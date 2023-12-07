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Какой провал «Сити»: без шансов проиграли «Вилле». Эмери выкинул Пепа из топ-3

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Четыре матча без побед.

«Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле»! Пеп Гвардиола и его команда без побед уже четыре тура подряд. После трех ничьих еще хуже – поражение.

Причем от прямого конкурента. Да-да, это про команду Унаи Эмери.

«Вилла» укатала чемпиона. Этот матч – исторически худший для Пепа

Обычно неудачи «Манчестер Сити» списывают как раз на проблемы с реализацией. Даже против «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» действующие чемпионы действовали с позиции силы. Но победа «Астон Виллы» выглядит мегаубедительной.

«Вилла» чаще била (22:2), попадала в створ (7:2). В первом тайме бирмингемцы вообще пробили 13 раз – это худший результат для команд Гвардиолы за все время работы в чемпионатах.

Два своих удара по воротам – тоже антирекорд Пепа. Причем оба за первые 11 минут, а дальше даже xG – 0,00. Переводя с языка цифр на русский: полный ноль в атаке.

Тем удивительнее, что нули на табло держались до 74-й минуте. Там Леон Бэйли завершал контратаку, ему немного помог рикошет.

После «Вилла» была ближе ко второму, чем «Сити» к ничьей: удар Дугласа Луиса прилетел в штангу, в другом эпизоде потащил Эдерсон.

Максимально дельная победа «Астон Виллы».

Такая серия у Пепа всего третья за карьеру. А «Вилла» дома – монстры, 14 побед подряд!

В карьере Пепа Гвардиолы это всего лишь третий отрезок без побед в четырех турах чемпионата.

Первый, по сути, даже и не в счет. В дебютном для тренера сезоне-2008/09 «Барселона» расслабилась после оформления титула и выноса «Реала» (6:2 на «Бернабеу»), тогда выдали две ничьих и два поражения, которые ни на что не влияли.

Второй случай – в марте первого сезона работы в «Ман Сити». Тогда, как и сейчас, три ничьих и поражение. От «Сток Сити», «Ливерпуля», «Арсенала» и «Челси». Серьезная полоса с сильными соперниками.

У «Астон Виллы» теперь уже 14 домашних побед в Премьер-лиге подряд – повторение клубного рекорда. Последнее поражение – в феврале от «Арсенала» (2:4). Крутейшая серия, помехой для которой не стал даже «Манчестер Сити».

Отдельно порадуемся за Унаи Эмери. Испанский тренер впервые в карьере обыграл Пепа Гвардиолу. До этого были девять поражений и четыре ничьих с общим счетом 7:33.

«Надо принять, что «Астон Вилла» была лучше, – признался Пеп. – Родри – важный игрок, но нам надо находить способ побеждать и без него. За эти годы мы научились находить способы побеждать, но сейчас у нас есть проблемы с этим, надо найти решение. Это моя работа. Когда соперник сильнее, нужно это признавать».

«Сити» отстал от «Арсенала» уже на шесть очков. Но Пеп уверен в чемпионстве

«Сити» после поражения от «Астон Виллы» опустился на четвертую строчку – пропустили вперед как раз команду Эмери. Вот это действительно прямые конкуренты.

В четверг их может догнать «Тоттенхэм», если обыграет «Вест Хэм». «Манчестер Юнайтед», где вроде бы так много проблем, отстает всего на три очка.

«Сити» вне тройки после 15 туров, в середине сезона – звучит удивительно. Хотя это, конечно не фатально. Например, в чемпионском сезоне-2020/21 они за первые 15 туров только раз заканчивали игровой день выше четвертого места в таблице. И ничего, весной сыграли пару перенесенных матчей, а потом выдали привычную победную серию.

Конкуренты по чемпионской гонке свои матчи в середине недели выиграли: «Арсенал» выдал мегакамбэк против «Лутона», «Ливерпуль» не без проблем взломал «Шеффилд Юнайтед». Отставание пока не критичное, но неприятное – за один тур не нагонишь.

