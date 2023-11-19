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Италия на Евро – обошла Украину по дополнительным показателям. Эта противоречивая сборная будет защищать титул

квалификация Евро-2024 квалификация Евро-2024
сборная Италии по футболу сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
Роберто Манчини Роберто Манчини
Футбол Футбол

Было нервно.

Италия проползла на Евро-2024 – сыграла вничью с Украиной (0:0), но удержала второе место по дополнительным показателям.

В решающем матче итальянцы смотрелись поувереннее и создали больше моментов, но могли получить пенальти на 93-й минуте: Хесус Хиль Мансано и судьи на ВАР проигнорировал вот такой фол на Мудрике

Главное – сохранили второе место, которое выводит на турнир напрямую.

Италия стабильно выходит на ЧЕ, но пролетела мимо двух ЧМ подряд

Как же противоречива современная Италия.

Не пропускает Евро с 1992-го, зато пролетела мимо двух последних ЧМ: не поехала в Россию и Катар, оба раза вылетев в стыковых матчах.

В 2017-м Италия заняла второе место в отборе, пропустив вперед Испанию, и отправилась в стыки. Там уступили Швеции (общий счет 0:1) при Джампьеро Вентуре. Первая игра была равной, но закончилась поражением 0:1, во второй итальянцы уничтожили соперника по статистике (26:4 по ударам, 75%-25% по владению), но так и не забили.

В отборе к ЧМ-2022 Италия снова финишировала второй, но соперники в группе были послабее: первой стала Швейцария. Теперь стыки состояли уже из одного матча: итальянцы были лучше Северной Македонии, но внезапно уступили (0:1). Решающий пропустили на 92-й от Александара Трайковского.

Парадокс – между двумя провалами засветилась победа на Евро-2020: Италия обыграла в финале Англию, все решили серия пенальти и спасения Джанлуиджи Доннаруммы.

Теперь выход на Евро-2024.

Почти весь отбор прошли при Спаллетти – Манчини ушел после двух матчей. Лишь два поражения в группе – от лидера

Италия начинала отбор с одним тренером, закончила с другим: первые два матча провела при Роберто Манчини, который привел сборную к золоту Евро-2020. В марте 2023-го уступили дома лидеру группы Англии (1:2) и обыграли в гостях аутсайдера Мальту (2:0).

До осени матчей не было, а в августе Манчини внезапно покинул сборную – убрали за тайные переговоры с Саудовской Аравией. Роберто заменил Лучано Спаллетти, который как раз покинул «Наполи» после чемпионского сезона.

При нем итальянцы проиграли лишь однажды – снова Англии, но уже в гостях (1:3). В остальном – три победы и ничья с неудобной Северной Македонией. Куда без нервяка с этой балканской сборной!

Он был и во встрече на «Стадио Олимпико», и Северная Македония даже пыталась уйти с 0:3, но Италия дожала и разгромила соперника 5:2.

Оставалось не проиграть Украине, чтобы остаться на втором месте. Задача выполнена – Лучано справился.

Украина – Италия 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
20 ноября, 22.45, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
УкраинаТрубин, Конопля (Тымчик, 86), Сваток (Малиновский, 90), Забарный, Миколенко, Зинченко (Сикан, 86), Мудрик, Степаненко (Пихаленок, 80), Судаков, Цыганков (Зубков, 80), Довбик.
ИталияДоннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби, Буонджорно, Димарко, Жоржиньо (Кристанте, 71), Барелла, Фраттези, Дзаньоло (Политано, 71; Дармиан, 90), Кьеза (Кин, 81), Распадори (Скамакка, 46).
Предупреждения:
Буонджорно (7), Конопля (79).

Спаллетти создает «Наполи» в сборной Италии – и уже вывел ее на Евро. Этот стиль лучше подходит игрокам

Фото: Gettyimages/Lars Baron, Marco Luzzani, Claudio Villa

1 комментарий

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alexmixer9
Состав крепкий, ещё до евро Спалетти подшаманит, до полуфинала вполне могут доходить, с нападением что нибудь придумать ещё
+1
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+1
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