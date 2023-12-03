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Чемпионский ход «Байера»: теперь ничья с «Дортмундом». Единственный ноль поражений в топ-лигах

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Сохранили его после «Баварии» и «Боруссии».

«Байер» продолжается впечатлять: сыграли вничью с дортмундской «Боруссией» и точно останутся лидерами Бундеслиги.

Беспроигрышная серия продолжается: уже 20 матчей. В чемпионате по разу уже сыграли с обоими самыми опасными соперниками.

«Байер» пропустил на старте. И с трудом отыгрался

Сейчас было непросто.

«Дортмунд» повел уже на пятой минуте: форвард Никлас Фюллькруг подыграл Юлиану Рюэрсону, немец ворвался в штрафную и прошил вратаря Лукаса Градецки. Так «Байер» пропустил впервые за месяц – держались четыре матча.

После гола «Боруссия» отдала инициативу, «Байер» создавал моменты. На 24-й минуте хозяева судью Даниэля Зиберта просили поставить пенальти, но он не увидел фола в толчке Йонаса Хофманна.

Пробить кипера Грегора Кобеля не получалось. Хотя под конец тайма «Байер» даже внес мяч в сетку – гол форварда Виктора Бонифасе отменили из-за офсайда.

На 79-й минуте лучший бомбардир клуба исправился: Одилон Коссуну выхватил мяч и разогнал атаку на правом фланге, отдал на Патрика Шика. Чех прострелил на Бонифасе, ему оставалось завершить с пары метров. Не простил.

Хотя «Боруссия» могла вырвать победу, но в самом конце чуть-чуть не попал Фюллькруг – все-таки 1:1.

«Байер» все еще не проигрывает. Последние в топ-лигах

Впечатление от леверкузенцев – по-прежнему топ.

«Байер» – единственный в топ-лигах, кто до сих пор не проигрывал: рядом долго шла «Ницца», но не справилась с «Нантом». «Бавария» тоже с нулем в Бундеслиге, зато проигрывала в Кубке – скромнейшему «Саарбрюкену».

● Нет, не просто не проигрывает: 18 побед, всего две ничьих – до «Боруссии» был и уверенный выезд к «Баварии», там закончили 2:2 (и тоже проигрывали по ходу). То есть сдержали двух самых статусных соперников, а остальных победили.

Команда Хаби Алонсо лидирует, «Бавария» отстает на три очка, но у мюнхенцев в запасе отмененный из-за снега матч с «Унионом».

Впереди у «Байера» кубковая игра с «Падерборном», а потом выезд к «Штутгарту», еще перед паузой «Айнтрахт» и «Бохум». Есть все шансы стать зимним чемпионом.

Байер – Боруссия Д 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
3 декабря, 19.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Рюэрсон, 1:1 – 79 Бонифасе.
БайерГрадецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Коссуну, Гримальдо, Джака, Хофманн (Адли, 64), Паласиос (Шик, 79), Виртц, Бонифасе.
Боруссия ДКобель, Хуммельс, Шлоттербек (Пападопулос, 64), Рюэрсон, Ройс (Менье, 84), Забитцер, Джан, Брандт, Вольф, Байно-Гиттенс (Адейеми, 64), Фюллькруг.
Предупреждения:
Фримпонг (12), Паласиос (74), Хуммельс (77), Вольф (90), Коссуну (90).

Фото: Gettyimages/Christof Koepsel

1 комментарий
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Хотелось бы победы Байера, но даже в лучший их сезон Бавария не отстаёт по потерянным....
Всё таки Мюнхен в долгую на голову выше всех в лиге и боюсь, что сново возьмёт своё
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