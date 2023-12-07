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Рекордная мощь «МЮ» в атаке = победа над «Челси». Дубль Мактоминея!

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Всего три очка до «Сити».

«Манчестер Юнайтед» провел, похоже, лучший матч сезона – и по делу выиграл у «Челси» домашний матч (2:1).

Зажигали с первых минут – начиная с незабитого пенальти. А потом все-таки три гола, опасные моменты и громадный перекос в сторону «МЮ».

Бруну подвел с пенальти-подскоком. Хорошо, что в атаке есть Мактоминей

«МЮ» с самого начала чересчур легко проникал в чужую штрафную – так что на восьмой минуте уже бил пенальти. За то, как Энцо Фернандес наступил на ногу Антони. ВАР подсказал, что это 11-метровый.

Бруну Фернандеш традиционно подскочил перед ударом – и не забил. Роберт Санчес достал мяч, а Алехандро Гарначо промахнулся на добивании.

В ответ на это «Челси» чуть не наказал за обрез Софьяна Амрабата – марокканец в последний момент помешал Михаилу Мудрику пробить прицельно. Позже у Мудрика будет еще один эпизод с ударом рядом со штангой.

На 19-й минуте «МЮ» все-таки забил. Потому что игра «Челси» в обороне – ужас. Аж пять неприкрытых игроков! И еще один рядом.

Харри Магуайр попал в соперника, но Скотт Мактоминей добил и чуть не пришиб гулявшего на линии ворот Хейлунда – 1:0.

Атаки летели в обе стороны.

На 32-й минуте Мактоминей едва не сделал дубль – два удара в упор (сначала головой, потом ногой) прямо в Санчеса. «Челси» тут же ответил, но Николас Джексон не обыграл вышедшего из ворот Андре Онану.

«Челси» сравнял. Но как же «МЮ» повезло, что в атаке есть Мактоминей!

Под конец первого тайма моменты пропали – но в этот момент «Челси» и забил. Коул Палмер получил мяч от Мудрика, собрал на себе сразу несколько защитников и умудрился точно пробить из сложного положения.

Нет, правда, неужели забил отсюда?

Забил! Получился очень аккуратный удар в дальний угол – красота. Онана не достал. И как будто потерял позицию для оптимального прыжка, упустил дальний угол.

2,94 против 0,40 по xG – эти цифры кричали нам о том, насколько большое преимущество у «МЮ» по моментам.

А еще 2,94 – рекорд для любой команды в первом тайме этого сезона. Ощутимым было преимущество и по ударам – 18:5.

Во втором тайме много шансов было у Гарначо, но новых чудес молодой аргентинец не выдал. Хотя у «МЮ» есть суперсила и не из профильных форвардов: Алехандро навесил, а на дальней штанге идеально, без сопротивления замкнул Мактоминей!

ВАР проверял момент на фол за секунду до удара – криминала не нашел.

Для Скотта Мактоминея, вообще-то полузащитника с изначально оборонительными функциями, это уже второй дубль в сезоне. Первый вы тоже наверняка помните: ровно два месяца назад шотландец вышел за три минуты до конца с «Брентфордом» при 0:1 и принес «МЮ» победу. А потом забил в следующем матче.

Ждем?

Твиттер xG Philosophy подсчитал, что итоговый показатель в этом матче (4,46 xG) – второй лучший результат команды с февраля 2021-го. Еще больше «МЮ» в атаке создавал только в майском матче против того же «Челси» (5,31 xG).

Теперь у «Юнайтед» рекордная беспроигрышная серия против «Челси» в АПЛ – 12 матчей (пять побед, семь ничьих). Последний раз проигрывали шесть лет назад – в ноябре 2017-го. Единственный гол команды Антонио Конте в ворота еще «МЮ» Жозе Моуринью забил Альваро Мората. Совсем другой мир.

«Манчестер Юнайтед» теперь всего в трех очках от «Ман Сити», проигравшего «Астон Вилле». Хотя месяц назад разрыв был достигал девяти. «Челси» по-прежнему застрявший в середине.

«МЮ» через три дня примет «Борнмут», который в последних четырех турах внезапно собрал сразу десять очков, а потом – заруба с «Баварией» с надеждами на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Челси» через четыре дня сыграет в гостях с «Эвертоном», выигравшим четыре из шести последних матчей.

