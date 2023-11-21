Мистика: одинаковые результаты Словакии в отборах на Евро-2024 и Евро-2016. Даже забитые и пропущенные!

Найдена любимая команда нумерологов – сборная Словакии в отборе на Евро-2024 показала абсолютно ту же статистику, что и в отборе на Евро-2016.

Вообще нет отличий: место в группе, победы, ничьи, поражения, даже забитые и пропущенные голы!

Сейчас Словакия была в группе с Португалией, Люксембургом, Исландией, Боснией и Герцеговиной и Лихтенштейном, в 2016-м Словакия играла с Испанией, Украиной, Беларусью, Люксембургом и Северной Македонией.

Сразу возникает вопрос: совпало ли что-нибудь еще?

● Шесть из семи побед были одинаковыми – 2:1 (дважды), 1:0, 2:0, 3:0 и даже 4:2 (тогда над Люксембургом, сейчас – над Исландией). Единственное расхождение – восемь лет назад выиграли 3:1, а сейчас вместо этого – 1:0.

Совпали также ничьи 0:0 и поражения 0:1. Еще одно расхождение – тогда 0:2 от Испании, сейчас – 2:3 от Португалии.

Но восемь из десяти результатов вышли ровно такими же.

● Сюжеты отборов немного отличаются. Тогда словаки мощно стартовали – аж с шести побед (досталось и Украине с Испанией), но в следующих трех матчах набрали одно очко, уступили даже белорусам. Заключительные 4:2 над Люксембургом вывели команду на Евро.

Сейчас за первый круг Словакия дважды теряла очки дома – 0:0 с Люксембургом и 0:1 от Португалии. Но во втором круге обыграла всех кроме португальцев и вышла досрочно – за тур до конца.

● Мы даже сравнили выступление Словакии по таймам – и вот тут разница заметная. С первым таймом ничего особенного – в отборе к Евро-2016 их было выиграно шесть, а в квалификации к Евро-2024 – четыре. Во втором интереснее – тогда лишь одна победа, но семь ничьих, а сейчас – пять побед и пять ничьих.

То есть в отборе к позапрошлому Евро Словакия скучно играла вторые таймы и победила лишь в одном, а сейчас – гораздо чаще прибавляла и ни один из них не проиграла.

● Есть несколько игроков, выступавших тогда и сейчас: Ондрей Дуда, Патрик Грошовски, Норберт Дьомбер, Роберт Мак и игравший летом Марек Гамшик, а еще 36-летний Юрай Куцка и 37-летний Петер Пекарик. На Евро-2016 команду выводил Ян Козак, а сейчас со сборной работает Франческо Кальцона.

Вряд ли Словакия расстроится, если отзеркалит и турнир, на который она тогда вышла. На Евро-2016 команда начала с поражения от Уэльса, но победила Россию и прошла в 1/8 финала после ничьей с англичанами – а уже там были 0:3 от Германии.

Но все равно так лучше, чем как вышло на прошлом Евро – хоть и с победой над поляками в начале, но с 0:5 от Испании на групповом этапе и вылетом до плей-офф.

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce; IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press