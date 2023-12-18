Прощание с легендой: Форсберг уходит из «Лейпцига». Прошел весь путь от второй лиги

Эмиль заслужил.

Эмиль Форсберг провел последний домашний матч в составе «РБ Лейпциг» – против «Хоффенхайма». В январе швед перейдет в «Нью-Йорк Ред Буллс».

32-летнему форварду удалось сверкнуть напоследок: на 66-й минуте он вышел на замену вместо Кристофа Баумгартнера, а уже через четыре минуты забил из штрафной.

После матча партнеры организовали Форсбергу коридор почета. Мило!

Ему вручили статуэтку красного быка – символа клуба.

Точнее даже всей клубной системы. Ведь «быком» швед быть не перестанет, просто переместится из флагманской команды в МЛС.

Форсберг – легенда «Лейпцига». Приходил еще во вторую Бундеслигу

Эмиль играет за «Лейпциг» с января 2015-го – пришел, когда клуб занимал седьмое место во второй Бундеслиге. Он сразу помог четырьмя ассистами, но команда поднялась только до пятого места и в элиту тогда не вышла. Следующий сезон – уже 15 результативных действий Форсберга и прямое попадание в Бундеслигу.

Там швед расцвел: сделал аж 30 голов! Восемь забил сам, добавил 22 ассиста – по количеству голевых стал лучшим вообще во всех топ-лигах сезона-2016/17. «Лейпциг» сенсационно занял второе место и ворвался в Лигу чемпионов.

Прогрессу помешали травмы, причем необычные: в следующем сезоне он пропустил два месяца из-за остеомиелита лобка, а дальше был четыре месяца недоступен из-за пахового растяжения. А еще у Эмиля были напряженные отношения с Юлианом Нагельсманном, который возглавил «Лейпциг» в 2019-м. С Доменико Тедеско и Марко Розе работало гладко.

Форсберг никогда не опускался ниже планки по количеству результативных действий за «Лейпциг».

🔝 2017/18: 5+4

🔝 2018/19: 7+9

🔝 2019/20: 10+4

🔝 2020/21: 9+6

🔝 2021/22: 11+4

🔝 2022/23: 9+7

В этом сезоне у Форсберга 4+1 – и еще есть шанс улучшить статистику в матче с «Вердером». В общей сложности у Эмиля 71 гол и 68 ассистов в 324 матчах за «Лейпциг» – он на втором месте в истории клуба по количеству матчей и на четвертом – по числу голов. Швед взял с клубом два Кубка.

Форсберг точно войдет в историю «Лейпцига» как одна из первых легенд клуба.

Фото: Gettyimages.ru/Luciano Lima