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«Челси» все же штормит: влетели «Брентфорду». Королям дерби

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Второй гол – выход на пустые.

«Челси» штормит и дальше – на этот раз 0:2 от «Брентфорда».

Кризис продолжается.

«Челси» сложно без звезд. Второй гол – выход на пустые

Перед матчем «Челси» потерял Энцо Фернандеса и Михаила Мудрика. Как сообщает инсайдер Натан Гиссинг, у аргентинца мышечный перегруз, он должен быть готов к следующему матчу.

Журналистка Оливия Бузагло добавляет, что травма украинца тоже несерьезная.

Без Энцо и Михаила создавать моменты стало еще сложнее. «Брентфорд» воспользовался шансом на 58-й минуте: Бриан Мбемо навесил в штрафную, Итан Пиннок переправил в ворота.

Под конец нервы у хозяев не выдерживали: Мойсес Кайседо летел в соперников шипами (арбитр Саймон Хупер оценил этот фол на желтую).

Вскоре удалился Хесус Перес, ассистент Маурисио Почеттино.

Давление «Челси» не помогало, в добавленное время в чужую штрафную пошел кипер Роберт Санчес, но повторить сказку Алиссона не вышло: форвард Нил Мопе умчался к пустым воротам и выкатил на Мбемо.

Нокаут. 2:0.

«Челси» был хорош весь месяц – до этого матча. «Брентфорду» вообще комфортно у них в гостях

Под конец месяца команда Почеттино все-таки не выдержала, хотя весь октябрь была хороша.

● Теперь – первое поражение за месяц: до этого «Челси» выиграл у «Брайтона» в Кубке лиги (1:0), «Фулхэма» (2:0) и «Бернли» (4:1) в чемпионате, а еще сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2).

● «Брентфорд» – король лондонских дерби в АПЛ: не проигрывают уже 13 матчей подряд, в них семь побед и шесть ничьих, аму «Челси» – две победы, четыре ничьих и семь поражений. Да, команда Томаса Франка недавно проиграла «Арсеналу» (0:1), но это было в Кубке.

● С «Челси» у «Брентфорда» получается особенно хорошо: выиграли уже три матча подряд на «Стэмфорд Бридж», общий счет – 8:1.

Дальше у «Челси» в АПЛ очень жесткий календарь: подряд «Ман Сити», «Ньюкасл», «Брайтон» и «Ман Юнайтед», зато не надо отвлекаться на еврокубки.

Следующий матч – с «Блэкберном» в Кубке лиги.

Челси – Брентфорд 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
28 октября, 14.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 58 Пиннок, 0:2 – 90 Мбемо.
ЧелсиСанчес, Дисаси (Джеймс, 67), Тиаго Силва, Колуилл, Кукурелья (Вашингтон, 81), Галлахер, Палмер, Кайседо (Угочукву, 81), Стерлинг, Мадуэке (Матсен, 67), Джексон.
БрентфордФлеккен, Роэрслев, Айер, Пиннок, Коллинз, Хики (Годдос, 84), Нергор, Йенсен (Оньека, 64), Янельт (Ярмолюк, 76), Висса (Мопе, 76), Мбемо.
Предупреждения:
Мопе (56), Кайседо (78), Оньека (85), Годдос (90), Нергор (90).

Фото: East News/JUSTIN TALLIS / AFP

4 комментария

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Numunu
А зачем вообще этот посредственный матч выводить на главную ?
+7
-1
+6
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Салауат Нуралиев
Ответ Numunu
А зачем вообще этот посредственный матч выводить на главную ?
Чтобы ди набрали активность этому посту шутками про Иудрика, Боули и траты
+2
0
+2
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superteam
Ответ Роман Агеенко
А где Мишаня, где наша надежда?
Написано же, травма. Лишь бы Мишаню притянуть))
+1
-1
0
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