Лишь три элитных клуба остались в Кубке Германии. Зато в 1/4 финала сенсация из третьей лиги!

У «Байера» хороший шанс на трофей.

После 1/8 финала Кубка Германии в турнире очень мало элиты: дожили всего три команды из Бундеслиги.

Остальные пятеро участников – из второй или даже ниже!

🏆 Герои розыгрыша – «Саарбюкен», команда из третьей лиги! Это они выбили «Баварию» в 1/16 финала, а теперь и франкфуртский «Айнтрахт». И по делу – недавнего победителя Лиги Европы обыграли 2:0. Уступили во владении, зато активнее били по воротам и в створ.

Между прочим, «Саарбюкен» – участник первого в истории Кубка чемпионов. А до этого команда из Саара даже создавала собственный еврокубок и обыгрывала мадирдский «Реал».

Действующий обладатель трофея «РБ Лейпциг» проиграл «Вольфсбургу», сам «Вольфсбург» в 1/8 пропустил дальше «Гладбах».

«Майнц», «Фрайбург» и «Кельн» проиграли командам второй Бундеслиги. «Аугсбург», «Вердер» и «Бохум» – соперникам из третьей лиги. Остальные клубы высшего дивизиона вылетели в матчах представителей элиты между собой.

Фаворит теперь очевиден – «Байер». Это просто одна из лучших команд старта сезона в Европе, у нее по-прежнему ни одного поражения в сезоне (единственная в топ-5 лиг), к тому же многие конкуренты так быстро устранились.

Да, остался «Штутгарт», который в этом сезоне тоже хорош, идет на третьем месте в чемпионате. Там бушует бомбардир Серу Гирасси – именно его гол только что оставил «Дортмунд» без четвертьфинала.

Букмекеры верят именно в команду Хаби Алонсо – хорошие шансы выиграть первый за долгие годы трофей и избавиться от прозвища «Неверкузен».

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Жеребьевка четвертьфиналов пройдет 10 декабря, а сами матчи этой стадии – уже в 2024-м. 30 и 31 января, а также 6-7 февраля.

Фото: AFP/UWE ANSPACH