лично я приехал сюда из-за денег», – не скрывал Одион.

В «Чанчунь Ятае» Игало выдал монструозную статистику – 36 голов + 8 ассистов в 55 матчах. В 2019-м Одион перешел в «Шанхай Шенхуа», где зарабатывал около 300 тысяч фунтов в неделю. В 19 матчах форвард забил 10 голов. 

Зимой 2020-го Игало сорвался в аренду в «МЮ» – хотя за год до этого отказался от аренды в «Барсу», потому что не хотел «быть игроком на временной основе». В «МЮ» Одион в основном выходил на замену, но пять голов за год все же забил (в кубках). «Шанхай Шенхуа» хотел вернуть Игало и предложил ему 400 тысяч фунтов в неделю, но тогда Одион неожиданно выбрал футбол и остался в «МЮ».

А затем снова выбрал деньги, уехав в Саудовскую Аравию. Сейчас Игало играет за «Аль-Вахду» из Мекки.

Тим Кэйхилл

35-летний австралиец приехал в Китай после трех лет в МЛС – там Тим играл за «Нью-Йорк Ред Буллс». За «Шеньхуа» Кэхилл пылил около года – набрал 12+5 в 34 матчах. 

Обафеми Мартинс

В 2015-м «Шеньхуа» заплатил «Сиэтлу» за экс-игрока «Интера», «Ньюкасла», «Вольфсбурга» и «Рубина» 2,5 млн евро – нигериец с перерывами играл за китайский клуб до 2020 года, забив 32 мяча в 63 матчах.

Мохамед Сиссоко

Двоюродный брат Сейду Кейта, поигравший за «Валенсию», «Ливерпуль», «Ювентус» и «ПСЖ». Ненадолго заскочил в Китай в 2015-м – в 15 матчах за «Шеньхуа» малийский опорник забил один мяч и отдал один ассист.

Карлос Тевес 

Тевеса звали в Китай еще в начале 2016-го – звонили из «Шанхай СИПГ», в котором позже засветились Халк, Оскар, Одил Ахмедов и Андре Виллаш-Боаш. Карлос тогда отказался от 10-месячного контракта почти на 25 миллионов евро. «Шанхай Шеньхуа» оказался убедительнее и щедрее: в конце того же 2016-го Тевес подписал контракт на 2 года с зарплатой около 38 миллионов евро (730 тысяч в неделю). Китайский клуб не назвал сумму трансфера. Оценки варьируются очень сильно – от 11 до 84 миллионов евро (вторая цифра – The Guardian). 

Карлос убежал из Китая год спустя. Кажется, там аргентинца не устраивало вообще все: ни уклад жизни, ни еда, ни манера игры в чемпионате, ни мастерство одноклубников. Ситуацию усугубляли небольшие травмы Тевеса, которые он залечивал в Аргентине.  Болельщики, быстро уловив настроение Тевеса, изливали недовольство и в соцсетях, и на трибунах. В общей сложности он сыграл за «Шеньхуа» 20 матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

Стефан Эль-Шаарави

Итальянец перешел в «Шеньхуа» после трех лет в «Роме». В Китае Эль-Шаарави провел полтора года, а затем вернулся в «Рому». Статистика такая: 19 матчей, четыре гола, три ассиста.

Карстен Янкер

Экс-нападающий «Баварии» по прозвищу «Отбойный молоток» оказался в «Шанхай Шеньхуа» в 2006 году. В Китае немец не был игроком стартового состава и за 440 игровых минут забил лишь однажды.

А кто из тренеров засветился в «Шеньхуа»?

Валерий Непомнящий

Именитый советский и российский тренер появился в «Шеньхуа» в 2004 году – это был четвертый и пока последний его заход в Китай. 

«Сейчас везде работать тяжело, и в Китае у Слуцкого тоже будут трудности, но «Шанхай Шеньхуа» – один из ведущих клубов страны, у них хорошая инфраструктура, все профессионально – это облегчит адаптацию. Надеюсь, у Леонида все там будет нормально. Мне было интересно работать в Китае. Никак не согласен с тем, что это завершение карьеры. Уверен, у Слуцкого были предложения и в России», – характеристика от Непомнящего.

Говард Уилкинсон

Английский тренер, с 1988-го по 1996 год возглавлявший «Лидс» (именно он сделал клуб последним чемпионом Англии перед рождением Премьер-лиги), в марте 2004-го возглавил «Шеньхуа», но уже через пару месяцев ушел по личным причинам. 

Мирослав Блажевич

Бывший тренер сборных Швейцарии, Ирана и Хорватии заскочил в «Шеньхуа» в 2009-м, заняв с клубом третье место в местной Суперлиге и квалифицировавшись в азиатскую ЛЧ.

Жан Тигана

Француз, работавший с «Лионом», «Монако», «Фулхэмом», «Бешикташем» и «Бордо», тренировал «Шеньхуа» с 2011-го по 2012-й.

Серхио Батиста

Батиста работал с «Шеньхуа» в два захода в первой половине десятых после ухода из сборной Аргентины.

Густаво Пойет

Уругвайский тренер уехал в 2016 году в «Шеньхуа» на заработки, но долго в Китае не продержался. Уже в 2018-м Пойет принял «Бордо», а сейчас работает со сборной Греции.

Кике Санчес Флорес

«Шеньхуа» назначил Флореса через три месяца после ухода Пойета – в декабре 2018-го. Уже в июле 2019-го Кике Санчеса в клубе не было – спустя некоторое время он опять возглавил «Уотфорд», а сейчас работает с «Севильей».

Фото: Gettyimages/China Photos, Matt Roberts, Lintao Zhang; ChinaFotoPress/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; East News/Zhang tongzhou / Imaginechina / Imaginechina via AFP, Stringer / Imaginechina / Imaginechina via AFP, Weng lei / Imaginechina / Imaginechina via AFP, Gu yan / Imaginechina / Imaginechina via AFP, STR / AFP, Liu jianmin / Imaginechina / Imaginechina via AFP

2 комментария
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Так, не понял. А где Вячеслав Глеб (легенда Штутгарта и Гамбурга начала 00-х)?!
+7
0
+7
Сейчас там состав хуже Рубина в 2 раза
0
0
0
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