3:3 – битва «Сити» с «Тоттенхэмом». У Сона гол и автогол за три минуты

Нет выгоды никому.

Ох, вот это денек в АПЛ: после 4:3 «Ливерпуля» и «Фулхэма», 3:2 «Челси» с «Брайтоном», концерт выдали «Ман Сити» и «Тоттенхэм» – 3:3!

137 секунд Сона: забил в свои и чужие за первые 10 минут. Такого не случалось с 1999-го

Полетели сразу же.

⚽️ 6’. Вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио в необязательном моменте выбил на угловой, но стандарт стал роковым для «Сити». Подача привела к стремительной контратаке гостей. Отметим отличный разворот Брайана Хиля – благодаря этому пошла атака.

Дальше Деян Кулусевски отправил в борьбу на Сона.

А кореец продавил Жереми Доку и отправил мяч под руки Эдерсону. 1:0 в пользу гостей!

⚽️ 9’. Преимущество «Тоттенхэма» продержалось недолго. Подача Хулиана Альвареса со штрафного нашла ногу... Сона. Да, это автогол.

137 секунд – именно столько между голами Сона. По данным Opta, он всего лишь второй игрок в истории Премьер-лиги, забивший в свои и чужие за первые 10 минут матча. Первым такое провернул Гарет Барри в матче «Астон Вилла» – «Чарльтон» в мае 1999-го. Как же давно это было!

И да, это первый автогол Сона за 387 матчей в «Тоттенхэме».

Холанд не попал в пустые, отдал голевую на почти победный. И разбушевался в концовке

Еще три минуты – и «Сити» должен был выходить вперед: Эрлинг Холанд умудрился не попасть в пустой угол с убойнейшей позиции. Вратарь уже был отыгран.

Команда Пепа Гвардиолы все же ушла на перерыв лидером: Холанд, Доку и Альварес устроили изящную перепасовку в штрафной «Тоттенхэма», которая завершилась голом Фила Фодена.

Во втором тайме «Сити» попытался успокоить игру, но усыпил сам себя. Моменты перестали идти, а «Тоттенхэм» атаковал и сравнял на 69-й минуте: Сон покатил на Джованни Ло Чельсо, аргентинец с 18 метров пробил от штанги.

«Сити» тут же включился, что привело к 3:2 уже на 81-й минуте: Родри накрыл Ива Биссума, мяч подхватил Холанд и отпасовал на вышедшего на замену Джека Грилиша. Англичанин реализовал.

Но этот «Тоттенхэм» не сдается: на 90-й минуте Деян Кулулсевски спиной сравнял. 3:3!

«Сити» побежал вперед, была прекрасная возможность вырвать победу. На 90+5 лондонцы сфолили на Холанде, норвежец удержался и выводил на ворота Грилиша.

Судья Саймон Хупер сначала показал, что надо продолжать, но затем вдруг все-таки свистнул (видимо чтобы показать желтую) и сорвал потенциально голевую атаку. Это взбесило игроков «Сити», Холанд получил желтую за возмущения, а уже через несколько секунд требовал пенальти после падения Аканджи.

Хупер свистнул только чтобы завершить матч. Разъяренный Холанд распустил волосы и сразу умчал в раздевалку, выкрикивая что-то окружающим.

У «Сити» третья ничья подряд (опустились на третье). «Тоттенхэм» не побеждает четыре тура

Ничья помешала обоим.

● «Ман Сити» уязвим: после 4:4 с «Челси» и 1:1 с «Ливерпулем» случились эти 3:3. А ведь только что были сложнейшие 3:2 с «Лейпцигом» в ЛЧ. Даже с поправкой на сложный календарь команда Гвардиолы пропускает непривычно много.

«Сити» уже третий с 30 очками: пропустил вперед «Арсенал» (33) и «Ливерпуль» (31). «Тоттенхэм» с 27 очками пятый, хотя до недавней серии поражений шел в лидерах.

● «Тоттенхэм» был близок к четвертому поражению подряд: до этого случились 1:4 от «Челси» с двумя удалениями, затем по 1:2 с «Вулвз» и «Астон Виллой». Причем во всех случаях «Тоттенхэм» забивал первым и рано: на шестой минуте с «Челси» и «Сити», на третьей с «Вулвз», на 22-й с «Виллой».

● Главная причина неудач – эпидемия травм: против «Сити» недоставало восьми травмированных (особенно тяжело без главной звезды старта сезона – Джеймса Мэддисона), плюс дисквалифицированного Кристиана Ромеро.

Драматичные 3:3 с «Сити» должны вернуть команде Энджа Постекоглу уверенность.

Фото: Gettyimages/Shaun Botterill / Staff