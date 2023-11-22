У Месси 0+0 против Бразилии в официальных матчах. Шок 😳

Сборная Аргентины обыграла Бразилию (1:0) в скандальном матче квалификации к ЧМ-2026. Лионель Месси опять не забил бразильцам.

У него и раньше в матчах против Бразилии не было ни одного результативного действия.

● Месси провел 700+ минут в официальных играх против Бразилии, но у него все так же 0+0.

● Месси – лучший бомбардир квалификаций к ЧМ в зоне Южной Америки, у него 31 гол. На Кубке Америки он забивал 13 раз. Всего – 44 гола, из которых чаще доставалось Эквадору (семь). Шесть мячей Месси отгружал Боливии, по пять – Парагваю, Уругваю, Венесуэле и Чили. Трижды страдали перуанцы и колумбийцы. Еще пять голов на Кубке Америки Месси забивал командам из КОНКАКАФ – Мексике, США и Панаме. А Бразилии – ни одного.

● Всего в 14 играх против Бразилии у него пять голов, но они пришлись на шесть товарищеских матчей. Забил в 2010-м, оформил хет-трик через пару лет, а еще один победный гол был в 2019-м.

● Баланс за эти 14 игр у Месси с Бразилией равный – шесть побед и шесть поражений. А без учета товарищеских игр – две победы и четыре поражения.

Следующая встреча Аргентины с Бразилией запланирована на март 2025 года в рамках квалификации к ЧМ-2026. Вполне возможно, команды пересекутся и раньше – ведь уже летом 2024-го в США состоится Кубок Америки (жеребьевка групп – 7 декабря).