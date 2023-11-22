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У Месси 0+0 против Бразилии в официальных матчах. Шок 😳

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Сборная Аргентины обыграла Бразилию (1:0) в скандальном матче квалификации к ЧМ-2026. Лионель Месси опять не забил бразильцам.

У него и раньше в матчах против Бразилии не было ни одного результативного действия.

● Месси провел 700+ минут в официальных играх против Бразилии, но у него все так же 0+0.

● Месси – лучший бомбардир квалификаций к ЧМ в зоне Южной Америки, у него 31 гол. На Кубке Америки он забивал 13 раз. Всего – 44 гола, из которых чаще доставалось Эквадору (семь). Шесть мячей Месси отгружал Боливии, по пять – Парагваю, Уругваю, Венесуэле и Чили. Трижды страдали перуанцы и колумбийцы. Еще пять голов на Кубке Америки Месси забивал командам из КОНКАКАФ – Мексике, США и Панаме. А Бразилии – ни одного.

● Всего в 14 играх против Бразилии у него пять голов, но они пришлись на шесть товарищеских матчей. Забил в 2010-м, оформил хет-трик через пару лет, а еще один победный гол был в 2019-м.

● Баланс за эти 14 игр у Месси с Бразилией равный – шесть побед и шесть поражений. А без учета товарищеских игр – две победы и четыре поражения.

Следующая встреча Аргентины с Бразилией запланирована на март 2025 года в рамках квалификации к ЧМ-2026. Вполне возможно, команды пересекутся и раньше – ведь уже летом 2024-го в США состоится Кубок Америки (жеребьевка групп – 7 декабря).

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43 комментария

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ZamoRano
Я не очень поняла!!!! А почему не считаются предголевые???
+25
-9
+16
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Гамарджоба Генацвале
Бразильцы, конечно, поднасрали, вылетев от Хорватии на ЧМ. Не дали Месси забить с пенальти..Так был бы первый гол в официальных матчах.
+20
-9
+11
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кристина меська
Ответ ZamoRano
Я не очень поняла!!!! А почему не считаются предголевые???
Потому что это не Миранчук или Захарян
+9
-2
+7
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Timo_Arguniesh
А предголевых сколько? То то же! ЗМ гению!
+11
-6
+5
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Partizanski
Сколько обводок?
+7
-2
+5
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igorkruglov
Ответ BaldFraud
>Роналду не соперник Месси >В каждом посте про Месси в комментариях пишут про Роналду
это называется шизофрения
+4
0
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NomerSports
с одной стороны статистика для большого игрока нелепая , с другой аргентина против бразилии не очень играет и забивает а победы прям трудовые в борьбе .
+5
-2
+3
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10ztv
Ответ FNT
С какого перепугу нынешняя Голландия топовая сборная? На Евро-2016 не попали, на ЧМ-2018 не попали, на Евро-2020 (21) слили чехам в 1/8. Абсолютный середняк. Там Ван Бастен, Давидс и Бергкамп больше не играют, если что. А если бы играли даже в нынешнем виде, может, и сильно хуже не было бы.
а почему не написал про бронзу чм 14 или про то, что на этом чм они легко дошли до 1/4( если бы не будующие чемпионы мира могли и дальше идти). А в рейтинге фифа Голландия 6 сборная. Хороший такой середняк, отмазки твои не прошли
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igorkruglov
Ответ xrs5qq8x7q
У Роналду 0+0 в плей-офф ЧМ за 5 турниров. Шок😮
так он еще и в сборную Бразилии не призывается вот где действительно шок, как можно найти Роналду в посте про Месси и Бразилию?
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Syndycate
Если это не ЗМ, тогда что?
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Роман
Ответ Syndycate
Если это не ЗМ, тогда что?
Мвп матча наверняка вчера получил.
Если он МВП на ЧМ получил, а не Мбаппе.
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PolarBear
Ответ Анатолий Дмитриевич
важных матчей с Бразилией у него было только три. Один из которых в 2007-м, когда он еще лидером сборной не был. Франция в финале ЧМ-2022, кстати, топовая сборная или нет?) или Голландия там же?)
Так и Роналду трешку хишпанцам забивал в Сочи
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FNT
Ответ Анатолий Дмитриевич
важных матчей с Бразилией у него было только три. Один из которых в 2007-м, когда он еще лидером сборной не был. Франция в финале ЧМ-2022, кстати, топовая сборная или нет?) или Голландия там же?)
С какого перепугу нынешняя Голландия топовая сборная? На Евро-2016 не попали, на ЧМ-2018 не попали, на Евро-2020 (21) слили чехам в 1/8. Абсолютный середняк. Там Ван Бастен, Давидс и Бергкамп больше не играют, если что. А если бы играли даже в нынешнем виде, может, и сильно хуже не было бы.
+5
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ZamoRano
Ответ LeSang
Данная статистика просто показывает насколько сложнее забивать голы топ-командам чем Люксембургам и Лихтенштейнам. А Бразилия в любом своем составе и практически в любое время входила и входит в топ-5 сборных на мировом уровне. Так что винить Месси в этом глупо. При том, что вообще то он полузащитник, а не нападающий.
но мой рекордный предголевой месси положил покер Гаити(((
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Роман
Как может "величайший" за 17 лет забить 0 голов Бразилии.
Как "величайший" на ежегодной Копе, только раз выиграл под конец карьеры.
Просто смешно.