Какой провал «Сити»: без шансов проиграли «Вилле». Эмери выкинул Пепа из топ-3

Манчестер Юнайтед – Челси 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
6 декабря, 23.15, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 19 Мактоминей, 1:1 – 45 Палмер, 2:1 – 69 Мактоминей.
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф (Регилон, 46), Шоу, Бруну Фернандеш, Амрабат, Мактоминей, Антони, Гарначо (Эванс, 90), Хейлунд (Рэшфорд, 84).
ЧелсиСанчес, Кукурелья (Джеймс, 46), Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Мудрик (Броя, 77), Фернандес, Палмер, Кайседо, Стерлинг, Джексон.
Предупреждения:
Шоу (15), Гарначо (22), Диогу Далот (82), Регилон (90).

Салах – уникум. Всегда здоров: пропустил лишь три матча АПЛ за шесть с половиной сезонов

Фото: eastnews.ru/Dave Thompson

23 комментария
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Челси - первая команда в этом сезоне, с которой прессинг Тен Хага сработал.
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Чудом не продали Мактоминея в ВХЮ и слава богу! Всегда он мне нравился!
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Тен Хаг снова топ?)
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Когда уже начнут забивать нападающие, ужасающая статистика, трио Рэшфорд-Хойлунд-Марсьяль на троих забили 3 гола в АПЛ, из низ один с пенальти, и это после 15 туров
+1
0
+1
Заслуженная победа. «Манчестер Юнайтед» был хорош в интенсивном персональном прессинге. «Челси» в большинстве случаев не удавалось с этим справиться. Важно, что не было пассажиров. Никто не филонил, все бежали, играли до конца, старались чётко исполнять установки. Да, матч вышел довольно открытый. Где-то «Манчестер Юнайтед» повезло. Но и сами создали много. Реализация же по-прежнему плоха. Хёйлунду снова не организовали явных моментов. При этом я не сказал бы, что он плохо открывается. Он молодец, борется за все мячи, цепляется, сохраняет владение, неплох в подыгрыше, совсем не выпадает из командной работы. Отношение к делу в этом матче у игроков было что надо. Да, календарь очень сложный сейчас. Но всё равно нужно максимально стараться в каждой игре. «Манчестер Юнайтед» и всех к нему неравнодушных с победой.
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+1
Ответ Brigant
Чудом не продали Мактоминея в ВХЮ и слава богу! Всегда он мне нравился!
Все равно его максимум - банка. Забери голы и это дыра в полузащите
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Мактоминей харош, мог и три забить я думаю так во второй половине сезона у МЮ может быть серия из побед как уже было не раз, тем более скорее всего еврокубки на паузе будут
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"но Скотт Мактоминей добил и чуть не пришиб гулявшего на линии ворот Гарначо – 1:0." - Перепутать Гарначо и Хейлунда - это надо уметь)))
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Не смотрел матч, но судя по этим скринам оборона Челси - тотальный кошмар. По 3-4 игрока МЮ гуляют по их штрафной как у себя дома, а защитники сбились в кучу и стоят, отдыхают, футбол смотрят
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Даже Мага сегодня хотел забить и играл вингера. Что это нафиг было. Мага на фланг, Амбарат на цз) Бедный Поч. Когда против тебя такое делают, может нехило самооценка понизиться.
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Ответ DolJun
мю повезло что есть судья, который всегда может подстраховать и засчитать гол, забитый с нарушением правил. челси конечно плох и половину ударов мю - это привозы синих, с точки зрения игры матч проигран подчистую, но вот с точки зрения игра была ничейная если бы не судья.
Надо отдать должное МЮ играл безупречно я фанат Челси но все же сопернику уважать надо
+1
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Ответ DolJun
что к чему?
к тому что МЮ играл хорошо и заслужили победу
в атаке они были острее чем Челси
2-1 Это благодаря Санчеза иначе реч ушло бы о разгроме
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Ответ DolJun
так а где я пишу что мю играл плохо или не заслужил победу по игре? или я где-то пишу о том, что челси не был бы разгромлен если бы не санчес? в чем противоречие?
Ты писал как будто судя помог
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Ответ DolJun
так а что, это не так? фола на колвиле не было в моменте когда мактоминей забивал победный гол? или тебе показали повтор момента со стерлингом так же, как показали повтор пенальти за фол энцо?
Да согласен момент спорный но это плохая игра Челси позволил забыть гол
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Ответ James2208
Да согласен момент спорный но это плохая игра Челси позволил забыть гол
ну так и в чем я был не прав? я ж не сказал что игра от челси была хорошей
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Ответ Тиксон
Тен Хаг снова топ?)
Топ, но пока только на фоне теряющих каждую секунду мяч мудриков да джексонов. Ща Борнмут подъедет, уверен что такой лафы не будет
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