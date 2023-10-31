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Красная дорожка «ЗМ»: строгий Месси, идеальный Бекхэм, Хвича с женой и прозрачные платья

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Лионель Месси Лионель Месси
Золотой мяч Золотой мяч
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм
Футбол Футбол

Тяжелый люкс.

Лионель Месси прибыл со всей семьей. Они уже привыкли к золоту. Аргентинец в строгом классическом смокинге.

Его главный соперник с подругой Изабель Йохансен.

И поддержкой партнеров по «Ман Сити». Родри (разве можно было представить его в смокинге?) и Лаура Касканте. 

Бернарду Силва и Инес Томас.

Илкай Гюндоган и Сара Арфауи. 

Если вы добрались до этой фотки, то здесь будущий обладатель ЗМ.

Или парочка из «Реала» будет против?

Да и в Хвичу тоже верим. Это его первый полноценный выход с женой Ницей Тавадзе. 

Чемпионы мира тоже на месте. Лаутаро Мартинес и Агустина Гандольфо.

Эмилиано Мартинес с супругой Амандой. 

Его величество стиля Дэвид «невозможно-выглядеть-лучше» Бекхэм.

На вечеринке затесался Новак Джокович с бабочкой. 

Парочка блогеров, которых вы точно видели.

Джибриль Сиссе (красавец!) и рэпер Щ (SCH). 

Дидье Дрогба блистает с Сэнди Хериберт. 

И даже Эден Азар выглядит одновременно стройным, стильным и счастливым. 

Мнение: «Золотой мяч» должен умереть

«Золотой мяч» вручают победителю ЧМ. Миф или реальность?

Фото: Gettyimages.ru/Pascal Le Segretain / Staff; East News/FRANCK FIFE/AFP

37 комментариев

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Kuryanin
Парочка блогеров - это Лукомский и Порошин?
+29
0
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Н.Ф.
Хвича выглядит как-то скованно на этом празднике жизни.
+17
0
+17
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Fenek
Что-то у младшего Азара уши от Бэйла)
+14
0
+14
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Kanonir152
"Парочка блогеров, которых вы точно видели."
Пояснительную бригаду, пожалуйста.
+14
-1
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Максим Черкашин
Бекхэм просто секс. Такой пиджак кимоно.:))))))
+9
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vladimir.kostrichko
Подруга Хвичи уже жена))))))У них недавно была свадьба в Тбилиси.
+6
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Андрей Макакаревич
Сара Арфауи неимоверно хороша!
+5
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Borsiano
Мартинес на фото выглядит лет на 50. Пока не прочитал подпись, думал, что какой-то ветеран ) Бэкс и то моложе выглядит
+4
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Вадим Кораблев
Ответ vladimir.kostrichko
Подруга Хвичи уже жена))))))У них недавно была свадьба в Тбилиси.
Точно-точно, спасибо, мы сразу поправили:)
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xoms
Хвича со своей спутницей, лишь вызывают улыбку, ну вылитый колхоз на показе, да простят меня его поклонники
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Сулейман Мурадов
Родри просто лютый гигачад на фотке🔥
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CyberBored
Ответ Fenek
Что-то у младшего Азара уши от Бэйла)
Сказка - ложь, да в ней намёк.
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matush
Скорее Ница с Хвичей!
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JUGASHVILI
спорц, а напиши один раз хотя бы не Хвича, а Хвича Кварацхелия. всех по фамилиям пишете, а Кварацхелия у вас всегда Хвича. вас прикалывает его имя? или вы по возрасту из тик-тока не вышли ещё? или по уму не вышли?
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sundance
Сиссе на стиле
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Borsiano
Ответ rej1sta
Какой конкретно Мартинес?)
Тот, который вратарь. А тот, который нападающий, с сестрой Заворотнюк пришел )
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JUGASHVILI
Ответ Ubik-city
фото Хвичи с женой - блеск, просто кадр из фильма Отара Иоселиани.
в спорце не смотрят Иоселиани. ёлки смотрят. каждый год.
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Бене Гессерит
Ответ Н.Ф.
Хвича выглядит как-то скованно на этом празднике жизни.
Конечно, как он там вообще оказался — загадка и для него тоже
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Nacho13
что за пара блогеров?
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Black_Russian
Закупайтесь двубортными пиджаками. Очередной виток
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Nubreed
Дрогба с Сэнди Херибер под ручку на Золотой Мессимяч уже как на работу ходят
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Эль Иберико
Для тех кто не в теме: "парочка" блогеров это ребята-латиносы, дико популярные в ТТ. В Европе их пародируют даже звездные профессионалы.
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arriva
Хвича это пипец))) Ну и видок) Как-будто это она на церемонию его привела, а не он ее)
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кто-то
Что там «парочка блогеров» забыла?
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Блуждающий странник
Самый красавчик из всех - Новак Джокович
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