Уже 20 лет как вылетели.

Эрлинг Холанд и «Брюне» из второй лиги Норвегии – знаете, как они связаны? Именно там нападающий дебютировал в профессиональном футболе.

«Брюне» давно выпал из элиты и не возвращался аж с 2003-го. Только что был шанс: заняли шестое место в местной Первой лиге, команды с третьего по шестое как раз проходят в плей-офф за третью путевку наверх.

Спойлер: выйти не удалось, но интереснее другое.

Эрлинг Холанд заботится о фанатах родного клуба. На первой стадии этого плей-офф «Брюне» должен был сыграть со «Стартом» из Кристиансанна, командой с пятого места (чтобы потом победитель сыграл с четвертой, а выигравший это матч – с третьей).

Намечался непростой выезд для болельщиков. Между городами 200+ километров, а билет на поезд туда-обратно – это 698 крон (примерно 5700 рублей, норвежские цены). И это не считая самого билета на матч. Холанд помог родному клубу и оплатил фанатам выезд! Заплатил 175 тысяч крон – это около 15 тысяч евро .

«Мы можем только сказать, что это фантастика, – сиял менеджер по маркетингу «Брюне» Бьорн Хагеруд Рокен. – Мы получили возможность отправить в Кристиансанн больше болельщиков. Сейчас трудные времена в финансовом плане, людям сложнее, а так большее количество болельщиков сможет отправиться в путешествие».

Правда, в итоге вышло странно – и совсем не по вине Холанда. Матч не состоялся: «Старт» не смог подготовить поле, а лига и федерация впаяли клубу техническое поражение со ссылкой на статью регламента о халатности принимающей стороны.

🤷‍♂️

Так «Брюне» прошел первую ступень, но на второй споткнулся: сыграли 1:1 основное время с «Кристиансундом», но проиграли по пенальти. Была надежда на Игоря Спиридонова – литовского вратаря, который в «Брюне» уже пять лет и сейчас основной. Он не взял ни одного удара, а партнеры не забили два раза.

Возвращение в элиту откладывается.

«Брюне» уже 20 лет как вылетел. С того момента лишь один плей-офф (получили 1:10)

В последние десятилетия клуб и правда обитал во втором дивизионе без особых шансов на повышение. В 2016-м вовсе вылетел в третью лигу, оттуда вылезли лишь через четыре года.

Причем в сезоне-2023 команда выцарапала путевку в плей-офф лишь в заключительном туре – помогла победа над «Реуфоссом» и осечка конкурента в параллельном матче.

За 20 лет лишь однажды до этого года выходили в плей-офф (в 2006-м отлетели от «Одда» с 1:10 в двух матчах). В остальных случаях чередовали финиши в верхней половине таблицы с близостью к зоне вылета.

Вообще «Брюне» провел в элите лишь 15 сезонов в 97-летней истории.

«Брюне»-1999, где воспитали Эрлинга – уникальная команде. О ней писали научные статьи

Телеграм-канал «Фалькао не приехал» нашел статью из журнала The Sport Psychologist («Спортивный психолог»), где разбирают успех «Брюне»-1999 – той самой команды, в которой тренировался Холанд.

Мы прочитали – и правда впечатляет.

● Родители детей из того выпуска и сами игроки рассказали авторам исследования, что команда была очень сплоченная. Ребята поддерживали друг друга на тренировках, а также подталкивали одноклубников к футбольному развитию и успешной учебе в школе. Представитель клуба заявляет: «Главной целью всегда было, чтобы все игроки были порядочными гражданами. Станут ли они профессиональными футболистами, не так важно».

Коллектив отмечали, когда упоминали, что команды других клубов этих же возрастов, в отличие от «Брюне», достаточно быстро распадались. Сплоченность помогала не впускать, например, вредные привычки: игроки команды этого возраста «Брюна» в среднем впервые пробовали алкоголь гораздо позже, чем другие в клубной структуре.

По словам тренера той команды (имя не называется), все было не зря: шестеро попали в молодежные сборные Норвегии. Кроме того, тренер привил им привычку благодарить соперников после матча и убирать за собой в раздевалке.

При этом результатов от детей не требовали: до подросткового возраста акцент был на развитии игроков и нестандартного мышления. На некоторых турнирах тренер мог сказать: «Сегодня играем без нападающего. Как? Выходите на поле и разберитесь сами» . А до 13 лет турниров вообще не было – играли только против местных клубов. Только потом заявились в региональную лигу.

● До 10 лет дети тренировались один-два раза в неделю, а основное внимание уделяли тактике. При этом все параллельно занимались другими видами спорта, но приоритет все равно отдавали футболу. С 11 лет количество тренировок увеличилось до трех в неделю, а с 13 лет всех разделили на две группы: «любительскую» и «элитную».

В первую вошли ребята, которые не планировали становиться профессиональными спортсменами, и просто менее талантливые. Тренировались все по-прежнему вместе: просто у «элиты» стало по четыре-пять тренировок в неделю, а «любители» тренировались два раза. Игровое время тоже оставалось равным вне зависимости от уровня турнира: так было до разделения и пару лет после.

● Занятия не были монотонными: ребята устраивали внутренние соревнования прямо на тренировках, челленджи. Тренер все поощрял, так как это стимулирует развитие.

● 35 из 40 детей, изначально записавшихся в секцию, дошли до выпуска из клубной академии . 35! Такой процент – нечто удивительное. Десять из них попали в другие местные команды, еще шесть стали профессиональными футболистами (один попал в чемпионат Норвегии, два – в клубы уровня ЛЧ).

Теперь понятнее, почему Эрлинг Холанд так ценит корни.

Фото: Bryne FK