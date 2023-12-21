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«Барса» глупо подарила два гола 20-й команде Ла Лиги. Победу пришлось вырвать

Серджи Роберто Серджи Роберто
Лео Баптистао Лео Баптистао
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Альмерия Альмерия
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Футбол Футбол

Араухо навредил, Серджи Роберто спас.

«Барселона» чуть не потеряла очки в матче с главным аутсайдером Ла Лиги, еще и дома – тяжелые 3:2 против «Альмерии».

Соперник еще ни разу в сезоне не побеждал, а тут за счет двух максимально странных подарков от «Барсы» чуть не зацепил очки.

Два пропущенных – с ошибок Араухо. Вторая – особенно глупо

Рафинья открыл счет на 33-й минуте. Еще через восемь минут «Альмерия» сравняла. Пас в атаку прервал Рональд Араухо, но как: мяч от него отскочил к сопернику – Серхио Аррибасу.

А он тут же вывел один на один Лео Баптистао, он не промахнулся. Офсайда, как оказалось, не было из-за выставленной ноги Араухо.

Кстати, Баптистао впервые в карьере забил «Барсе». До этого в 11 матчах не получалось.

Казалось, гол Серджи Роберто на 60-й минуте успокоит «Альмерию».

Какое там – через 11 минут забили «Барсе» еще. Араухо и вратари Иньяки Пенья после подачи неудачно разбирались, чей же мяч.

А Эдгар Гонсалес сработал на отскоке – аккуратно попал в пустые. 2:2.

«Барса» вырвала победу в конце – дубль у Серджи Роберто после паса Роберта Левандовского. Причем он мог делать даже хет-трик – попал в перекладину уже на 90+3. Правда, между этими моментами «Альмерия» снова чуть не сравняла – когда Иддрису Баба бил головой, а Пенья чудом отразил.

Слишком тяжелая победа для такого соперника.

У Роберто первый дубль в карьере. «Барса» вернется в 2024-м – тремя матчами в трех разных турнирах

Что эта победа значит?

● «Барселона» выиграла впервые за четыре матча – до этого влетели «Жироне» с «Антверпеном», а также сыграли вничью с «Валенсией». С проблемами, но побороли неприятную серию. Хотя теперь у команды уже больше пропущенных, чем за весь прошлый сезон – 21 мяч.

● У Серджи Роберто первый дубль в карьере – за 357 матчей! 31-летний защинтник-воспитанник в этом матче был капитаном команды.

● «Барса» забила два мяча с угловых в одном матче впервые за пять лет – прошлый пример из 2018-го, тогда на выезде убрали «Сосьедад» (2:1). Забивали Луис Суарес и Усман Дембеле – вот настолько давно.

Победа поможет «Барселоне» точно не отстать от конкурентов в этом туре. «Реал» сыграет в гостях с «Алавесом», «Жирона» – на выезде с «Бетисом». У «Атлетико» уже есть потеря: во вторник упустили победу над «Хетафе» (3:3).

«Барса» сыграла последний матч в 2023-м. В начале января теперь сыграют в гостях против «Лас-Пальмаса», потом кубковый выезд к «Барбастро» (последнее место в Сегунде Б, выше них вторая команда «Барсы»). Потом – Суперкубок Испании в Саудовской Аравии, в полуфинале ждет «Осасуна».

А ведь Араухо выманивает «Бавария». Ему даже звонил Тухель

Барселона – Альмерия 3:2 (1:1, 2:1)
Дата проведения
20 декабря, 21.00, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 33 Рафинья, 1:1 – 41 Баптистао, 2:1 – 60 Серджи Роберто, 2:2 – 71 Эдгар Гонсалес, 3:2 – 83 Серджи Роберто.
БарселонаПенья, Жоау Канселу, Кристенсен (Кунде, 46), Араухо, Бальде, Серджи Роберто, Гюндоган, Лопес (Ромеу, 67), Рафинья (Ямаль, 76), Жоау Феликс (Ферран Торрес, 46), Левандовски.
АльмерияЛуиш Машимиану, Посо (Мендес, 64), Эдгар Гонсалес, Монтес, Чуми, Акьеме, Баба, Лопи, Аррибас, Рамазани (Эмбарба, 77), Баптистао (Лазаро, 77).
Предупреждения:
Посо (5), Рафинья (15), Кристенсен (21), Лопи (57), Баба (85), Араухо (90).

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros

6 комментариев
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Тухель стер номер Араухо из контактов
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Ответ Vlad Zhadejko
Араухо после травмы сам не свой
Араухо после общения с Тухелем сам не свой и это настораживает.
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Араухо после травмы сам не свой
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Ответ Антоша Спирин
Вообще стало тошнить от последних матчей Барсы. Вроде надо смотреть, а не хочется. И не в Араухо дело. И даже не в Ромео. Просто нет команды - сборище разномастных игроков высокого класса. Хави даже жалко - думаю, он сам не понимает, в чем дело. А дело то в долговременной политике хунты. Свернули не туда, и все. Повыгоняли легенд (начиная с Лео и Суа). Теперь долго этого не поправить. Будем мучаться.
я не фанат барсы ,но этого и стоило ожидать ,смена поколений. Лео не удержали бы при всем желании,Суарес уже старый и не тянет. Нет пока лидера в клубе,даже не сравнивая с масштабом Месси ,а так скажем обычного игрока способного сделать результат. Да и вообще все топ клубы сейчас трясет
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