Красная дорожка «ЗМ»: строгий Месси, идеальный Бекхэм, Хвича с женой и прозрачные платья

Тяжелый люкс.

Лионель Месси прибыл со всей семьей. Они уже привыкли к золоту. Аргентинец в строгом классическом смокинге.

Его главный соперник с подругой Изабель Йохансен.

И поддержкой партнеров по «Ман Сити». Родри (разве можно было представить его в смокинге?) и Лаура Касканте.

Бернарду Силва и Инес Томас.

Илкай Гюндоган и Сара Арфауи.

Если вы добрались до этой фотки, то здесь будущий обладатель ЗМ.

Или парочка из «Реала» будет против?

Да и в Хвичу тоже верим. Это его первый полноценный выход с женой Ницей Тавадзе.

Чемпионы мира тоже на месте. Лаутаро Мартинес и Агустина Гандольфо.

Эмилиано Мартинес с супругой Амандой.

Его величество стиля Дэвид «невозможно-выглядеть-лучше» Бекхэм.

На вечеринке затесался Новак Джокович с бабочкой.

Парочка блогеров, которых вы точно видели.

Джибриль Сиссе (красавец!) и рэпер Щ (SCH).

Дидье Дрогба блистает с Сэнди Хериберт.

И даже Эден Азар выглядит одновременно стройным, стильным и счастливым.

Фото: Gettyimages.ru/Pascal Le Segretain / Staff; East News/FRANCK FIFE/AFP