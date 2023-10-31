Красная дорожка «ЗМ»: строгий Месси, идеальный Бекхэм, Хвича с женой и прозрачные платья
Тяжелый люкс.
Лионель Месси прибыл со всей семьей. Они уже привыкли к золоту. Аргентинец в строгом классическом смокинге.
Его главный соперник с подругой Изабель Йохансен.
И поддержкой партнеров по «Ман Сити». Родри (разве можно было представить его в смокинге?) и Лаура Касканте.
Бернарду Силва и Инес Томас.
Илкай Гюндоган и Сара Арфауи.
Если вы добрались до этой фотки, то здесь будущий обладатель ЗМ.
Или парочка из «Реала» будет против?
Да и в Хвичу тоже верим. Это его первый полноценный выход с женой Ницей Тавадзе.
Чемпионы мира тоже на месте. Лаутаро Мартинес и Агустина Гандольфо.
Эмилиано Мартинес с супругой Амандой.
Его величество стиля Дэвид «невозможно-выглядеть-лучше» Бекхэм.
На вечеринке затесался Новак Джокович с бабочкой.
Парочка блогеров, которых вы точно видели.
Джибриль Сиссе (красавец!) и рэпер Щ (SCH).
Дидье Дрогба блистает с Сэнди Хериберт.
И даже Эден Азар выглядит одновременно стройным, стильным и счастливым.
Мнение: «Золотой мяч» должен умереть
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Фото: Gettyimages.ru/Pascal Le Segretain / Staff; East News/FRANCK FIFE/AFP
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