Месси всем давно доказал, что он игрок тепличной Барселоны.
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Роман
Пока не забьет Бразилии, не может стоять в одном ряду с Пеле, Марадоной, Роналду.
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Заборостроитель
Маловато матчей за столько лет
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Илья Мурашов
С одной стороны, это печальная статистика, с другой - ничего страшного. Понятное дело, что хейтеры обрадуются, как радовались вылетам Месси из ЛЧ и другим неприятным ситуациям, но главное, что достижения затмевают неудачи, тем более, что подобное есть у каждого футболиста. Например, Пеле и Марадона никогда не выигрывали Кубок Америки и ЛЧ. Но, кто на этом акцентирует внимание? Их помнят за достижения. Так и Месси запомнят за 8 ЗМ, 6 ЗБ, 40+ трофеев и великолепную игру.
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igorkruglov
Ответ Мікалай Ланец
Еще года три назад Кридрочуны могли кричать-вот видите! Мы же говорили! Но теперь-то кому эти мелочи интересны? Величайший в истории без всяких но.
чемпионат мира не делает величайшим, величайшим делает игра в самых важных матчах, а в самых важных матчах Месси чешет бороду, ждет Боливию или Венесуэлу, чемпионат мира голы 7, 4 с пенальти, 1 с линии ворот стата прям космос
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Nickolay Lyskov
Сейчас нам опять адепты южноамериканской мощи напомнят, что там - самый сильный футбол, с отчаянным уровнем игры и сопротивления, рядом с которым европейский даже близко не стоял со своими Лихтенштейнами. Уровень настолько высок, что на примере Чемпионатов Мира можно проследить, что полуфинал (74-78 годы, скажем, матч за 3 место) посмотреть не с трибун, а, так сказать, изнутри, смогли Аргентина, Бразилия, Уругвай и, совсем недавно, в 1962 году, Чили. Тогда как от слабой Европы там побывали Венгрия, Турция, Швеция, СССР, Австрия, Италия, Испания, Нидерланды, Германия, Франция, Хорватия, Англия, Югославия, Чехословакия, Бельгия, Португалия, Болгария. 17 европейских команд против 4 южноамериканских. Но конкуренция сильнее, и команды мощнее, конечно, в Южной Америке.
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teto
Отбор к ЧМ 2026 (0-1) тренеру это надоело, 78 мин, заменён.
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Bayern2004
Даже награды не будет? Шкандаль!
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FNT
Ответ xrs5qq8x7q
У Роналду 0+0 в плей-офф ЧМ за 5 турниров. Шок😮
Я в другой ветке про то же самое уже писал.

Да, это ровно такая же бредня, вызванная малой выборкой. У Роналду в плей-офф ЧМ 4 матча в 2006, когда он не был и близко лидером сборной, потом 1 в 2010, 1 в 2018 и 2 в 2022 (минут 50 с лавки). То есть 4 матча игроком второго плана и меньше 3 матчей игроком первого плана. И фигли по этой выборке можно сказать? Это 0 + 0 - полный бред. То же самое с Месси и Бразилией.

Когда у двух очевидно великих игроков, один из которых (для гениев поясню, что Месси) справедливо считается многими величайшим, в двух мелких выборках хреновая стата, дело не в игроках. Дело в выборках.
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PolarBear
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igorkruglov
Ответ Анатолий Дмитриевич
важных матчей с Бразилией у него было только три. Один из которых в 2007-м, когда он еще лидером сборной не был. Франция в финале ЧМ-2022, кстати, топовая сборная или нет?) или Голландия там же?)
а что он сделал с Францией? пенку забил и с линии ворот замкнул? гениально
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xrs5qq8x7q
У Роналду 0+0 в плей-офф ЧМ за 5 турниров. Шок😮
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a2wai
Ответ Гамарджоба Генацвале
Бразильцы, конечно, поднасрали, вылетев от Хорватии на ЧМ. Не дали Месси забить с пенальти..Так был бы первый гол в официальных матчах.
Какие предусмотрительные бразильцы)
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NomerSports
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси повторил рекорд Южной Америки, забив в ворота всех девяти сборных континента. Последней от него пропустила Боливия – в товарищеском матче аргентинцы разгромили соперников со счетом 7:0, Месси вышел на замену и отметился дублем.

Ранее в ворота всех девяти соперников по континенту забивали три футболиста – бразилец Зико, колумбиец Арнольдо Игуаран и эквадорец Агустин Дельгадо.
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