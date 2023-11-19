Италия на Евро – обошла Украину по дополнительным показателям. Эта противоречивая сборная будет защищать титул
Было нервно.
Италия проползла на Евро-2024 – сыграла вничью с Украиной (0:0), но удержала второе место по дополнительным показателям.
В решающем матче итальянцы смотрелись поувереннее и создали больше моментов, но могли получить пенальти на 93-й минуте: Хесус Хиль Мансано и судьи на ВАР проигнорировал вот такой фол на Мудрике.
Главное – сохранили второе место, которое выводит на турнир напрямую.
Италия стабильно выходит на ЧЕ, но пролетела мимо двух ЧМ подряд
Как же противоречива современная Италия.
Не пропускает Евро с 1992-го, зато пролетела мимо двух последних ЧМ: не поехала в Россию и Катар, оба раза вылетев в стыковых матчах.
В 2017-м Италия заняла второе место в отборе, пропустив вперед Испанию, и отправилась в стыки. Там уступили Швеции (общий счет 0:1) при Джампьеро Вентуре. Первая игра была равной, но закончилась поражением 0:1, во второй итальянцы уничтожили соперника по статистике (26:4 по ударам, 75%-25% по владению), но так и не забили.
В отборе к ЧМ-2022 Италия снова финишировала второй, но соперники в группе были послабее: первой стала Швейцария. Теперь стыки состояли уже из одного матча: итальянцы были лучше Северной Македонии, но внезапно уступили (0:1). Решающий пропустили на 92-й от Александара Трайковского.
Парадокс – между двумя провалами засветилась победа на Евро-2020: Италия обыграла в финале Англию, все решили серия пенальти и спасения Джанлуиджи Доннаруммы.
Теперь выход на Евро-2024.
Почти весь отбор прошли при Спаллетти – Манчини ушел после двух матчей. Лишь два поражения в группе – от лидера
Италия начинала отбор с одним тренером, закончила с другим: первые два матча провела при Роберто Манчини, который привел сборную к золоту Евро-2020. В марте 2023-го уступили дома лидеру группы Англии (1:2) и обыграли в гостях аутсайдера Мальту (2:0).
До осени матчей не было, а в августе Манчини внезапно покинул сборную – убрали за тайные переговоры с Саудовской Аравией. Роберто заменил Лучано Спаллетти, который как раз покинул «Наполи» после чемпионского сезона.
При нем итальянцы проиграли лишь однажды – снова Англии, но уже в гостях (1:3). В остальном – три победы и ничья с неудобной Северной Македонией. Куда без нервяка с этой балканской сборной!
Он был и во встрече на «Стадио Олимпико», и Северная Македония даже пыталась уйти с 0:3, но Италия дожала и разгромила соперника 5:2.
Оставалось не проиграть Украине, чтобы остаться на втором месте. Задача выполнена – Лучано справился.
- Дата проведения
- 20 ноября, 22.45, «БайАрена»
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Украина –
Трубин, Конопля (Тымчик, 86), Сваток (Малиновский, 90), Забарный, Миколенко, Зинченко (Сикан, 86), Мудрик, Степаненко (Пихаленок, 80), Судаков, Цыганков (Зубков, 80), Довбик.
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Италия –
Доннарумма, Ди Лоренцо, Ачерби, Буонджорно, Димарко, Жоржиньо (Кристанте, 71), Барелла, Фраттези, Дзаньоло (Политано, 71; Дармиан, 90), Кьеза (Кин, 81), Распадори (Скамакка, 46).
- Предупреждения:
- Буонджорно (7), Конопля (79).
Спаллетти создает «Наполи» в сборной Италии – и уже вывел ее на Евро. Этот стиль лучше подходит игрокам
Фото: Gettyimages/Lars Baron, Marco Luzzani, Claudio Villa
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