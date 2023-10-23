Оздоев забил через себя! Дубль за ПАОК

Первые голы в Греции.

Магомед Оздоев забил за ПАОК дважды в одном матче. Приятного хватает: победа 2:0 над «Атромитосом» в чемпионате Греции, первые мячи в клубе, да еще и исполнены оба отлично.

ПАОК повел в счете перед перерывом: болгарин Кирил Десподов навесил с углового, а Оздоев четко пробил головой. Российский полузащитник находился чуть дальше от остальных, ударить никто не мешал.

Второй гол еще круче!

Оздоев сначала чуть-чуть не успел на прострел – но так вышло даже лучше: после двух отскоков от игроков «Атромитоса» Магомед мгновенно сложился и забил в падении через себя.

Арбитры проверяли гол, вероятно, из-за игры рукой во время развития атаки, но в итоге засчитали. Фух!

В обзоре оба гола друг за другом – к сожалению, ролики с ютуба ПАОКа нельзя встраивать на другие площадки. Посмотрите там и возвращайтесь!

Кстати, Оздоев забил и третий мяч – но вот его не засчитали из-за небольшого офсайда в начале атаки (4:02 на видео).

Магомед сыграл уже 13 матчей за ПАОК – восемь в чемпионате, еще пять – в Лиге конференций. Семь – в старте. Это второй подряд сезон россиянина в зарубежном клубе – прошлый он отыграл в турецком «Фатих Карагюмрюк».

ПАОК пока идет вторым в чемпионате Греции, отставая на два очка от «Олимпиакоса», чей матч против «Панатинаикоса» прерван. В ЛК тоже все хорошо: две победы в двух турах, в том числе – над «Айнтрахтом». Оздоев не в топ-лиге, но уже в статусе ключевого игрока ПАОКа.

Фото: paokfc.gr