Чудо-пас Арнаутовича в «Интере»: пяткой в стеночку, спиной к воротам, вне штрафной. Это надо увидеть!

Вот это озарение.

Один эпизод не оставил нам шансов пройти мимо победы «Интера» над «Лечче». Это 2:0 сложились благодаря шикарному моменту Марко Арнаутовича.

Чудо-пас Арнаутовича: какая стильная пяточка!

«Интер» повел на 43-й минуте: дебютный гол за клуб с передачи Хакана Чалханоглу у 23-летнего латераля Янн Биссека. Он играет в основе, пока травмированы Дензел Думфрис (вернется в январе) и Хуан Куадрадо (только в апреле).

Но это меркнет на фоне магии Марко Арнаутовича. Просто посмотрите (на 1:46, если видео запустилось с начала).

На 78-й минуте австриец получил мяч возле штрафной «Лечче» от Николо Бареллы, принял спиной к воротам и заметил рывок партнера.

Арнаутович за секунду просчитал траекторию, не стал разворачиваться и элегантно сыграл в стенку – отдал пяточкой на Николо, а он тем временем прорвался к воротам.

Барелла принял самый красивый пас этого сезона и реализовал этот шанс.

А после пошел обниматься с Марко.

Конечно, ведь для него это особенный гол.

Арнаутович еще не забивал в Серии А. Но должен заменить Лаутаро

Марко – 34 года. Летом он вернулся в «Интер» 14 лет спустя, первый заход – откровенный провал.

Арнаутович стартовал с ассиста против «Монцы», стал важной частью ротации, но в сентябре вылетел на полтора месяца из-за проблем с бедром. «Интер» не стал искать замену, доверился Алексису Санчесу, но даже когда вернулся Марко, голов не прибавилось. Австриец никак не мог забить, сильно из-за этого переживал.

Прорвало в ноябрьском матче с «Бенфикой» – с метра добил мяч после углового. Это его первый гол в ЛЧ с 2010-го, тогда еще юный талант забивал за «Вердер». Прошло 4740 дней – самый длинный отрезок между голами в истории турнира.

Марко до сих пор не забивал в Серии А, но он полезен: недавно сломался Лаутаро Мартинес, вернется только в январе. Пока его нет, за голы отвечают Маркус Тюрам и как раз Арнаутович. Еще есть 35-летний Санчес, но Индзаги больше доверяет именно австрийцу.

«Общаюсь с партнерами каждый день, – рассказывал форвард. – Они знают, что это тяжелый период для меня, но я выкладываюсь на полную. Я хочу поблагодарить их, поблагодарить этот клуб за то, что он дает мне шанс. Мы все должны выкладываться на 100%, не должны смотреть на «Юве», они не сдадутся. Нам необходимо думать только о себе».

«Интер» – первый. До матча с «Юве» около месяца

«Интер» – зимний чемпион Италии. В 2023-м остался только матч с «Дженоа», на четыре очка отстает «Ювентус». Сильно позади «Милан» и «Болонья».

В январе у «Интера» непростой календарь: «Верона», «Монца», «Аталанта» и «Фиорентина». Февраль начнется очным матчем с «Юве», туринцам же до этого играть с «Ромой», «Салернитаной» (дважды с учетом Кубка), «Сассуоло», «Лечче» и «Эмполи».

2 февраля – очный матч. Важнейший для чемпионской гонки.

Фото: Spada/Global Look Press