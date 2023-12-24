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Чудо-пас Арнаутовича в «Интере»: пяткой в стеночку, спиной к воротам, вне штрафной. Это надо увидеть!

Марко Арнаутович Марко Арнаутович
Лаутаро Мартинес Лаутаро Мартинес
Интер Интер
Лечче Лечче
Николо Барелла Николо Барелла
Симоне Индзаги Симоне Индзаги
серия А Италия серия А Италия
Футбол Футбол

Вот это озарение.

Один эпизод не оставил нам шансов пройти мимо победы «Интера» над «Лечче». Это 2:0 сложились благодаря шикарному моменту Марко Арнаутовича.

Чудо-пас Арнаутовича: какая стильная пяточка!

«Интер» повел на 43-й минуте: дебютный гол за клуб с передачи Хакана Чалханоглу у 23-летнего латераля Янн Биссека. Он играет в основе, пока травмированы Дензел Думфрис (вернется в январе) и Хуан Куадрадо (только в апреле).

Но это меркнет на фоне магии Марко Арнаутовича. Просто посмотрите (на 1:46, если видео запустилось с начала).

На 78-й минуте австриец получил мяч возле штрафной «Лечче» от Николо Бареллы, принял спиной к воротам и заметил рывок партнера. 

Арнаутович за секунду просчитал траекторию, не стал разворачиваться и элегантно сыграл в стенку – отдал пяточкой на Николо, а он тем временем прорвался к воротам. 

Барелла принял самый красивый пас этого сезона и реализовал этот шанс.

А после пошел обниматься с Марко.

Конечно, ведь для него это особенный гол.

Арнаутович еще не забивал в Серии А. Но должен заменить Лаутаро

Марко – 34 года. Летом он вернулся в «Интер» 14 лет спустя, первый заход – откровенный провал.

Арнаутович стартовал с ассиста против «Монцы», стал важной частью ротации, но в сентябре вылетел на полтора месяца из-за проблем с бедром. «Интер» не стал искать замену, доверился Алексису Санчесу, но даже когда вернулся Марко, голов не прибавилось. Австриец никак не мог забить, сильно из-за этого переживал.

Прорвало в ноябрьском матче с «Бенфикой» – с метра добил мяч после углового. Это его первый гол в ЛЧ с 2010-го, тогда еще юный талант забивал за «Вердер». Прошло 4740 дней – самый длинный отрезок между голами в истории турнира.

Марко до сих пор не забивал в Серии А, но он полезен: недавно сломался Лаутаро Мартинес, вернется только в январе. Пока его нет, за голы отвечают Маркус Тюрам и как раз Арнаутович. Еще есть 35-летний Санчес, но Индзаги больше доверяет именно австрийцу.

«Общаюсь с партнерами каждый день, – рассказывал форвард. – Они знают, что это тяжелый период для меня, но я выкладываюсь на полную. Я хочу поблагодарить их, поблагодарить этот клуб за то, что он дает мне шанс. Мы все должны выкладываться на 100%, не должны смотреть на «Юве», они не сдадутся. Нам необходимо думать только о себе». 

«Интер» – первый. До матча с «Юве» около месяца

«Интер» – зимний чемпион Италии. В 2023-м остался только матч с «Дженоа», на четыре очка отстает «Ювентус». Сильно позади «Милан» и «Болонья».

В январе у «Интера» непростой календарь: «Верона», «Монца», «Аталанта» и «Фиорентина». Февраль начнется очным матчем с «Юве», туринцам же до этого играть с «Ромой», «Салернитаной» (дважды с учетом Кубка), «Сассуоло», «Лечче» и «Эмполи».

2 февраля – очный матч. Важнейший для чемпионской гонки.

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Фото: Spada/Global Look Press

14 комментариев
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Ответ Андрей Тихонов
Зашёл скрины глянуть. Кайфффф!
Так в посте и видео есть
+12
0
+12
За это мы и любим футбол 😍
+7
0
+7
фигасе. и не скринами? спортс, что с тобой?
+6
0
+6
почти как я во дворе в 2008
+4
-1
+3
Пас классный, но и отдал-открылся топово
+2
-1
+1
Вспомнился легендарный пас Гути на Зидана, молодежь пересмотрите если не видели))
+1
0
+1
Настолько неожиданно получилось, что защитники встали как вкопанные и полчаса смотрели за издевательством Бареллы над вратарем
+1
0
+1
Ответ mj23.net
Круто, но он настолько явно это делал, что можно было прочитать. Посмотрел на набегающего партнера, сделал соответствующее движение для паса пяткой. Защи знатные конечно. Особенно тот, кто держал вбегающего. Он даже не увидел его)
Откуда вы беретесь, «знатоки» футбола? Думаю, тебе даже не стоит пересматривать эпизод, ты там ничего не увидишь. Как раз таки, эта передача не читалась. Внимательно посмотри, на что среагировал защитник, и как Арна его обдурил этим пасом. Эх,горе умники,горе оналитеги
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рекордсмен сборной Австрии по сыгранным матчам и второй по голам
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Ответ John Gotti
Откуда вы беретесь, «знатоки» футбола? Думаю, тебе даже не стоит пересматривать эпизод, ты там ничего не увидишь. Как раз таки, эта передача не читалась. Внимательно посмотри, на что среагировал защитник, и как Арна его обдурил этим пасом. Эх,горе умники,горе оналитеги
Ты чо такой злой? Не дают?
+1
-1
0
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