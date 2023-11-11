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Неймару плохо: близкая подруга не перенесла операцию, грабители искали его новорожденную дочь

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Сам залечивает кресты.

Неймар в последнее время страдает: в октябре получил тяжелейшую травму, а теперь потерял близкую подругу и переживает из-за маленькой дочки.

У подруги нашли обширный тромбоз. Ей было всего 29

Скончалась бразильская модель Луана Андраде – не перенесла операцию по липосакции. По информации The New York Post, Андраде откачивали жир из колена. Через два часа после операции у Андраде остановилось сердце, причина – в обширном тромбозе, который нашли в ходе обследования. Девушку сразу перевели в отделение интенсивной терапии, но спасти не смогли. Луана скончалась всего в 29.

«Печальный день с двумя плохими новостями, – грустит Неймар. – Во-первых, нападение на родителей Бру (Бруна Бьянкарди, девушка Неймара – Sports.ru), но, слава богу, все в порядке! Во-вторых, смерть моей подруги. Мои соболезнования всей ее семье, пусть бог примет Луану с распростертыми объятиями».

У девушки Нея тоже неприятности: в дом ворвались грабители – возможно, хотели похитить маленькую дочь

Ней в этом же сообщении упоминает неприятный инцидент, случившийся с родителями его девушки Бруны Бьянкарди. В ее дом вторглись грабители – искали Бьянкарди вместе с новорожденной дочкой, но наткнулись только на мать и отца девушки, и обоих связали. Правоохранительные органы выясняют, не собирались ли преступники похитить маленькую дочь Неймара.

Как передает R7, полицию вызвали соседи, заметившие, что в доме происходит что-то странное. Одного из преступников задержали, остальные скрылись с драгоценностями и дорогими часами. Задержанный оказался местным жителем.

«Они попросили женщину показать, где находятся ценные вещи, – отметил представитель следственной группы. – Женщина показала, что сейф пуст и денег нет. Один из них спросил: «Что значит, у тещи Неймара нет денег дома?» И она сказала: «Как вы и сказали: я теща, я не он».

Бруна сообщила, что преступников уже разыскивают: «Спасибо за все слова любви. Дело уже находится в руках компетентных органов, и правосудие восторжествует. Это непростая ситуация особенно для моей семьи, чья жизнь подверглась такому риску. Мы просим проявить уважение в это очень деликатное время».

Сам Неймар залечивает кресты. Не сыграет минимум до июня

Ней надолго сломался в матче сборной Бразилии с Уругваем в отборе на ЧМ. Были носилки и слезы. Выяснилось, что у бразильца разрыв передних крестообразных связок и мениска: оба на левом колене.

Неймара прооперировал хирург сборной Бразилии и «Атлетико Минейро» Родриго Ласмар. Точных сроков восстановления не называют, но в Бразильской конфедерации футбола считают, что нападающий может вернуться к стартующему 20 июня Кубку Америки, передает ESPN.

«Аль-Хилаль», скорее всего, отзаявит Неймара на время травмы, чтобы подписать другого легионера. Саудовцы хотят усилиться левым защитником, но у клуба сейчас заняты все восемь легионерских слотов.

У Неймара страшный диагноз: разом порвал кресты и мениск. Травмы сложнее еще не было 😱

Фото: instagram.com/brunabiancardi; instagram.com/luandradel; East News/NELSON ALMEIDA / AFP

15 комментариев

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Potapson
Абсолютная жесть - умереть в результате липосакции колена! Цена вопроса видимо была удаление нескольких грамм жира, которые наверное сильно портили фигуру и мешали жить...
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Имя Фамилия
Немного не по теме. Неймар, Тиаго Силва, Кавани, Ди Мария — легенды ПСЖ, которые не безразличны болельщикам даже после ухода. Тем не менее вы выпускаете все новости о них без тега ПСЖ на ветках Хилаля, Боки Хуниорса и Бенфики, где их даже никто не прочитает. У Неймара такие беды в жизни, тяжелейшая травма, Тиаго Силва рассуждает о завершении карьеры, это всё проходит мимо ветки ПСЖ. За то вы ставите этот тег под каждым пердежом меси, который отыграл в Париже с горем пополам полтора сезона и укатил в МЛС под свист болельщиков. Как будто в редакции сидит неадекватный месифан и просто пытается напакостить фанам ПСЖ.
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med-a-lion
Ответ Potapson
Абсолютная жесть - умереть в результате липосакции колена! Цена вопроса видимо была удаление нескольких грамм жира, которые наверное сильно портили фигуру и мешали жить...
так и есть! совершеннейшая глупость! оперативное вмешательство — всегда риск. и идти на него нужно только когда других видов терапии не остается!
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Имя Фамилия
У Неймара тяжёлая полоса в жизни, но он держится молодцом. Надеюсь в Аравии у него всё наладится как было у Криштиану.
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Сигизмунд Пугачев
Легендарный Родриго Ласмар из ФМ
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Имя Фамилия
Ответ Potapson
Абсолютная жесть - умереть в результате липосакции колена! Цена вопроса видимо была удаление нескольких грамм жира, которые наверное сильно портили фигуру и мешали жить...
Полагаю там суть не в граммах, а чтобы коленка смотрелась красиво и не морщилась на фотках с пляжа.
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Football_legend
Ответ Имя Фамилия
У Неймара тяжёлая полоса в жизни, но он держится молодцом. Надеюсь в Аравии у него всё наладится как было у Криштиану.
Жаль что он Аравии, будь в у себя дома в Бразилии, тяжелую полосу мог бы просто вдыхать сильнее
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Mephisto_BLR
Ответ Сигизмунд Пугачев
Легендарный Родриго Ласмар из ФМ
Это который ФМ? Я просто из тех кто помнит Тодорова, но не знает новых легенд такого плана?
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