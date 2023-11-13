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«Еще не забивал шарами! Это веха». Смех, ярость и извинения после 4:4 у «Челси» с «Сити»

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Почеттино материл судью.

После ярчайших 4:4 в матче «Челси» с «Манчестер Сити» было любопытно.

Почеттино не пожал руку Гвардиоле и помчал ругаться с судьями. Пришлось извиняться

Сразу после финального свистка Маурисио Почеттино, даже не пожав руку Гвардиоле, рванул на поле.

Тренер лондонского клуба ругался на судью Энтони Тэйлора и кричал What the fuck?!

Аргентинец высказал все, что думает, получил дежурную желтую и на интервью пришел уже остывшим. Даже попросил прощения у арбитра.

«Я должен извиниться перед Энтони Тэйлором. Мне казалось, что он свистнул, когда у Стерлинга был шанс убежать один на один и выиграть нам матч. Я подумал: «Какого черта?!» Я заслужил желтую карточку и приношу свои извинения».

Но в целом Маурисио был доволен результатом:

«Мы сыграли вничью с лучшей командой мира. Этим можно гордиться. Мы показали характер. Показали, что у нас есть инструменты, с которыми можно выходить и играть вот так против «Манчестер Сити», забивать, доминировать и создавать моменты. Это очень важно! После победы над «Тоттенхэмом» в понедельник я сказал, что это может быть отправной точкой. Сейчас мы показали, как будем бороться за самые высокие места в будущем».

Пеп тоже хвалит «Челси». Палмер не волновался перед пенальти на 95-й

Пеп Гвардиола признал, что «Челси» заслужил ничью.

«Эта игра – хорошая реклама для Премьер-лиги. Они начали матч лучше, но у нас тоже были моменты. Результат справедливый. «Челси» строит интересный проект с молодыми игроками. Они – одна из лучших команд последних 20-25 лет. Я знаю, насколько они хороши. Мы забрали хорошее очко», – его реакция.

Лучшим игроком матча признали Коула Палмера, который сравнял счет с пенальти в добавленное время. А ведь полузащитник только летом перешел в «Челси» как раз из «Сити». Конечно, после матча Коула атаковали журналисты:

«Очень странно впервые играть против клуба, в котором я провел 15 лет. Я знаю много фанатов «Сити». У нас получилась великолепная игра. Перед пенальти я не волновался. Да, я долго ждал, но так уже было много раз. Я оставался спокоен. Я бы соврал, если сказал бы, что отрабатываю пенальти. Это не так – я просто доверяю своим способностям».

Эрлинг Холанд сделал дубль, среди такого вала событий его мячи чуть растворились, но норвежец вернул себе внимание одной фразой про второй гол – когда он буквально вкатился с мячом в ворота:

«Я никогда еще не забивал своими шарами. Так что это важная веха».

Когда-нибудь в подборках частей тела, которыми Эрлинг забил свои 10 тысяч голов, обязательно отразят этот первый, забитый «шарами».

Матч уже считают одним из лучших в истории АПЛ. 4:4 – впервые с покера Аршавина

Впервые с 2009-го в Премьер-лиге зафиксировали 4:4 – да, с того самого покера Андрея Аршавина на «Энфилде». Естественно, перестрелку «Сити» и «Челси» уже включают в число лучших матчей за историю Премьер-лиги.

Например, в студии такое мнение высказал Майкл Оуэн. А вот твит Гари Линекера: «Ну что за игра! Изумительно!»

Джейми Каррагер, который комментировал матч на Sky Sports, последние минут десять просто сидел и охал. А после игры нахваливал Коула Палмера:

«Я восхищаюсь им за то, что он перешел в «Челси». Тут он может недосчитаться медалей, но его прогресс в последние недели говорит сам за себя. Под таким давлением пробить пенальти в верхний угол. У парня есть футбольная дерзость. А ведь за ним буквально следил весь мир. Его семья и друзья наверняка болельщики «Сити». В такой игре не должно быть проигравших, счет 4:4 кажется справедливым!»

4:4 – концерт «Сити» с «Челси»! У Холанда дубль, Палмер и Стерлинг забили бывшим

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse

13 комментариев

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Аккаунт им. Аль Массимо
ну минимальный фактчекинг провести же
2011 год, Арсенал упускает победу со счета 4-0 с Ньюкаслом
+7
0
+7
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hbp8wr2jzd
В мае 2013 года был матч Вест Бромвич с МЮ - 5:5, который, к тому же, был и последним матчем САФа
+4
0
+4
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Русский в Шоке
Тиаго Силва красавчик. Возраст ни по чём. Сколько было сомнений при его покупке, а уже сколько лет топ обороны синих.
+1
0
+1
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Артём Чинков
Ответ Аккаунт им. Аль Массимо
ну минимальный фактчекинг провести же 2011 год, Арсенал упускает победу со счета 4-0 с Ньюкаслом
я понимаю, что можно не вспомнить этот матч, но буквально в последнем туре прошлого сезона Ливерпуль сыграл вничью 4-4 с Саутгемптоном
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#SharkTeam
Давно такого матча не было. Может и сезон драматичный получится. Сити давненько уже не выигрывал титул от ножа
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Yoshiyuki Lewis
Три раза Сити вел в счете
И всеравно в ничейки
Судья и оффсайд не увидел и подыгрыш локтем
+1
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Шары Холланда
Главное, чтобы Эрлинг свои шары к матчу с Ливерпулем подготовил
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Marshall Garcia
В той атаке два оффсайда были+и гол локтем в итоге
Хотя Тейлор же родился в Манчестере поэтому засчитал
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Аврал
Много разговоров про шары Холанда,но там впору говорить про шоколадный глаз скорее..)
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#SharkTeam
Ответ vladimir.kostrichko
Самое забавное что ты гордишься этим матчем... Гордится тем,что судья явно был за сити.
30 лет мужику ноет как школьница.
Да.. были хейтеры в наше время, не то что нынешнее племя
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Alon Raven
Ответ vladimir.kostrichko
Самое забавное что ты гордишься этим матчем... Гордится тем,что судья явно был за сити.
Когда был за Сити? Когда пудель схватил киборга за талию? Или когда Холанд забил задницей, а не рукой, что прекрасно видно на повторе?
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Андрей Калинин
Ответ Аккаунт им. Аль Массимо
ну минимальный фактчекинг провести же 2011 год, Арсенал упускает победу со счета 4-0 с Ньюкаслом
Переводчик накосячил, это первый матч с того покера, когда счет сравнивался 4 раза за игру
0
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