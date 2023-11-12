Вратарь специально пропустил – но это не договорняк! Просто знал, что не засчитают

Но напугал тренера.

Зачем вратарь может специально пропускать штрафной в свои ворота? Бывает, что есть смысл!

Мы увидели это в матче чемпионата Бразилии «Коринтианс» – «Атлетико Минейро» от кипера хозяев Кассио.

Оказалось – хвала вратарю – он хорошо знает простые правила.

Вратарь понял, что на самом деле это свободный. И не трогал мяч

Вот как это было.

Борьба неподалеку от штрафной «Коринтианса» – судья назначил свободный удар.

С этой точки били.

И вот так Кассио увернулся от мяча.

Судья тут же отменил гол и объяснил игроку «Атлетико», почему так произошло. Команда практически не спорила.

Естественно, никакого гола и не могло быть, ведь это свободный. «Коринтианс» смог просто разыграть от ворот. Вратаря в соцсетях тут же назвали гением. Хотя он просто знает правила.

«Атлетико» и его 75-летнему тренеру Луису Фелипе Сколари отпраздновать гол не удалось. 1:1 было к этому моменту – так и сыграли.

Правила очень просты – и этот момент там прописан

Это 115-я страница правил игры, которые переведены на русский язык и доступны всем на сайте РФС.

Для начала: «Судья сигнализирует о свободном ударе поднятием руки над головой. Он сохраняет руку поднятой, пока удар не будет выполнен и мяч не коснется другого игрока, не выйдет из игры или не станет очевидно, что гол не может быть забит напрямую с удара».

Проверяем, так ли это. В общем, да – судья с поднятой рукой во время подачи. Опустил ее, когда мяч влетал в ворота.

Далее в правилах: «Если мяч попадает в ворота соперника непосредственно со свободного удара, назначается удар от ворот». Если бы мяч коснулся какого-либо игрока – или того же кипера – а затем оказался в воротах, гол был бы засчитан. А здесь влетело со свободного, не коснувшись никого. Значит – удар от ворот.

Финт Кассио классный, но в какой-то степени рискованный: за секунду, пока летел мяч, он мог бы не заметить, например, мизерного касания. Решающую роль сыграл опыт Кассио, ему уже 36 лет.

А вот Мано Менезес, главный тренер «Коринтианса», схватился за сердце! Вратарь его напугал.

Кассио – легенда «Коринтианса». Он выигрывал Кубок Америки, приезжал играть в Новосибирск

Кассио начинал в «Гремио», затем неудачно съездил в Европу, потому что просидел несколько сезонов в запасе ПСВ, в том числе был на скамейке в проигранном матче Лиги Европы с «Сибири», а еще тогда же в 2010-м единственный раз сыграл в еврокубках и не пропустил от харьковского «Металлиста» (0:0).

36-летний голкипер играет за «Коринтианс» больше десяти лет – выиграл 11 трофеев, стал вторым в истории клуба по количеству матчей, количество уверенно движется к 700. Ездил в Россию на ЧМ-2018 (третий номер после Алиссона и Эдерсона), а через год выиграл Кубок Америки с Бразилией. Хотя матч за сборную до сих пор всего один – еще в 2017-м.

У его клуба сезон далеко не топовый: «Коринтианс» застрял в середине таблицы. Но тормознули «Атлетико», который при победе мог бы быть еще ближе к лидеру, а сейчас отстает на пять очков.

Кассио пока предстоит подлечить колено. Через 67 часов после матча против «Атлетико», он вышел на гостевую игру с «Гремио» и минут за 20 до конца был заменен из-за травмы. Но следующая игра из-за международной паузы – только через полторы недели. Есть время восстановиться.

Фото: скриншот трансляции