Оздоев забил через себя! Дубль за ПАОК
Первые голы в Греции.
Магомед Оздоев забил за ПАОК дважды в одном матче. Приятного хватает: победа 2:0 над «Атромитосом» в чемпионате Греции, первые мячи в клубе, да еще и исполнены оба отлично.
ПАОК повел в счете перед перерывом: болгарин Кирил Десподов навесил с углового, а Оздоев четко пробил головой. Российский полузащитник находился чуть дальше от остальных, ударить никто не мешал.
Второй гол еще круче!
Оздоев сначала чуть-чуть не успел на прострел – но так вышло даже лучше: после двух отскоков от игроков «Атромитоса» Магомед мгновенно сложился и забил в падении через себя.
Арбитры проверяли гол, вероятно, из-за игры рукой во время развития атаки, но в итоге засчитали. Фух!
В обзоре оба гола друг за другом – к сожалению, ролики с ютуба ПАОКа нельзя встраивать на другие площадки. Посмотрите там и возвращайтесь!
Кстати, Оздоев забил и третий мяч – но вот его не засчитали из-за небольшого офсайда в начале атаки (4:02 на видео).
Магомед сыграл уже 13 матчей за ПАОК – восемь в чемпионате, еще пять – в Лиге конференций. Семь – в старте. Это второй подряд сезон россиянина в зарубежном клубе – прошлый он отыграл в турецком «Фатих Карагюмрюк».
ПАОК пока идет вторым в чемпионате Греции, отставая на два очка от «Олимпиакоса», чей матч против «Панатинаикоса» прерван. В ЛК тоже все хорошо: две победы в двух турах, в том числе – над «Айнтрахтом». Оздоев не в топ-лиге, но уже в статусе ключевого игрока ПАОКа.
- Дата проведения
- 22 октября, 18.30, «Тумба»
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ПАОК –
Котарски, Састре (Виейринья, 83), Кендзера, Несберг, Баба, Оздоев (Шваб, 76), Мейте, Мург (Константелиас, 69), Тайсон, Десподов (Живкович, 70), Саматта (Брандон, 76).
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Атромитос –
Цинтотас, Кешрида, Цавелас, Имереков, Tsakmakis (Юбитана, 54), Де Бок (Athanasiou, 76), Кунде (Куэн, 70), Гонсалес (Эрлингмарк, 70), Камара, Вергос (Ангельски, 76), Валенсия.
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Фото: paokfc.gr
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