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Эндрик сделал «Палмейрас» чемпионом, «Ботафого» только пятый, «Сантос» впервые за 111 лет вылетел

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Палмейрас Палмейрас
Абел Феррейра
Эндрик
Ботафого Ботафого
Сантос Сантос
Футбол Футбол

Развязка в Бразилии.

В бразильской Серии А завершился ярчайший сезон. Вот главные итоги.

«Ботафого» полсезона лидировал в чемпионате, но слил 13-очковый отрыв и закончил пятым

Этот чемпионат надолго запомнит «Ботафого». Сначала клуб стремительно взлетел на первое место и заработал 13-очковый отрыв. Однако затем фора быстро улетучилась.

Мы внимательно следили за крушением «Ботафого» (раз, два). Спад начался в сентябре – проиграли три матча подряд. В октябре были две победы, но после этого команда выдала 11-матчевую безвыигрышную серию и финишировала лишь на пятом месте.

Кризис был предсказуем.

«Ботафого» только в 2022-м вернулся в бразильскую элиту и в прошлом сезоне занял 11-е место. Сейчас по стоимости состава (по версии Transfermarkt) «Ботафого» занимает скромное 12-е место в Серии А. В первой половине чемпионата команда прыгнула выше головы.

Еще одна причина – тренерская чехарда. За сезон сменилось пять тренеров – многовато для претендентов на чемпионство.

Но это еще не все.

«Ботафого» (хоть и входит в четверку главных клубов Рио-де-Жанейро) переживает не лучшие времена. Последнее чемпионство датировано 1995 годом, в XXI веке не попадали даже в тройку. За последние 10 лет команда дважды вылетала в Серию Б.

Клуб накопил долгов почти на миллиард бразильских реалов (около 200 млн долларов). В конце 2021-го вернулись в высший дивизион, но оставались на грани банкротства.

«Ботафого» от финансового краха спас закон, разрешивший бразильским клубам переходить во владение частных лиц – в том числе иностранцев. В начале 2022-го клуб купил американец Джон Текстор, который уже владел «Кристал Пэлас», а потом докупил «Лион» и бельгийский «Моленбек».

В Бразилии Текстора встречали чуть ли не ликованием – фанаты считали, что он решит проблемы и вернет «Ботафого» на победный путь. Все оказалось не так безоблачно. 

Американец не хочет платить долги, которые набрали предыдущие владельцы, поэтому постоянно судится. Уже были задержки зарплаты игрокам и персоналу, угрозы от суда наложить арест на имущество клуба и даже отключение электричества на тренировочной базе. Долг уменьшился, но все равно переваливает за 700 млн реалов (более 140 млн долларов). 

Болельщики уже теряют терпение – больших инвестиций пока тоже не было. А параллельно у Текстора есть «Лион», который американец тоже кормит обещаниями об огромных вливаниях, а на деле команда сыпется в Лиге 1 после провального трансферного лета.

17-летний Эндрик затащил титул для «Палмейрас» 

Титул в итоге взял «Палмейрас». Поворотным стал матч с «Ботафого» в начале ноября: «Палмейрас», проигрывая 0:3, вырвал победу (закончили 4:3) и сократил отставание от лидера до четырех очков. В последующих семи матчах «Палмейрас» победил лишь четырежды, но этого хватило для титула.

Эндрик, который с лета 2024-го будет играть за «Реал», выдал мощную концовку сезона. Именно он дублем вытащил матч с «Ботафого» и забил до конца чемпионата еще четыре гола. Всего у 17-летнего нападающего 11 мячей.

Для 41-летнего португальского тренера Абела Феррейры это уже девятый трофей с «Палмейрас». Он пришел только в 2020-м! И уже дважды выиграл чемпионат Бразилии и дважды взял Кубок Либертадорес. 

По титулам с «Палмейрас» Феррейра уступает только одному тренеру – Вандерлею Лушембурго (10).

«Сантос» вылетел. Через год после смерти Пеле

Есть и совсем грустная новость: из Серии А впервые за 111-летнюю историю вылетел «Сантос». В первом же сезоне после смерти Пеле, с которым клуб переживал расцвет в середине ХХ века.

