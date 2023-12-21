Вы это видели?
Блог

Покер за тайм! Что за Думбия так развлекается во Франции?

Брест Брест
Камори Думбия Камори Думбия
лига 1 Франция лига 1 Франция
Реймс Реймс
Лорьян Лорьян
сборная Мали сборная Мали
Футбол Футбол

Это Камори Думбия – арендованный, неосновной полузащитник.

Непримечательная афиша «Брест» – «Лорьян» (4:0) вспыхнула благодаря неожиданному герою.

Полузащитник Камори Думбия разбил соперника уже к перерыву – закинул четыре! Покеров в первом тайме матча Лиги 1 не было с сентября 2016-го: тогда Эдинсон Кавани за «ПСЖ» разобрал «Кан», а во второй половине парижане добавили еще два.

Но там забивал суперзвездный форвард, а Думбия – даже не основной игрок! Камори приехал летом 2023-го из «Реймса» в аренду, в этом сезоне у него лишь один старт: против «Страсбура» в начале декабря.

«Реймс» отыскал Думбия в малийской академии. И отправил за практикой в «Брест»

Камори Думбия 20 лет. В детстве он мечтал стать футболистом и настолько же сильно не любил учиться: мог играть на школьном поле с друзьями, а на уроках не появлялся. Учителя могли спокойно прийти домой и пожаловаться родителям на плохую посещаемость, но ребенку было почти все равно: мысленно он был уже в лучших клубах мира.

Еще в родном Бамако Думбия попал в футбольную академию, там играл с Ивом Биссума из «Тоттенхэма» и Ромиником Куаме из «Кадиса». Среди методик – занятия босиком, чтобы оттачивать технику.

В 2021-м на турнире, организованном академией, полузащитника заметил «Реймс»: посмотрели две игры и предложили контракт. Через дубль (8+3 в 14 играх четвертой лиги) Думбия попал в основу и в восьми матчах Лиги 1 два раза забил и добавил ассист.

В сезоне-2022/23 стал появляться в старте, но закончил с 2+3 и место в основе не забронировал. В «Брест» его летом отправили за практикой, ее было тоже немного – но покер явно может повлиять.

В сборной Мали парень, кстати, дебютировал в прошлом году: пять голов в восьми матчах. Неплохо для 20-летнего.

Следил за Роналдиньо, Коутиньо и малийским полузащитником «Халла». Мечтает помогать сиротам и нуждающимся

Думбия характеризовал свою игру как техничную и умную. Он рассказывал о себе в интервью Onze Mondial:

«Мне нравится, когда мяч у меня в ногах, люблю красивый футбол. Но я хотел бы улучшить тактические навыки и поработать над своей выносливостью. Мои любимые футболисты – Филиппе Коутиньо, техничный игрок, который хорошо обводит и эффектно завершает. Еще мне нравится Адама Траоре (полузащитник «Халла» – Sports.ru), он хорошо обращается с мячом. Я должен назвать и Роналдиньо – когда смотришь его игру, хочется веселиться».

Небольшой рост – всего 170 см – сам Камори не считает проблемой. Говорит, что Лео Месси тоже невысокий, и что когда маленький футболист на поле – все знают, что он опасен.

Вне тренировок Думбия ведет скромный образ жизни: говорит, что в основном сидит дома, слушает музыку, болтает с близкими по телефону или спит.

Мечты у Камори благородные: «Я хотел бы выиграть как можно больше трофеев, в том числе с моей сборной Мали. Помимо футбола я мечтаю помочь как можно большему количеству людей, особенно сиротам и нуждающимся».

И тут после покера гораздо больше шансов. А «Брест» благодаря победе вышел на четвертое место – поднялся в зону ЛЧ.

Головин взбесился на красную: лягнул соперника шипами. Мстил за фол

Брест – Лорьян 4:0 (4:0, 0:0)
Дата проведения
20 декабря, 23.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 22 Думбия, 2:0 – 25 Думбия, 3:0 – 29 Думбия, 4:0 – 45 Думбия.
БрестБизот, Лала, Шардонне, Брассье, Локо, Мартен (Перейра Лаже, 79), Ле-Мелу (Маньетти, 73), Думбия (Камара, 66), Дель Кастийо, Ле Дуарон (Браими, 79), Сатриано (Мунье, 74).
ЛорьянМвого, Игор Силва, Тальби, Туре, Менди (Йонгва, 73), Абержель, Инносент (Лапорт, 38), Февр, Понко, Тосин (Ле Бри, 73), Дьенг (Крупи, 60).
Предупреждения:
Крупи (70), Игор Силва (86), Брассье (87).

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Фото: East News/Fred TANNEAU / AFP; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дед сильно изменился, но пылит все так же
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий