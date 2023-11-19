Италия на Евро – обошла Украину по дополнительным показателям. Эта противоречивая сборная будет защищать титул

Было нервно.

Италия проползла на Евро-2024 – сыграла вничью с Украиной (0:0), но удержала второе место по дополнительным показателям.

В решающем матче итальянцы смотрелись поувереннее и создали больше моментов, но могли получить пенальти на 93-й минуте: Хесус Хиль Мансано и судьи на ВАР проигнорировал вот такой фол на Мудрике.

Главное – сохранили второе место, которое выводит на турнир напрямую.

Италия стабильно выходит на ЧЕ, но пролетела мимо двух ЧМ подряд

Как же противоречива современная Италия.

Не пропускает Евро с 1992-го, зато пролетела мимо двух последних ЧМ: не поехала в Россию и Катар, оба раза вылетев в стыковых матчах.

В 2017-м Италия заняла второе место в отборе, пропустив вперед Испанию, и отправилась в стыки. Там уступили Швеции (общий счет 0:1) при Джампьеро Вентуре. Первая игра была равной, но закончилась поражением 0:1, во второй итальянцы уничтожили соперника по статистике (26:4 по ударам, 75%-25% по владению), но так и не забили.

В отборе к ЧМ-2022 Италия снова финишировала второй, но соперники в группе были послабее: первой стала Швейцария. Теперь стыки состояли уже из одного матча: итальянцы были лучше Северной Македонии, но внезапно уступили (0:1). Решающий пропустили на 92-й от Александара Трайковского.

Парадокс – между двумя провалами засветилась победа на Евро-2020: Италия обыграла в финале Англию, все решили серия пенальти и спасения Джанлуиджи Доннаруммы.

Теперь выход на Евро-2024.

Почти весь отбор прошли при Спаллетти – Манчини ушел после двух матчей. Лишь два поражения в группе – от лидера

Италия начинала отбор с одним тренером, закончила с другим: первые два матча провела при Роберто Манчини, который привел сборную к золоту Евро-2020. В марте 2023-го уступили дома лидеру группы Англии (1:2) и обыграли в гостях аутсайдера Мальту (2:0).

До осени матчей не было, а в августе Манчини внезапно покинул сборную – убрали за тайные переговоры с Саудовской Аравией. Роберто заменил Лучано Спаллетти, который как раз покинул «Наполи» после чемпионского сезона.

При нем итальянцы проиграли лишь однажды – снова Англии, но уже в гостях (1:3). В остальном – три победы и ничья с неудобной Северной Македонией. Куда без нервяка с этой балканской сборной!

Он был и во встрече на «Стадио Олимпико», и Северная Македония даже пыталась уйти с 0:3, но Италия дожала и разгромила соперника 5:2.

Оставалось не проиграть Украине, чтобы остаться на втором месте. Задача выполнена – Лучано справился.

Фото: Gettyimages/Lars Baron, Marco Luzzani, Claudio Villa