«Сантос» не был безнадежным аутсайдером, но в трех последних турах проиграл «Флуминенсе», «Атлетико Паранаэнсе» и «Форталезе» и, отстав от спасительной черты на одно очко, отправился в дивизион ниже.

Болельщики не обрадовались:

17-летний Эндрик уже в сборной. А какие у «Реала» на него планы?

Фото: Gettyimages/Buda Mendes, Ricardo Moreira; instagram.com

19 комментариев
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Жаль Ботафого. Слить два матча с 3:0 - прям горе.
Взяли бы шесть очков - были бы сейчас чемпионы.
+13
-1
+12
Локо в 2005 вёз ЦСКА 8 очков, а в итоге отстал на 6 - "кони" камбэк на 14 очков!
Ботафого вёз 13 очков Палмейрасу и отстал на 6 т.е камбэк 19 очков!!!
На фоне коллапса Ботафого 2023, есть повод вспомнить Локо 2005 и другие команды про.. шие титул, имея большую очковую фору. Почитал бы такой пост с удовольствием
+10
-1
+9
Ответ Вадим Сидоров
Комментарий удален пользователем
и? у них 3 место в итоге, вылетели Америка Минейро
+4
0
+4
Спасибо за обзор!
+3
0
+3
Ботафого - Палмейрас огненный матч был. Ботафого упустили преимущество в 3 мяча, красная, не забитый пенальти при 3-1... Два хороших гола от Эндрика( кстати, у пацана ляжки, как у Р. Карлоса). И как вишенка на торте: победный гол на 9ой добавленной). Супер матч
+2
0
+2
Ответ Вадим Сидоров
Локо в 2005 вёз ЦСКА 8 очков, а в итоге отстал на 6 - "кони" камбэк на 14 очков! Ботафого вёз 13 очков Палмейрасу и отстал на 6 т.е камбэк 19 очков!!! На фоне коллапса Ботафого 2023, есть повод вспомнить Локо 2005 и другие команды про.. шие титул, имея большую очковую фору. Почитал бы такой пост с удовольствием
Вспомнил Вердер с Диего в составе, как они прошли первый круг идеально и в итоге чемпионом стал Штутгарт
+2
0
+2
Интересный формат конечно.4 команды на вылет, а с 1 по 15 место все получают путевки в международные соревнования.Это ненормально когда 3-4 очка отделяют вылет от места в копе Судамерикана.
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Комментарий удален пользователем
Гремио жалко(((
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Ботафого очень редкие лузеры, я думал, такими быть просто невозможно....
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Жаль, что Ботафого не доехал до чемпионства. Зато Васко да Гама остался.
А почему под заголовком о вылете Сантоса фото с игроками Сан-Паулу и бразильского РБ?
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После ухода Пеле Сантос стал середняком, типа самарских Крыльев . Чемпионаты Бразилии проводятся с 1971
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Извиняюсь перед всеми болельщиками Сантоса, довелось мне этой ночью поставить на них свои кровные денежки и считай я их приговорил, сразу проиграли и вылетели из Серии А впервые за 100 лет... а я сильно верил что это не может произойти и верил в их победу что спасутся
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Ответ Truefet
и? у них 3 место в итоге, вылетели Америка Минейро
Согласен, перепутал
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Ответ Вадим Сидоров
Локо в 2005 вёз ЦСКА 8 очков, а в итоге отстал на 6 - "кони" камбэк на 14 очков! Ботафого вёз 13 очков Палмейрасу и отстал на 6 т.е камбэк 19 очков!!! На фоне коллапса Ботафого 2023, есть повод вспомнить Локо 2005 и другие команды про.. шие титул, имея большую очковую фору. Почитал бы такой пост с удовольствием
Хорошо помню тот сезон. В августе после домашней ничьи с Зенитом стало минус восемь. Я уже потерял надежду. И тут у Локо с Эштрековым начались проблемы из-за ухода Сёмина в сборную.
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