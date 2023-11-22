У Месси 0+0 против Бразилии в официальных матчах. Шок 😳
Сборная Аргентины обыграла Бразилию (1:0) в скандальном матче квалификации к ЧМ-2026. Лионель Месси опять не забил бразильцам.
У него и раньше в матчах против Бразилии не было ни одного результативного действия.
● Месси провел 700+ минут в официальных играх против Бразилии, но у него все так же 0+0.
● Месси – лучший бомбардир квалификаций к ЧМ в зоне Южной Америки, у него 31 гол. На Кубке Америки он забивал 13 раз. Всего – 44 гола, из которых чаще доставалось Эквадору (семь). Шесть мячей Месси отгружал Боливии, по пять – Парагваю, Уругваю, Венесуэле и Чили. Трижды страдали перуанцы и колумбийцы. Еще пять голов на Кубке Америки Месси забивал командам из КОНКАКАФ – Мексике, США и Панаме. А Бразилии – ни одного.
● Всего в 14 играх против Бразилии у него пять голов, но они пришлись на шесть товарищеских матчей. Забил в 2010-м, оформил хет-трик через пару лет, а еще один победный гол был в 2019-м.
● Баланс за эти 14 игр у Месси с Бразилией равный – шесть побед и шесть поражений. А без учета товарищеских игр – две победы и четыре поражения.
Следующая встреча Аргентины с Бразилией запланирована на март 2025 года в рамках квалификации к ЧМ-2026. Вполне возможно, команды пересекутся и раньше – ведь уже летом 2024-го в США состоится Кубок Америки (жеребьевка групп – 7 декабря).
Если он МВП на ЧМ получил, а не Мбаппе.
Как "величайший" на ежегодной Копе, только раз выиграл под конец карьеры.
Просто смешно.
Месси всем давно доказал, что он игрок тепличной Барселоны.
Да, это ровно такая же бредня, вызванная малой выборкой. У Роналду в плей-офф ЧМ 4 матча в 2006, когда он не был и близко лидером сборной, потом 1 в 2010, 1 в 2018 и 2 в 2022 (минут 50 с лавки). То есть 4 матча игроком второго плана и меньше 3 матчей игроком первого плана. И фигли по этой выборке можно сказать? Это 0 + 0 - полный бред. То же самое с Месси и Бразилией.
Когда у двух очевидно великих игроков, один из которых (для гениев поясню, что Месси) справедливо считается многими величайшим, в двух мелких выборках хреновая стата, дело не в игроках. Дело в выборках.
Ранее в ворота всех девяти соперников по континенту забивали три футболиста – бразилец Зико, колумбиец Арнольдо Игуаран и эквадорец Агустин Дельгадо.