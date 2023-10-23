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Оздоев забил через себя! Дубль за ПАОК

ПАОК ПАОК
Магомед Оздоев Магомед Оздоев
Атромитос Атромитос
высшая лига Греция высшая лига Греция
Футбол Футбол

Первые голы в Греции.

Магомед Оздоев забил за ПАОК дважды в одном матче. Приятного хватает: победа 2:0 над «Атромитосом» в чемпионате Греции, первые мячи в клубе, да еще и исполнены оба отлично.

ПАОК повел в счете перед перерывом: болгарин Кирил Десподов навесил с углового, а Оздоев четко пробил головой. Российский полузащитник находился чуть дальше от остальных, ударить никто не мешал.

Второй гол еще круче!

Оздоев сначала чуть-чуть не успел на прострел – но так вышло даже лучше: после двух отскоков от игроков «Атромитоса» Магомед мгновенно сложился и забил в падении через себя.

Арбитры проверяли гол, вероятно, из-за игры рукой во время развития атаки, но в итоге засчитали. Фух!

В обзоре оба гола друг за другом – к сожалению, ролики с ютуба ПАОКа нельзя встраивать на другие площадки. Посмотрите там и возвращайтесь!

Кстати, Оздоев забил и третий мяч – но вот его не засчитали из-за небольшого офсайда в начале атаки (4:02 на видео).

Магомед сыграл уже 13 матчей за ПАОК – восемь в чемпионате, еще пять – в Лиге конференций. Семь – в старте. Это второй подряд сезон россиянина в зарубежном клубе – прошлый он отыграл в турецком «Фатих Карагюмрюк».

ПАОК пока идет вторым в чемпионате Греции, отставая на два очка от «Олимпиакоса», чей матч против «Панатинаикоса» прерван. В ЛК тоже все хорошо: две победы в двух турах, в том числе – над «Айнтрахтом». Оздоев не в топ-лиге, но уже в статусе ключевого игрока ПАОКа.

ПАОК – Атромитос 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
22 октября, 18.30, «Тумба»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 43 Оздоев, 2:0 – 51 Оздоев.
ПАОККотарски, Састре (Виейринья, 83), Кендзера, Несберг, Баба, Оздоев (Шваб, 76), Мейте, Мург (Константелиас, 69), Тайсон, Десподов (Живкович, 70), Саматта (Брандон, 76).
АтромитосЦинтотас, Кешрида, Цавелас, Имереков, Tsakmakis (Юбитана, 54), Де Бок (Athanasiou, 76), Кунде (Куэн, 70), Гонсалес (Эрлингмарк, 70), Камара, Вергос (Ангельски, 76), Валенсия.
Предупреждения:
Tsakmakis (19), Цавелас (54), Мург (54), Камара (64), Баба (73), Кендзера (88).

«Жирона» хороша: превратила 0:2 в 5:2 – с победным дублем Артема Довбика

Фото: paokfc.gr

3 комментария

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Шамиль Магомедов
Он на фото и еще в такой форме черно-белой на Бонуччи похож, я сначала вообще подумал, что это и есть Бонуччи)
+2
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ag2cidk
Браво, Марио!
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Rock-n-Rolla
Молодец, Мишаня, хоть ссылку на видос с повторами прикрепил)
0
0
0
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