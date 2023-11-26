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Как всадил Малиновский! Вернулись его дальние голы, стал лучшим в Европе

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Футбол Футбол

Раз уехал Месси.

Один из главных голов воскресенья в Европе – вот это попадание Руслана Малиновского.

Его «Дженоа» в 13-м туре Серии А проиграл в гостях «Фрозиноне», но это все равно ярчайший хайлайт.

Такой удар издали не взять. Вот откуда попал Малиновский

Шла 38-й минута, при 0:1 Малиновский грохнул с приличного расстояния по катящемуся мячу – и прямо в верхний угол.

Гол можно посмотреть на сайте «Матч ТВ» – вот тут.

Увидел мяч – и тут же пробил.

Фантастическая траектория. Дикий по силе удар – и какой точный.

Жаль, гол не спас команду: пропустили второй на 90+4. «Фрозиноне» до матча «Торино» теперь в десятке, «Дженоа» – на 15-м месте.

Малиновский не забивал девять месяцев. С победного мяча «ПСЖ» – против Месси и Неймара

«Марсель» в начале 2023-го арендовал украинца у «Аталанты», а летом приобрел его за 10 миллионов евро. После чего отправил в аренду в «Дженоа» с правом выкупа. Фабрицио Романо писал, что сумма выкупа – те же 10 млн.

В «Марселе» Малиновский начал с желтой карточки против «Труа», а через месяц забил в двух матчах подряд – сначала «Ницце», а еще – победный в ворота «ПСЖ». В том февральском кубковом матче сыграли и Лионель Месси, и Неймар.

Засуху из 33 игр без голов во всех турнирах (и клубы, и сборная) Малиновский прервал шикарным голом «Фрозиноне».

Результативные действия в «Дженоа» пришли не сразу. 27 августа дебютировал, а только 27 октября сделал первый голевой пас – зато на победный гол с «Салернитаной». Позже – ассист в матче Кубка.

Дальше – хороший шанс развить статистику, поскольку «Дженоа» примет «Эмполи», самую пропускающую команду Серии А.

Почти 2/3 всех голов Малиновского – издалека. Он идет за Месси

Мы знаем, как здорово Малиновский бьет издали и как часто забивал дальними ударами. А сколько именно?

Если взять статистику в топ-5 лигах («Аталанта», «Марсель», «Дженоа»), у Малиновского 25 мячей. Из них 16 – из-за штрафной, почти две трети! Можно посчитать голы в евротурнирах за эти клубы – их было пять за «Аталанту». Дальними ударами – два. А если суммировать – 18 из 30 всего. Тоже больше половины.

Статистика ударов еще более говорящая. Из 267 ударов в топ-лигах из-за штрафной – 191. Это 72%. Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино как раз перед игрой против «Фрозиноне» говорил, что надеется на это умение Малиновского.

В 2019-м Руслан рассказывал, как бьет штрафные в «Генке» (тогда еще играл в Бельгии) и комментировал силу своего удара: «На старте этого сезона скорость полета мяча после моего удара была где-то 111 километров в час. Сейчас, думаю, побольше. Я поправился на четыре килограмма, причем все эти килограммы – исключительно мышечная масса, и не только в ногах – везде. Возможно, у меня не самый мощный удар среди игроков чемпионата Бельгии. Но его сила, а также умение направить мяч в нужную точку сегодня может создать проблемы любому вратарю».

Opta подсчитала: за время, когда Малиновский играет в топ-лигах, то есть с лета 2019-го, он второй по голам дальними ударами. Выше него (16 мячей) только Лионель Месси (23 гола). Кевин де Брюйне (15), Джеймс Мэддисон и Джеймс Уорд-Проуз (по 14) проигрывают. Так что из действующих игроков элитных чемпионатов Малиновский, по сути, лучший в Европе.

Месси-то вряд ли сыграет в топ-5 лигах когда-нибудь еще, так что можно догнать и его.

