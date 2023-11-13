«Еще не забивал шарами! Это веха». Смех, ярость и извинения после 4:4 у «Челси» с «Сити»

Почеттино материл судью.

После ярчайших 4:4 в матче «Челси» с «Манчестер Сити» было любопытно.

Почеттино не пожал руку Гвардиоле и помчал ругаться с судьями. Пришлось извиняться

Сразу после финального свистка Маурисио Почеттино, даже не пожав руку Гвардиоле, рванул на поле.

Тренер лондонского клуба ругался на судью Энтони Тэйлора и кричал What the fuck?!

Аргентинец высказал все, что думает, получил дежурную желтую и на интервью пришел уже остывшим. Даже попросил прощения у арбитра.

«Я должен извиниться перед Энтони Тэйлором. Мне казалось, что он свистнул, когда у Стерлинга был шанс убежать один на один и выиграть нам матч. Я подумал: «Какого черта?!» Я заслужил желтую карточку и приношу свои извинения».

Но в целом Маурисио был доволен результатом:

«Мы сыграли вничью с лучшей командой мира. Этим можно гордиться. Мы показали характер. Показали, что у нас есть инструменты, с которыми можно выходить и играть вот так против «Манчестер Сити», забивать, доминировать и создавать моменты. Это очень важно! После победы над «Тоттенхэмом» в понедельник я сказал, что это может быть отправной точкой. Сейчас мы показали, как будем бороться за самые высокие места в будущем».

Пеп тоже хвалит «Челси». Палмер не волновался перед пенальти на 95-й

Пеп Гвардиола признал, что «Челси» заслужил ничью.

«Эта игра – хорошая реклама для Премьер-лиги. Они начали матч лучше, но у нас тоже были моменты. Результат справедливый. «Челси» строит интересный проект с молодыми игроками. Они – одна из лучших команд последних 20-25 лет. Я знаю, насколько они хороши. Мы забрали хорошее очко», – его реакция.

Лучшим игроком матча признали Коула Палмера, который сравнял счет с пенальти в добавленное время. А ведь полузащитник только летом перешел в «Челси» как раз из «Сити». Конечно, после матча Коула атаковали журналисты:

«Очень странно впервые играть против клуба, в котором я провел 15 лет. Я знаю много фанатов «Сити». У нас получилась великолепная игра. Перед пенальти я не волновался. Да, я долго ждал, но так уже было много раз. Я оставался спокоен. Я бы соврал, если сказал бы, что отрабатываю пенальти. Это не так – я просто доверяю своим способностям».

Эрлинг Холанд сделал дубль, среди такого вала событий его мячи чуть растворились, но норвежец вернул себе внимание одной фразой про второй гол – когда он буквально вкатился с мячом в ворота:

«Я никогда еще не забивал своими шарами. Так что это важная веха».

Когда-нибудь в подборках частей тела, которыми Эрлинг забил свои 10 тысяч голов, обязательно отразят этот первый, забитый «шарами».

Матч уже считают одним из лучших в истории АПЛ. 4:4 – впервые с покера Аршавина

Впервые с 2009-го в Премьер-лиге зафиксировали 4:4 – да, с того самого покера Андрея Аршавина на «Энфилде». Естественно, перестрелку «Сити» и «Челси» уже включают в число лучших матчей за историю Премьер-лиги.

Например, в студии такое мнение высказал Майкл Оуэн. А вот твит Гари Линекера: «Ну что за игра! Изумительно!»

Джейми Каррагер, который комментировал матч на Sky Sports, последние минут десять просто сидел и охал. А после игры нахваливал Коула Палмера:

«Я восхищаюсь им за то, что он перешел в «Челси». Тут он может недосчитаться медалей, но его прогресс в последние недели говорит сам за себя. Под таким давлением пробить пенальти в верхний угол. У парня есть футбольная дерзость. А ведь за ним буквально следил весь мир. Его семья и друзья наверняка болельщики «Сити». В такой игре не должно быть проигравших, счет 4:4 кажется справедливым!»

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse