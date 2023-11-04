Теперь УЕФА – часть «Золотого мяча». Отменили свои награды

Конкурент – только ФИФА.

УЕФА стал партнером «Золотого мяча». Будут награждать лучших совместно с France Football.

«Этот шаг привнесет в проект новую футбольную экспертизу, а также будет продвигать глобальные коммерческие права и организовывать ежегодный гала-вечер с награждением, – сообщает УЕФА в официальном заявлении.

Будут добавлены новые награды для лучших тренеров года в мужском и женском футболе, которые подчеркивают их неоценимый вклад в успехи команд. При этом сохраняется список всех нынешних наград».

Важно: в рамках соглашения УЕФА с Groupe Amaury, владеющим журналами France Football и L’Équipe, компания не только останется владельцем бренда «Золотого мяча», но и продолжает контролировать процесс голосования.

Награды от УЕФА – все. Что это был за приз?

Впервые игрока года по версии УЕФА наградили в 2011-м – так организация заменила свою же награду клубному футболисту года.

Сначала формат голосования копировал «Золотой мяч» – победителя определяли журналисты. Они голосовали в два этапа: сначала каждый (всего 54 человека, по одному от страны, входящей в УЕФА) выбирал тройку лучших: первое место получало 5 очков, второе – 3, третье – 1.

Три игрока выходили в финал. Затем на заседании УЕФА журналисты голосовали еще раз и выбирали победителя. Но так было до 2017-го: тогда прибавили в жюри 80 тренеров из клубов, участвовавших в групповых этапах ЛЧ и ЛЕ. Количество голосующих журналистов увеличили с 54 до 55.

Приз забирали девять игроков: трижды Криштиану Роналду, два раза Лионель Месси, по разу Андрес Иньеста, Франк Рибери, Лука Модрич, Вирджил ван Дейк, Роберт Левандовски, Жоржиньо, Карим Бензема и Эрлинг Холанд.

Единственный конкурент – The Best от ФИФА

ФИФА выбирает игрока года с 1991-го – их первая попытка отделиться от «Золотого мяча».

Так появилась награда «Игрок года ФИФА». Но она так и не стала суперпрестижной, а в 2010-м ФИФА на шесть лет выкупила лицензию на «ЗМ» за 16 млн евро, объединила с ним свою премию. Выходило скандально.

Самая известная история из 2013-го: Франк Рибери взял требл с «Баварией», создал 34 гола (11+23), отдал ассист на Роббена в финале ЛЧ-2012/13 и стал лучшим футболистом Европы по версии УЕФА, а затем забил гол в Суперкубке УЕФА. Казалось, все очевидно.

Но осенью началось что-то странное: изначально голоса принимали до 15 ноября, но затем впервые в истории сдвинули дедлайн на две недели. Объяснялось это трудностями со «списком лиц, которые должны голосовать».

Президент УЕФА Мишель Платини шутил, что ФИФА сделала это, «чтобы угодить» Роналду. За эти две недели португалец забил четыре гола шведам в стыках и вывел сборную на ЧМ-2014.

После церемонии награждения тренеры Боливии, Албании, Экваториальной Гвинеи, Доминиканской Республики, Фиджи, Кувейта и Вануату заявили, что голосование было сфальсифицировано. «Считаю, что имело место мошенничество, – говорил тренер Кувейта Йорван Виейра. – Я голосовал за Ибрагимовича». Только вот в официальных отчетах ФИФА говорится, что он голосовал за Месси, Неймара и Роналду.

Учитывая сдвиги голосования, ситуация выглядела странно, но «ЗМ» продолжали выдавать в том же формате.

Уже в 2016-м все сорвалось из-за Джанни Инфантино – новый президент ФИФА внимательно считал деньги и решил, что если France Football требует так много, то можно обойтись самим. ФИФА вернула права хозяевам и возродила старую премию под новым названием – The Best.

● Считаются голоса капитанов и тренеров всех национальных сборных, которые входят в ФИФА. Они могут выбрать трех игроков: первый получит 5 очков, второй – 3, третий – 1.

● Премия традиционно проводится в январе. Но ФИФА вручит приз лучшему игроку года уже без учета ЧМ-2022, а Месси наградили по итогам 2022 года в феврале 2023-го.

Главный претендент – Эрлинг Холанд.

Фото: East News/Jean-Baptiste AUTISSIER / L’EQUIPE / AFP, NICOLAS TUCAT / AFP, VALERY HACHE / AFP; Patrick Seeger/dpa/Global Look Press