Какой провал «Сити»: без шансов проиграли «Вилле». Эмери выкинул Пепа из топ-3

Четыре матча без побед.

«Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле»! Пеп Гвардиола и его команда без побед уже четыре тура подряд. После трех ничьих еще хуже – поражение.

Причем от прямого конкурента. Да-да, это про команду Унаи Эмери.

«Вилла» укатала чемпиона. Этот матч – исторически худший для Пепа

Обычно неудачи «Манчестер Сити» списывают как раз на проблемы с реализацией. Даже против «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» действующие чемпионы действовали с позиции силы. Но победа «Астон Виллы» выглядит мегаубедительной.

«Вилла» чаще била (22:2), попадала в створ (7:2). В первом тайме бирмингемцы вообще пробили 13 раз – это худший результат для команд Гвардиолы за все время работы в чемпионатах.

Два своих удара по воротам – тоже антирекорд Пепа. Причем оба за первые 11 минут, а дальше даже xG – 0,00. Переводя с языка цифр на русский: полный ноль в атаке.

Тем удивительнее, что нули на табло держались до 74-й минуте. Там Леон Бэйли завершал контратаку, ему немного помог рикошет.

После «Вилла» была ближе ко второму, чем «Сити» к ничьей: удар Дугласа Луиса прилетел в штангу, в другом эпизоде потащил Эдерсон.

Максимально дельная победа «Астон Виллы».

Такая серия у Пепа всего третья за карьеру. А «Вилла» дома – монстры, 14 побед подряд!

В карьере Пепа Гвардиолы это всего лишь третий отрезок без побед в четырех турах чемпионата.

Первый, по сути, даже и не в счет. В дебютном для тренера сезоне-2008/09 «Барселона» расслабилась после оформления титула и выноса «Реала» (6:2 на «Бернабеу»), тогда выдали две ничьих и два поражения, которые ни на что не влияли.

Второй случай – в марте первого сезона работы в «Ман Сити». Тогда, как и сейчас, три ничьих и поражение. От «Сток Сити», «Ливерпуля», «Арсенала» и «Челси». Серьезная полоса с сильными соперниками.

У «Астон Виллы» теперь уже 14 домашних побед в Премьер-лиге подряд – повторение клубного рекорда. Последнее поражение – в феврале от «Арсенала» (2:4). Крутейшая серия, помехой для которой не стал даже «Манчестер Сити».

Отдельно порадуемся за Унаи Эмери. Испанский тренер впервые в карьере обыграл Пепа Гвардиолу. До этого были девять поражений и четыре ничьих с общим счетом 7:33 .

«Надо принять, что «Астон Вилла» была лучше, – признался Пеп. – Родри – важный игрок, но нам надо находить способ побеждать и без него. За эти годы мы научились находить способы побеждать, но сейчас у нас есть проблемы с этим, надо найти решение. Это моя работа. Когда соперник сильнее, нужно это признавать».

«Сити» отстал от «Арсенала» уже на шесть очков. Но Пеп уверен в чемпионстве

«Сити» после поражения от «Астон Виллы» опустился на четвертую строчку – пропустили вперед как раз команду Эмери. Вот это действительно прямые конкуренты.

В четверг их может догнать «Тоттенхэм», если обыграет «Вест Хэм». «Манчестер Юнайтед», где вроде бы так много проблем, отстает всего на три очка.

«Сити» вне тройки после 15 туров, в середине сезона – звучит удивительно . Хотя это, конечно не фатально. Например, в чемпионском сезоне-2020/21 они за первые 15 туров только раз заканчивали игровой день выше четвертого места в таблице. И ничего, весной сыграли пару перенесенных матчей, а потом выдали привычную победную серию.

Конкуренты по чемпионской гонке свои матчи в середине недели выиграли: «Арсенал» выдал мегакамбэк против «Лутона», «Ливерпуль» не без проблем взломал «Шеффилд Юнайтед». Отставание пока не критичное, но неприятное – за один тур не нагонишь.

Забавно, но Гвардиола, кажется, совершенно не волнуется. Перед матчем против «Виллы» он даже позволил себе предсказать исход борьбы за золото: «На сегодня мне кажется, что мы выиграем Премьер-лигу снова. Если мы продолжим играть так, как против «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», добьемся этого. Люди не верят в наше чемпионство после трех ничьих, но мы собираемся сделать это снова. Мы знаем, что выиграть четыре титула подряд нелегко, ни одна команда еще не добивалась этого, и именно поэтому есть трудности».

Вдобавок Пеп сказал, что закончит карьеру, если вдруг «Сити» в этом сезоне опять оформит требл.

Теперь еще больше поводов думать про самоупоение?

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan