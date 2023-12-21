«Барса» глупо подарила два гола 20-й команде Ла Лиги. Победу пришлось вырвать

Араухо навредил, Серджи Роберто спас.

«Барселона» чуть не потеряла очки в матче с главным аутсайдером Ла Лиги, еще и дома – тяжелые 3:2 против «Альмерии».

Соперник еще ни разу в сезоне не побеждал, а тут за счет двух максимально странных подарков от «Барсы» чуть не зацепил очки.

Два пропущенных – с ошибок Араухо. Вторая – особенно глупо

Рафинья открыл счет на 33-й минуте. Еще через восемь минут «Альмерия» сравняла. Пас в атаку прервал Рональд Араухо, но как: мяч от него отскочил к сопернику – Серхио Аррибасу.

А он тут же вывел один на один Лео Баптистао, он не промахнулся. Офсайда, как оказалось, не было из-за выставленной ноги Араухо.

Кстати, Баптистао впервые в карьере забил «Барсе». До этого в 11 матчах не получалось.

Казалось, гол Серджи Роберто на 60-й минуте успокоит «Альмерию».

Какое там – через 11 минут забили «Барсе» еще. Араухо и вратари Иньяки Пенья после подачи неудачно разбирались, чей же мяч.

А Эдгар Гонсалес сработал на отскоке – аккуратно попал в пустые. 2:2.

«Барса» вырвала победу в конце – дубль у Серджи Роберто после паса Роберта Левандовского. Причем он мог делать даже хет-трик – попал в перекладину уже на 90+3. Правда, между этими моментами «Альмерия» снова чуть не сравняла – когда Иддрису Баба бил головой, а Пенья чудом отразил.

Слишком тяжелая победа для такого соперника.

У Роберто первый дубль в карьере. «Барса» вернется в 2024-м – тремя матчами в трех разных турнирах

Что эта победа значит?

● «Барселона» выиграла впервые за четыре матча – до этого влетели «Жироне» с «Антверпеном», а также сыграли вничью с «Валенсией». С проблемами, но побороли неприятную серию. Хотя теперь у команды уже больше пропущенных, чем за весь прошлый сезон – 21 мяч .

● У Серджи Роберто первый дубль в карьере – за 357 матчей! 31-летний защинтник-воспитанник в этом матче был капитаном команды.

● «Барса» забила два мяча с угловых в одном матче впервые за пять лет – прошлый пример из 2018-го, тогда на выезде убрали «Сосьедад» (2:1). Забивали Луис Суарес и Усман Дембеле – вот настолько давно.

Победа поможет «Барселоне» точно не отстать от конкурентов в этом туре. «Реал» сыграет в гостях с «Алавесом», «Жирона» – на выезде с «Бетисом». У «Атлетико» уже есть потеря: во вторник упустили победу над «Хетафе» (3:3).

«Барса» сыграла последний матч в 2023-м. В начале января теперь сыграют в гостях против «Лас-Пальмаса», потом кубковый выезд к «Барбастро» (последнее место в Сегунде Б, выше них вторая команда «Барсы»). Потом – Суперкубок Испании в Саудовской Аравии, в полуфинале ждет «Осасуна».

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros