«Селтик» – клуб педофилов». Жуткая история за баннером «Лацио»

Перед матчем Лиги чемпионов болельщики «Лацио» прошлись по улицам с баннером «Селтик» – клуб педофилов».

Это отсылка к мощнейшему скандалу из 1970-х, когда руководители младшей команды издевались над игроками.

«Использовал клуб как прикрытие для сексуального насилия над детьми». В «Селтик Бойз» творилось безумие

Бывший тренер «Селтик Бойз» Фрэнк Кэрни домогался до трех игроков в период с 1978-го по 1989-й. Суд в 2019-м доказал, что он нападал на мальчиков в душевой комнате.

В педофилии обвиняли и других людей из руководства «Селтик Бойз». Например, бизнесмена-мультимиллионера Джеймса Торбетта, который помог основать клуб в конце 1960-х. Его осудили на шесть лет в ноябре 2018-го: по словам судьи, он «использовал клуб как прикрытие для сексуального насилия над детьми». Торбетт насиловал игроков еще в 1967 году – за это сел в тюрьму в 1998-м.

Бывшие игроки уверяли, что Торбетт даже вернулся в «Селтик», хотя в 1974-м его вроде как уволил Джок Стейн, легендарный тренер, выигравший Кубок европейских чемпионов.

Один из пострадавших, Эндрю Грей, перед смертью рассказывал, что бизнесмен подверг его сексуальному насилию, уже когда пришел в «Селтик Бойз» во второй раз. Его сестра Мишель и мать Элен потом пошли в суд, где им угрожали.

«Один крупный мужчина из числа сторонников Торбетта за пределами зала суда даже сказал вслух, что я и моя мать – «грязные лживые ублюдки». Это было в октябре 2018 года», – рассказывала сестра.

Еще одной заметной фигурой в руководстве «Селтик Бойз» был бывший комплектовщик команды Джим Маккаферти. Его признавали виновным в 12 случаях сексуального насилия в отношении десяти мальчиков. Преступления Маккаферти совершались с 1972-го по 1996-й. Приговорили к шести годам и девяти месяцам. Некоторые из жертв Маккаферти впоследствии стали профессиональными игроками «Селтика», других команд чемпионата Шотландии и сборной.

The Guardian выяснил, что семью одной из жертв запугивали в соцсетях, родным угрожали. Но доказательств, что к этому как-то причастен «Селтик», нет.

В 2018-м «Селтик Бойз» стал «Спортивной академией святого Патрика». Вероятно, «Селтик» так отвязывается от ассоциаций со скандалом

Чтобы хоть как-то отгородиться от этого ужаса, в 2018-м «Селтик Бойз» ребрендировали и переименовали в «Спортивную академию святого Патрика». Потом «Селтик» настаивал, что это отдельное юридическое лицо, чем сильно обижал пострадавших, пишет The Guardian.

Патрик Макгуайр, один из адвокатов в деле, называл этот аргумент «Селтика» чушью. «Существует множество свидетельств того, как скауты «Селтика» находили молодых звезд и говорили им, что путь в главный клуб лежит через «Селтик Бойз», – возмущался юрист.

Один из пострадавших от действий Торбетта, Дэвид Гордон, говорит, что позиция «Селтика» противоречит фактам:

«Мы тренировались в Барроуфилде (их тренировочный центр), а играли на «Паркхеде» (стадион «Селтика»). Помню, как 14-летним подростком я выбежал туда перед матчем «Селтик» – «Рейнджерс» перед 80-тысячной толпой. Помню, мы даже обменялись майками с молодым парнем из «Рейнджерс» на поле. Неужели я тогда играл за отдельное юридическое лицо? Они даже приводили нас в «Селтик Бойз», чтобы мы продавали программки во время больших матчей».

«Селтик» в официальном заявлении поддержал детей, подвергшихся насилию, и тут же добавил: «Хотя «Селтик» является отдельной организацией, мы относимся к обвинениям крайне серьезно, поскольку между двумя организациями существуют исторические контакты. Расследование получило нашу поддержку, чтобы привлечь к ответственности лиц, подвергавших молодых игроков насилию».

В этом году «Селтик» все-таки согласился выплатить компенсацию.

Фото: en.wikipedia.org; x.com