Забавно, но Гвардиола, кажется, совершенно не волнуется. Перед матчем против «Виллы» он даже позволил себе предсказать исход борьбы за золото: «На сегодня мне кажется, что мы выиграем Премьер-лигу снова. Если мы продолжим играть так, как против «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», добьемся этого. Люди не верят в наше чемпионство после трех ничьих, но мы собираемся сделать это снова. Мы знаем, что выиграть четыре титула подряд нелегко, ни одна команда еще не добивалась этого, и именно поэтому есть трудности».

Вдобавок Пеп сказал, что закончит карьеру, если вдруг «Сити» в этом сезоне опять оформит требл.

Теперь еще больше поводов думать про самоупоение?

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Астон Вилла – Манчестер Сити 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
6 декабря, 23.15, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 74 Бэйли.
Астон ВиллаМартинес, Конса, Диего Карлос, Пау Торрес, Динь (Морено, 90), Бэйли (Диаби, 85), Макгинн, Тилеманс (Рэмзи, 85), Камара, Дуглас Луис, Уоткинс (Дуран, 90).
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Гвардиол, Стоунз, Аканджи, Льюис (Матеуш Нунеш, 68), Бернарду Силва, Фоден (Бобб, 73), Холанд, Альварес (Ковачич, 68).
Предупреждения:
Стоунз (45), Льюис (53), Уоткинс (60), Камара (87).

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan

16 комментариев
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Эмери. Вот кто недооценен. Из середняков и около-топов делает команды, которые забирают важные трофеи и борются за верхние места.

Тут на спорсте популярен такой запрос: «а что если Гвардиола возглавил бы условный Эвертон?».
Так вот, Эмери как раз показывает, как нужно работать в подобной ситуации)
+13
-2
+11
Астонвиллишка
+3
0
+3
Эмери молодец, слов нет! Удачи ему в дальнейшей карьере!
+2
0
+2
Ответ LaffyTaffy
Эмери. Вот кто недооценен. Из середняков и около-топов делает команды, которые забирают важные трофеи и борются за верхние места. Тут на спорсте популярен такой запрос: «а что если Гвардиола возглавил бы условный Эвертон?». Так вот, Эмери как раз показывает, как нужно работать в подобной ситуации)
Можно и в обратную сторону такую логику развернуть: Гвардиола показывает, как работать в больших клубах. При всём уважении, Эмери - тренер как раз для середняков, в гранды его никто не позовёт
+4
-2
+2
Ответ Никита Давыдкин
Можно и в обратную сторону такую логику развернуть: Гвардиола показывает, как работать в больших клубах. При всём уважении, Эмери - тренер как раз для середняков, в гранды его никто не позовёт
Ну Астон Вилле же лучше, в таком случае. Деньги у клуба есть, есть амбиции, богатая история, болельщики вообще лютые(послушайте, как сегодня пел Вилла Парк). Вообщем, будущее выглядит оптимистично.
+2
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+2
У людей память становится как у рыбы. Я часто не смотрю матчи Сити но их так вынесли не первый раз. В сезоне 2017-2018 (если не ошибаюсь) в ЛЧ Ливерпуль на своём поле не дал никакого шанса Сити. Первый точный удар у Сити в сторону ворот Ливерпуля было ближе к 80 минуты и проиграли со счётом 3-0. Я даже понял бы если здесь речь шло о АПЛ но нет.
+3
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Сити сегодня отрезками из штрафной своей не выходил, не говоря уже до чужой дойти. Вилла классный футбол показала.
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Тоттенхэм в четверг играет с Вест Хэмом.
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Астон Вилла открытие этого сезона в АПЛ.
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Тренеришка не такой все таки тренеришка оказался,а серьезный специалист
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У Сити был сложный сезон, в том числе в эмоциональном. Арсенал должен этим воспользоваться и выиграть наконец титул.
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Ответ Антон Орехов
Астон Вилла открытие этого сезона в АПЛ.
Вилла и во второй половине прошлого отлично играла.
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