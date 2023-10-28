«Челси» все же штормит: влетели «Брентфорду». Королям дерби

Второй гол – выход на пустые.

«Челси» штормит и дальше – на этот раз 0:2 от «Брентфорда».

Кризис продолжается.

«Челси» сложно без звезд. Второй гол – выход на пустые

Перед матчем «Челси» потерял Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика. Как сообщает инсайдер Натан Гиссинг, у аргентинца мышечный перегруз, он должен быть готов к следующему матчу.

Журналистка Оливия Бузагло добавляет, что травма украинца тоже несерьезная.

Без Энцо и Михаила создавать моменты стало еще сложнее. «Брентфорд» воспользовался шансом на 58-й минуте: Бриан Мбемо навесил в штрафную, Итан Пиннок переправил в ворота.

Под конец нервы у хозяев не выдерживали: Мойсес Кайседо летел в соперников шипами (арбитр Саймон Хупер оценил этот фол на желтую).

Вскоре удалился Хесус Перес, ассистент Маурисио Почеттино.

Давление «Челси» не помогало, в добавленное время в чужую штрафную пошел кипер Роберт Санчес, но повторить сказку Алиссона не вышло: форвард Нил Мопе умчался к пустым воротам и выкатил на Мбемо.

Нокаут. 2:0.

«Челси» был хорош весь месяц – до этого матча. «Брентфорду» вообще комфортно у них в гостях

Под конец месяца команда Почеттино все-таки не выдержала, хотя весь октябрь была хороша.

● Теперь – первое поражение за месяц: до этого «Челси» выиграл у «Брайтона» в Кубке лиги (1:0), «Фулхэма» (2:0) и «Бернли» (4:1) в чемпионате, а еще сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2).

● «Брентфорд» – король лондонских дерби в АПЛ: не проигрывают уже 13 матчей подряд, в них семь побед и шесть ничьих, аму «Челси» – две победы, четыре ничьих и семь поражений. Да, команда Томаса Франка недавно проиграла «Арсеналу» (0:1), но это было в Кубке.

● С «Челси» у «Брентфорда» получается особенно хорошо: выиграли уже три матча подряд на «Стэмфорд Бридж», общий счет – 8:1.

Дальше у «Челси» в АПЛ очень жесткий календарь: подряд «Ман Сити», «Ньюкасл», «Брайтон» и «Ман Юнайтед», зато не надо отвлекаться на еврокубки.

Следующий матч – с «Блэкберном» в Кубке лиги.

Фото: East News/JUSTIN TALLIS / AFP