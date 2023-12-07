Рекордная мощь «МЮ» в атаке = победа над «Челси». Дубль Мактоминея!

Всего три очка до «Сити».

«Манчестер Юнайтед» провел, похоже, лучший матч сезона – и по делу выиграл у «Челси» домашний матч (2:1).

Зажигали с первых минут – начиная с незабитого пенальти. А потом все-таки три гола, опасные моменты и громадный перекос в сторону «МЮ».

Бруну подвел с пенальти-подскоком. Хорошо, что в атаке есть Мактоминей

«МЮ» с самого начала чересчур легко проникал в чужую штрафную – так что на восьмой минуте уже бил пенальти. За то, как Энцо Фернандес наступил на ногу Антони. ВАР подсказал, что это 11-метровый.

Бруну Фернандеш традиционно подскочил перед ударом – и не забил. Роберт Санчес достал мяч, а Алехандро Гарначо промахнулся на добивании.

В ответ на это «Челси» чуть не наказал за обрез Софьяна Амрабата – марокканец в последний момент помешал Михаилу Мудрику пробить прицельно. Позже у Мудрика будет еще один эпизод с ударом рядом со штангой.

На 19-й минуте «МЮ» все-таки забил. Потому что игра «Челси» в обороне – ужас. Аж пять неприкрытых игроков! И еще один рядом.

Харри Магуайр попал в соперника, но Скотт Мактоминей добил и чуть не пришиб гулявшего на линии ворот Хейлунда – 1:0.

Атаки летели в обе стороны.

На 32-й минуте Мактоминей едва не сделал дубль – два удара в упор (сначала головой, потом ногой) прямо в Санчеса. «Челси» тут же ответил, но Николас Джексон не обыграл вышедшего из ворот Андре Онану.

«Челси» сравнял. Но как же «МЮ» повезло, что в атаке есть Мактоминей!

Под конец первого тайма моменты пропали – но в этот момент «Челси» и забил. Коул Палмер получил мяч от Мудрика, собрал на себе сразу несколько защитников и умудрился точно пробить из сложного положения.

Нет, правда, неужели забил отсюда?

Забил! Получился очень аккуратный удар в дальний угол – красота. Онана не достал. И как будто потерял позицию для оптимального прыжка, упустил дальний угол.

2,94 против 0,40 по xG – эти цифры кричали нам о том, насколько большое преимущество у «МЮ» по моментам.

А еще 2,94 – рекорд для любой команды в первом тайме этого сезона . Ощутимым было преимущество и по ударам – 18:5.

Во втором тайме много шансов было у Гарначо, но новых чудес молодой аргентинец не выдал. Хотя у «МЮ» есть суперсила и не из профильных форвардов: Алехандро навесил, а на дальней штанге идеально, без сопротивления замкнул Мактоминей!

ВАР проверял момент на фол за секунду до удара – криминала не нашел.

Для Скотта Мактоминея, вообще-то полузащитника с изначально оборонительными функциями, это уже второй дубль в сезоне. Первый вы тоже наверняка помните: ровно два месяца назад шотландец вышел за три минуты до конца с «Брентфордом» при 0:1 и принес «МЮ» победу. А потом забил в следующем матче.

Ждем?

Твиттер xG Philosophy подсчитал, что итоговый показатель в этом матче (4,46 xG) – второй лучший результат команды с февраля 2021-го. Еще больше «МЮ» в атаке создавал только в майском матче против того же «Челси» (5,31 xG).

Теперь у «Юнайтед» рекордная беспроигрышная серия против «Челси» в АПЛ – 12 матчей (пять побед, семь ничьих) . Последний раз проигрывали шесть лет назад – в ноябре 2017-го. Единственный гол команды Антонио Конте в ворота еще «МЮ» Жозе Моуринью забил Альваро Мората. Совсем другой мир.

«Манчестер Юнайтед» теперь всего в трех очках от «Ман Сити», проигравшего «Астон Вилле». Хотя месяц назад разрыв был достигал девяти. «Челси» по-прежнему застрявший в середине.

«МЮ» через три дня примет «Борнмут», который в последних четырех турах внезапно собрал сразу десять очков, а потом – заруба с «Баварией» с надеждами на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Челси» через четыре дня сыграет в гостях с «Эвертоном», выигравшим четыре из шести последних матчей.

Фото: eastnews.ru/Dave Thompson