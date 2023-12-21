Покер за тайм! Что за Думбия так развлекается во Франции?

Это Камори Думбия – арендованный, неосновной полузащитник.

Непримечательная афиша «Брест» – «Лорьян» (4:0) вспыхнула благодаря неожиданному герою.

Полузащитник Камори Думбия разбил соперника уже к перерыву – закинул четыре! Покеров в первом тайме матча Лиги 1 не было с сентября 2016-го: тогда Эдинсон Кавани за «ПСЖ» разобрал «Кан», а во второй половине парижане добавили еще два.

Но там забивал суперзвездный форвард, а Думбия – даже не основной игрок! Камори приехал летом 2023-го из «Реймса» в аренду, в этом сезоне у него лишь один старт: против «Страсбура» в начале декабря.

«Реймс» отыскал Думбия в малийской академии. И отправил за практикой в «Брест»

Камори Думбия 20 лет. В детстве он мечтал стать футболистом и настолько же сильно не любил учиться: мог играть на школьном поле с друзьями, а на уроках не появлялся. Учителя могли спокойно прийти домой и пожаловаться родителям на плохую посещаемость, но ребенку было почти все равно: мысленно он был уже в лучших клубах мира.

Еще в родном Бамако Думбия попал в футбольную академию, там играл с Ивом Биссума из «Тоттенхэма» и Ромиником Куаме из «Кадиса». Среди методик – занятия босиком, чтобы оттачивать технику.

В 2021-м на турнире, организованном академией, полузащитника заметил «Реймс»: посмотрели две игры и предложили контракт. Через дубль (8+3 в 14 играх четвертой лиги) Думбия попал в основу и в восьми матчах Лиги 1 два раза забил и добавил ассист.

В сезоне-2022/23 стал появляться в старте, но закончил с 2+3 и место в основе не забронировал. В «Брест» его летом отправили за практикой, ее было тоже немного – но покер явно может повлиять.

В сборной Мали парень, кстати, дебютировал в прошлом году: пять голов в восьми матчах. Неплохо для 20-летнего.

Следил за Роналдиньо, Коутиньо и малийским полузащитником «Халла». Мечтает помогать сиротам и нуждающимся

Думбия характеризовал свою игру как техничную и умную. Он рассказывал о себе в интервью Onze Mondial:

«Мне нравится, когда мяч у меня в ногах, люблю красивый футбол. Но я хотел бы улучшить тактические навыки и поработать над своей выносливостью. Мои любимые футболисты – Филиппе Коутиньо, техничный игрок, который хорошо обводит и эффектно завершает. Еще мне нравится Адама Траоре (полузащитник «Халла» – Sports.ru), он хорошо обращается с мячом. Я должен назвать и Роналдиньо – когда смотришь его игру, хочется веселиться».

Небольшой рост – всего 170 см – сам Камори не считает проблемой. Говорит, что Лео Месси тоже невысокий, и что когда маленький футболист на поле – все знают, что он опасен.

Вне тренировок Думбия ведет скромный образ жизни: говорит, что в основном сидит дома, слушает музыку, болтает с близкими по телефону или спит.

Мечты у Камори благородные: «Я хотел бы выиграть как можно больше трофеев, в том числе с моей сборной Мали. Помимо футбола я мечтаю помочь как можно большему количеству людей, особенно сиротам и нуждающимся».

И тут после покера гораздо больше шансов. А «Брест» благодаря победе вышел на четвертое место – поднялся в зону ЛЧ.

Фото: East News/Fred TANNEAU / AFP; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press