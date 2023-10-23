0:2 в 5:2 превратила «Жирона» – все еще лидер Ла Лиги. Победный дубль у Артема Довбика

Отыгрались за шесть минут.

Наши любимчики из «Жироны» не сбавляют и идут в группе лидеров: обыграли дома «Альмерию» со счетом 5:2 – хотя проигрывали 0:2.

Чудо-сценарий: сразу пропустили, но отыгрались до перерыва

«Жирона» пропустила два быстрых гола – оба от Лео Баптистао. Сначала форварду чуток повезло: прострел срезался в ворота от руки вратаря Пауло Гассаниги.

Второй мяч прилетел после контратаки на 24-й.

Но уже к перерыву «Жирона» вела 3:2! Голы у Ивана Мартина и Артема Довбика. Украинский нападающий дважды получил мяч в штрафной и оба раза классно разобрался. На все ушло шесть минут: успели с 37-й по 43-ю.

У Довбика уже пять голов в чемпионате Испании – делит второе место в гонке бомбардиров с Робертом Левандовским, Хоселу, Альваро Моратой и Такефусой Кубо. Больше забили только Джуд Беллингем (восемь) и Антуан Гризманн (семь).

Во втором тайме «Альмерию» добили бразильский вундеркинд Савио (такими темпами парень вернется в «Ман Сити» уже зимой) и опытный Кристиан Стуан.

То, что начиналось с двух пропущенных, превратилось в уверенные 5:2 над 20-й командой чемпионата Испании.

«Жирона» хороша: забивает больше всех и творит историю

Благодаря победе «Жирона» сравнялась с «Реалом» – у команд по 25 очков. Мадридский клуб выше только из-за лучшей разницы забитых и пропущенных. «Атлетико» может догнать (22 очка и на игру меньше), «Барса» – не смогла.

К слову, у «Жироны» – лучшая атака в Ла Лиге. Команда Мичела забила 24 мяча в 10 матчах. Пять в ворота «Альмерии» очень помогли – благодаря этому обошли «Атлетико» (23 гола).

Впрочем, на это можно посмотреть и с другой стороны. «Альмерия» стала первой с 1961-го командой чемпионата Испании, которая за первые 10 туров пропустила 29 голов. Естественно, с такой обороной идут на уверенном последнем месте.

Но интереснее про чудеса «Жироны». В этом сезоне выиграли восемь матчей из 10 – проиграли только мадридскому «Реалу», еще было 1:1 с «Сосьедадом» в первом туре. Правда, тут мог повлиять и приятный календарь: из всех соперников «Жироны» только «Реал» занимал место в верхней половине таблицы.

В истории Ла Лиги лишь четыре команды набирали 25 очков после 10 туров: «Барса» (10 раз), «Реал» (шесть), «Атлетико» (четыре) и теперь «Жирона». Так что команда Мичела уже в истории.

Дальше у нее «Сельта», «Осасуна» и «Райо» – все шансы держаться высоко. К тому же в следующем туре класико, а значит один из самых больших шансов, что очки потеряет «Реал».

Фото: Gettyimages.ru/Eric Alonso