Малиновский исполнил идеальный штрафной. Вот его секреты: всегда одинаковый план, минимум проб на тренировках и психология

Фото: Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency, Gianluca Checchi/Lapresse/Global Look Press

22 комментария

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Байкалыч
Честно говоря вообще не понял каким образом он в Дженоа оказался после Аталанты, думал что перейдет в клуб посильнее.
+26
-6
+20
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закрыт по беспределу
Шмальнул так шмальнул!
+17
0
+17
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Atsuktuvas
И это игрок, который не проходит в основу своей сборной.
+12
-1
+11
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forsp
Почему от него избавилась Аталанта? Он же очень часто выручал и игра через него шла. Для меня он самый адекватный и умный игрок в сб. Украины.
+11
-2
+9
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aek4
Ответ forsp
Почему от него избавилась Аталанта? Он же очень часто выручал и игра через него шла. Для меня он самый адекватный и умный игрок в сб. Украины.
После 2020 года он сдулся. У него было межпозвоночная грижа, он играл на уколах - плохо. После операции и до сих пор не вышел на прежний уровень.
+7
0
+7
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Мікалай Ланец
Красота какая.
+6
0
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Atsuktuvas
Ответ Алексѣй Пестовъ
Мб там конфликт у них?
Ну, исключать такой вариант никогда нельзя. На последний матч в заявке был. Просто на его позиции есть Зинченко и жутко перспективный Судаков. Так что похоже просто вытеснили.
+7
-1
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Pigmalion
Ответ TaR
Я что-то эту схему вообще не понял: Марсель арендовал Малиновского, а потом приобрел за 10 млн, чтобы отдать в аренду с правом выкупа за 10 млн. Это что за бизнес такой?
Ты забыл про бульон
+7
-1
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Тимофей Панов
пушка страшная
+3
0
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TaR
Я что-то эту схему вообще не понял: Марсель арендовал Малиновского, а потом приобрел за 10 млн, чтобы отдать в аренду с правом выкупа за 10 млн. Это что за бизнес такой?
+2
0
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Байкалыч
Ответ Pucheslav
Так он в Марсель уходил из Аталанты. Тренер поменялся и его отправили в аренду
А, спасибо, пропустил этот момент.
В целом, наверное, Марсель поинтереснее Дженоа.
+2
0
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ta-tosha
Вспоминаю Аталанту 2 сезона назад и дальше. Что они творили там с Муриком, Сапатой и Йосипом! - не то что сегодняшние днари.
А в сборную он не проходит по делу думаю. В полузащите там играет Зина и их молодой мега талант. На флангах нападения Мудрик и Цыганков. Не в опорную же его ставить, хоть там как раз играет единственное полено в команде - с Шахтера, от которого мяч отскакивает как от дерева.
Конкуренция, такая что Малина на лавке
+4
-3
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Vinnipukh Vinni
Ответ TaR
Я что-то эту схему вообще не понял: Марсель арендовал Малиновского, а потом приобрел за 10 млн, чтобы отдать в аренду с правом выкупа за 10 млн. Это что за бизнес такой?
Поняли, что он им не нужен и теперь пытаются хотя бы отбить вложенные средства.
+2
-1
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TaR
Ответ Pigmalion
https://smart-lab.ru/uploads/images/00/44/28/2011/10/18/b1bc41.jpg
Хахаха))) Здорово! Спасибо!
+1
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TaR
Ответ Pigmalion
Ты забыл про бульон
Про какой бульон?))
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aek4
Ответ Байкалыч
Честно говоря вообще не понял каким образом он в Дженоа оказался после Аталанты, думал что перейдет в клуб посильнее.
Вы после 2020 го смотрели матчи Аталанты?
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Pucheslav
Ответ Байкалыч
Честно говоря вообще не понял каким образом он в Дженоа оказался после Аталанты, думал что перейдет в клуб посильнее.
Так он в Марсель уходил из Аталанты. Тренер поменялся и его отправили в аренду
0
0
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aek4
Ответ Алексѣй Пестовъ
Мб там конфликт у них?
Наоброт, его вызывают по старой памяти. Держать игрока ради одного удара в 2 года в современном футболе никто не станет. Сейчас он плох в подыгрыше, обводки нет, постоянные обрезки, плохо возращается назад.
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aek4
Ответ Atsuktuvas
И это игрок, который не проходит в основу своей сборной.
Уже 2 года он очень хреново играет в сборной. Ни одного результативного действия, ни одной обостряющей передачи. Непонятно почему его даже на замену выпускают. Ярмолюк сейчас намного круче, его нужно подтягивать.
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Atsuktuvas
И это игрок, который не проходит в основу своей сборной.
Мб там конфликт у них?
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