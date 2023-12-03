3:3 – битва «Сити» с «Тоттенхэмом». У Сона гол и автогол за три минуты
Нет выгоды никому.
Ох, вот это денек в АПЛ: после 4:3 «Ливерпуля» и «Фулхэма», 3:2 «Челси» с «Брайтоном», концерт выдали «Ман Сити» и «Тоттенхэм» – 3:3!
137 секунд Сона: забил в свои и чужие за первые 10 минут. Такого не случалось с 1999-го
Полетели сразу же.
⚽️ 6’. Вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио в необязательном моменте выбил на угловой, но стандарт стал роковым для «Сити». Подача привела к стремительной контратаке гостей. Отметим отличный разворот Брайана Хиля – благодаря этому пошла атака.
Дальше Деян Кулусевски отправил в борьбу на Сона.
А кореец продавил Жереми Доку и отправил мяч под руки Эдерсону. 1:0 в пользу гостей!
⚽️ 9’. Преимущество «Тоттенхэма» продержалось недолго. Подача Хулиана Альвареса со штрафного нашла ногу... Сона. Да, это автогол.
137 секунд – именно столько между голами Сона. По данным Opta, он всего лишь второй игрок в истории Премьер-лиги, забивший в свои и чужие за первые 10 минут матча. Первым такое провернул Гарет Барри в матче «Астон Вилла» – «Чарльтон» в мае 1999-го. Как же давно это было!
И да, это первый автогол Сона за 387 матчей в «Тоттенхэме».
Холанд не попал в пустые, отдал голевую на почти победный. И разбушевался в концовке
Еще три минуты – и «Сити» должен был выходить вперед: Эрлинг Холанд умудрился не попасть в пустой угол с убойнейшей позиции. Вратарь уже был отыгран.
Команда Пепа Гвардиолы все же ушла на перерыв лидером: Холанд, Доку и Альварес устроили изящную перепасовку в штрафной «Тоттенхэма», которая завершилась голом Фила Фодена.
Во втором тайме «Сити» попытался успокоить игру, но усыпил сам себя. Моменты перестали идти, а «Тоттенхэм» атаковал и сравнял на 69-й минуте: Сон покатил на Джованни Ло Чельсо, аргентинец с 18 метров пробил от штанги.
«Сити» тут же включился, что привело к 3:2 уже на 81-й минуте: Родри накрыл Ива Биссума, мяч подхватил Холанд и отпасовал на вышедшего на замену Джека Грилиша. Англичанин реализовал.
Но этот «Тоттенхэм» не сдается: на 90-й минуте Деян Кулулсевски спиной сравнял. 3:3!
«Сити» побежал вперед, была прекрасная возможность вырвать победу. На 90+5 лондонцы сфолили на Холанде, норвежец удержался и выводил на ворота Грилиша.
Судья Саймон Хупер сначала показал, что надо продолжать, но затем вдруг все-таки свистнул (видимо чтобы показать желтую) и сорвал потенциально голевую атаку. Это взбесило игроков «Сити», Холанд получил желтую за возмущения, а уже через несколько секунд требовал пенальти после падения Аканджи.
Хупер свистнул только чтобы завершить матч. Разъяренный Холанд распустил волосы и сразу умчал в раздевалку, выкрикивая что-то окружающим.
У «Сити» третья ничья подряд (опустились на третье). «Тоттенхэм» не побеждает четыре тура
Ничья помешала обоим.
● «Ман Сити» уязвим: после 4:4 с «Челси» и 1:1 с «Ливерпулем» случились эти 3:3. А ведь только что были сложнейшие 3:2 с «Лейпцигом» в ЛЧ. Даже с поправкой на сложный календарь команда Гвардиолы пропускает непривычно много.
«Сити» уже третий с 30 очками: пропустил вперед «Арсенал» (33) и «Ливерпуль» (31). «Тоттенхэм» с 27 очками пятый, хотя до недавней серии поражений шел в лидерах.
● «Тоттенхэм» был близок к четвертому поражению подряд: до этого случились 1:4 от «Челси» с двумя удалениями, затем по 1:2 с «Вулвз» и «Астон Виллой». Причем во всех случаях «Тоттенхэм» забивал первым и рано: на шестой минуте с «Челси» и «Сити», на третьей с «Вулвз», на 22-й с «Виллой».
● Главная причина неудач – эпидемия травм: против «Сити» недоставало восьми травмированных (особенно тяжело без главной звезды старта сезона – Джеймса Мэддисона), плюс дисквалифицированного Кристиана Ромеро.
Драматичные 3:3 с «Сити» должны вернуть команде Энджа Постекоглу уверенность.
- Дата проведения
- 3 декабря, 19.30, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 6 Сон Хын Мин, 1:1 – 9, автогол Сон Хын Мин, 2:1 – 31 Фоден, 2:2 – 69 Ло Чельсо, 3:2 – 81 Грилиш, 3:3 – 90 Кулусевски.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Гвардиол (Аке, 87), Аканджи, Бернарду Силва, Родри, Фоден (Льюис, 73), Доку (Грилиш, 52), Холанд, Альварес (Ковачич, 87).
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Тоттенхэм –
Викарио, Порро, Дэвис, Эмерсон, Удоджи, Ло Чельсо (Скипп, 79), Биссума (Ришарлисон, 87), Кулусевски, Сон Хын Мин, Хиль (Хейбьерг, 46), Джонсон (Донли, 90).
«Ливерпуль» вытащил концовку и обошел «Сити»! Два гола за минуту и камбэк – 4:3
Фото: Gettyimages/Shaun Botterill / Staff
Клопп и Артета поспорили бы с этим утверждением))
таблица очень интересная. если в прошлом сезоне только Арсенал навязывал борьбу, то сейчас примерно 8 команд могут реально отобрать очки у Сити. в такой конкуренции сложно нащупать свою игру, давать передохнуть лидерам и набрать доминирующий ход. ну и КДБ не хватает.
желаю победы Арсеналу. но если Ливерпуль (а вдруг, Вилла?) отберёт чемпионство у купивших всё и вся шейхов, буду доволен.