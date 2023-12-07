Эндрик сделал «Палмейрас» чемпионом, «Ботафого» только пятый, «Сантос» впервые за 111 лет вылетел

Развязка в Бразилии.

В бразильской Серии А завершился ярчайший сезон. Вот главные итоги.

«Ботафого» полсезона лидировал в чемпионате, но слил 13-очковый отрыв и закончил пятым

Этот чемпионат надолго запомнит «Ботафого». Сначала клуб стремительно взлетел на первое место и заработал 13-очковый отрыв. Однако затем фора быстро улетучилась.

Мы внимательно следили за крушением «Ботафого» (раз, два). Спад начался в сентябре – проиграли три матча подряд. В октябре были две победы, но после этого команда выдала 11-матчевую безвыигрышную серию и финишировала лишь на пятом месте.

Кризис был предсказуем.

«Ботафого» только в 2022-м вернулся в бразильскую элиту и в прошлом сезоне занял 11-е место. Сейчас по стоимости состава (по версии Transfermarkt) «Ботафого» занимает скромное 12-е место в Серии А. В первой половине чемпионата команда прыгнула выше головы.

Еще одна причина – тренерская чехарда. За сезон сменилось пять тренеров – многовато для претендентов на чемпионство.

Но это еще не все.

«Ботафого» (хоть и входит в четверку главных клубов Рио-де-Жанейро) переживает не лучшие времена. Последнее чемпионство датировано 1995 годом, в XXI веке не попадали даже в тройку. За последние 10 лет команда дважды вылетала в Серию Б.

Клуб накопил долгов почти на миллиард бразильских реалов (около 200 млн долларов). В конце 2021-го вернулись в высший дивизион, но оставались на грани банкротства.

«Ботафого» от финансового краха спас закон, разрешивший бразильским клубам переходить во владение частных лиц – в том числе иностранцев. В начале 2022-го клуб купил американец Джон Текстор, который уже владел «Кристал Пэлас», а потом докупил «Лион» и бельгийский «Моленбек».

В Бразилии Текстора встречали чуть ли не ликованием – фанаты считали, что он решит проблемы и вернет «Ботафого» на победный путь. Все оказалось не так безоблачно.

Американец не хочет платить долги, которые набрали предыдущие владельцы, поэтому постоянно судится. Уже были задержки зарплаты игрокам и персоналу, угрозы от суда наложить арест на имущество клуба и даже отключение электричества на тренировочной базе. Долг уменьшился, но все равно переваливает за 700 млн реалов (более 140 млн долларов).

Болельщики уже теряют терпение – больших инвестиций пока тоже не было. А параллельно у Текстора есть «Лион», который американец тоже кормит обещаниями об огромных вливаниях, а на деле команда сыпется в Лиге 1 после провального трансферного лета.

17-летний Эндрик затащил титул для «Палмейрас»

Титул в итоге взял «Палмейрас». Поворотным стал матч с «Ботафого» в начале ноября: «Палмейрас», проигрывая 0:3, вырвал победу (закончили 4:3) и сократил отставание от лидера до четырех очков. В последующих семи матчах «Палмейрас» победил лишь четырежды, но этого хватило для титула.

Эндрик, который с лета 2024-го будет играть за «Реал», выдал мощную концовку сезона. Именно он дублем вытащил матч с «Ботафого» и забил до конца чемпионата еще четыре гола. Всего у 17-летнего нападающего 11 мячей.

Для 41-летнего португальского тренера Абела Феррейры это уже девятый трофей с «Палмейрас». Он пришел только в 2020-м! И уже дважды выиграл чемпионат Бразилии и дважды взял Кубок Либертадорес.

По титулам с «Палмейрас» Феррейра уступает только одному тренеру – Вандерлею Лушембурго (10).

«Сантос» вылетел. Через год после смерти Пеле

Есть и совсем грустная новость: из Серии А впервые за 111-летнюю историю вылетел «Сантос». В первом же сезоне после смерти Пеле, с которым клуб переживал расцвет в середине ХХ века.

«Сантос» не был безнадежным аутсайдером, но в трех последних турах проиграл «Флуминенсе», «Атлетико Паранаэнсе» и «Форталезе» и, отстав от спасительной черты на одно очко, отправился в дивизион ниже.

Болельщики не обрадовались:

Фото: Gettyimages/Buda Mendes, Ricardo Moreira; instagram.com