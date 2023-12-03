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3:3 – битва «Сити» с «Тоттенхэмом». У Сона гол и автогол за три минуты

Сон Хын Мин Сон Хын Мин
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Жереми Доку Жереми Доку
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Саймон Хупер
Футбол Футбол

Нет выгоды никому.

Ох, вот это денек в АПЛ: после 4:3 «Ливерпуля» и «Фулхэма», 3:2 «Челси» с «Брайтоном», концерт выдали «Ман Сити» и «Тоттенхэм» – 3:3!

137 секунд Сона: забил в свои и чужие за первые 10 минут. Такого не случалось с 1999-го

Полетели сразу же.

⚽️ 6’. Вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио в необязательном моменте выбил на угловой, но стандарт стал роковым для «Сити». Подача привела к стремительной контратаке гостей. Отметим отличный разворот Брайана Хиля – благодаря этому пошла атака.

Дальше Деян Кулусевски отправил в борьбу на Сона.

А кореец продавил Жереми Доку и отправил мяч под руки Эдерсону. 1:0 в пользу гостей!

⚽️ 9’. Преимущество «Тоттенхэма» продержалось недолго. Подача Хулиана Альвареса со штрафного нашла ногу... Сона. Да, это автогол.

137 секунд – именно столько между голами Сона. По данным Opta, он всего лишь второй игрок в истории Премьер-лиги, забивший в свои и чужие за первые 10 минут матча. Первым такое провернул Гарет Барри в матче «Астон Вилла» – «Чарльтон» в мае 1999-го. Как же давно это было!

И да, это первый автогол Сона за 387 матчей в «Тоттенхэме».

Холанд не попал в пустые, отдал голевую на почти победный. И разбушевался в концовке

Еще три минуты – и «Сити» должен был выходить вперед: Эрлинг Холанд умудрился не попасть в пустой угол с убойнейшей позиции. Вратарь уже был отыгран.

Команда Пепа Гвардиолы все же ушла на перерыв лидером: Холанд, Доку и Альварес устроили изящную перепасовку в штрафной «Тоттенхэма», которая завершилась голом Фила Фодена.

Во втором тайме «Сити» попытался успокоить игру, но усыпил сам себя. Моменты перестали идти, а «Тоттенхэм» атаковал и сравнял на 69-й минуте: Сон покатил на Джованни Ло Чельсо, аргентинец с 18 метров пробил от штанги.

«Сити» тут же включился, что привело к 3:2 уже на 81-й минуте: Родри накрыл Ива Биссума, мяч подхватил Холанд и отпасовал на вышедшего на замену Джека Грилиша. Англичанин реализовал.

Но этот «Тоттенхэм» не сдается: на 90-й минуте Деян Кулулсевски спиной сравнял. 3:3!

«Сити» побежал вперед, была прекрасная возможность вырвать победу. На 90+5 лондонцы сфолили на Холанде, норвежец удержался и выводил на ворота Грилиша.

Судья Саймон Хупер сначала показал, что надо продолжать, но затем вдруг все-таки свистнул (видимо чтобы показать желтую) и сорвал потенциально голевую атаку. Это взбесило игроков «Сити», Холанд получил желтую за возмущения, а уже через несколько секунд требовал пенальти после падения Аканджи.

Хупер свистнул только чтобы завершить матч. Разъяренный Холанд распустил волосы и сразу умчал в раздевалку, выкрикивая что-то окружающим.

У «Сити» третья ничья подряд (опустились на третье). «Тоттенхэм» не побеждает четыре тура

Ничья помешала обоим.

● «Ман Сити» уязвим: после 4:4 с «Челси» и 1:1 с «Ливерпулем» случились эти 3:3. А ведь только что были сложнейшие 3:2 с «Лейпцигом» в ЛЧ. Даже с поправкой на сложный календарь команда Гвардиолы пропускает непривычно много.

«Сити» уже третий с 30 очками: пропустил вперед «Арсенал» (33) и «Ливерпуль» (31). «Тоттенхэм» с 27 очками пятый, хотя до недавней серии поражений шел в лидерах.

● «Тоттенхэм» был близок к четвертому поражению подряд: до этого случились 1:4 от «Челси» с двумя удалениями, затем по 1:2 с «Вулвз» и «Астон Виллой». Причем во всех случаях «Тоттенхэм» забивал первым и рано: на шестой минуте с «Челси» и «Сити», на третьей с «Вулвз», на 22-й с «Виллой».

● Главная причина неудач – эпидемия травм: против «Сити» недоставало восьми травмированных (особенно тяжело без главной звезды старта сезона – Джеймса Мэддисона), плюс дисквалифицированного Кристиана Ромеро.

Драматичные 3:3 с «Сити» должны вернуть команде Энджа Постекоглу уверенность.

Манчестер Сити – Тоттенхэм 3:3 (2:1, 1:2)
Дата проведения
3 декабря, 19.30, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Сон Хын Мин, 1:1 – 9, автогол Сон Хын Мин, 2:1 – 31 Фоден, 2:2 – 69 Ло Чельсо, 3:2 – 81 Грилиш, 3:3 – 90 Кулусевски.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Гвардиол (Аке, 87), Аканджи, Бернарду Силва, Родри, Фоден (Льюис, 73), Доку (Грилиш, 52), Холанд, Альварес (Ковачич, 87).
ТоттенхэмВикарио, Порро, Дэвис, Эмерсон, Удоджи, Ло Чельсо (Скипп, 79), Биссума (Ришарлисон, 87), Кулусевски, Сон Хын Мин, Хиль (Хейбьерг, 46), Джонсон (Донли, 90).
Предупреждения:
Родри (34), Удоджи (38), Грилиш (61), Порро (74), Гвардиол (84), Кулусевски (90), Эмерсон (90), Холанд (90).

«Ливерпуль» вытащил концовку и обошел «Сити»! Два гола за минуту и камбэк – 4:3

Фото: Gettyimages/Shaun Botterill / Staff

6 комментариев
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>Нет выгоды никому
Клопп и Артета поспорили бы с этим утверждением))
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классный матч, болелы Арсенала счастливы. Тоттенхэм потерял очки, лишив очков Сити. что интересно, сегодня и Астон Вилла могла обойти горожан, но досадно оступилась с аутсайдером Борнсмутом.
таблица очень интересная. если в прошлом сезоне только Арсенал навязывал борьбу, то сейчас примерно 8 команд могут реально отобрать очки у Сити. в такой конкуренции сложно нащупать свою игру, давать передохнуть лидерам и набрать доминирующий ход. ну и КДБ не хватает.
желаю победы Арсеналу. но если Ливерпуль (а вдруг, Вилла?) отберёт чемпионство у купивших всё и вся шейхов, буду доволен.
+2
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+2
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Сон настолько работяга, что аж не боится усложнять себе задачу
+1
0
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А Ливер тем временем 2х очках от 1 места. Помнится перед началом сезона их никто и в 4ку не ставил.
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Мне нравится повязка Сона
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Отличный матч Шпор !
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