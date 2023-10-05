Альварес спас «Сити» – хватило 15 минут со скамейки. Затмевает Холанда в ЛЧ

Сделал 1+1.

«Манчестер Сити» выиграл у «Лейпцига» гостевой матч в ЛЧ – но эти 3:1 сложились непросто.

До 84-й минуты был риск, что продолжился неудачный отрезок: за неделю «Сити» вылетел из Кубка Лиги и впервые в сезоне проиграл в АПЛ.

Но форвард-супергерой все исправил. Нет, это не Эрлинг Холанд.

Холанд пока без гола в ЛЧ. «Лейпцигу» не забил с шести ударов

Счет для «Сити» открыли воспитанники: Рико Льюис прострелил, Фил Фоден удачно пробил с отскоком от газона.

Но «Лейпциг» уводил Холанда на неудобные позиции, а сам пытался контратаковать.

Получилось в начале второго тайма: на 48-й минуте Лои Опенда убежал и сравнял. У бельгийского нападающего бодрый старт в «Лейпциге»: пять голови и два ассиста за 10 матчей.

Тогда-то «Сити» и уперся в защиту немецкой команды – реализация подвела даже Холанда.

Все помнят, что Эрлинг весной положил «Лейпцигу» пять мячей в 1/8 финала, но ведь это был ответный матч на «Этихаде». А перед тем в гостях «Сити» сыграл вничью 1:1 – Марез забил с передачи Гюндогана (ни того, ни другого в клубе уже нет). А Холанд в том матче только раз пробил по воротам.

В этот раз моментов было побольше, но вот с точностью возникли проблемы: из шести ударов только два попали в створ. Эрлинг в этой Лиге чемпионов забить пока не может.

Выручили замены Пепа: у Альвареса и Доку по 1+1

Все шло к третьему подряд матчу «Сити» без победы, но игру вытащили ходы Гвардиолы.

На 72-й вышел Жереми Доку, на 79-й – Хулиан Альварес. Этого времени парочке хватило, чтобы организовать два гола. Сначала бельгиец выкатил аргентинцу на линию штрафной – чемпион мира пробил безупречно под дальнюю штангу.

А уже в добавленное время в контратаке Альварес ассистировал Доку.

Жереми оставалось только закатить мимо вратаря.

Мяч Альвареса принес «Сити» три очка – уже третий победный гол для Хулиана в этом сезоне . И тут впереди Холанда.

В первом туре у аргентинского форварда был дубль «Црвене Звезде» – так что после двух матчей группового этапа он делит первое место в топе бомбардиров с Расмусом Хейлундом (у обоих по три).

Впрочем, результативность Альвареса уже не удивляет – ведь он стал новым любимчиком Пепа и заменой сразу травмированного КДБ с ушедшим Гюндоганом.

Так «Сити» прервал серию из двух поражений подряд.

Серия Пепа без поражений в Лиге чемпионов достигла уже 14 матчей – последний раз проигрывали «Реалу» в мае 2022-го. Правда, до рекорда «МЮ» сэра Алекса Фергюсона далековато – у них 25. Чтобы сравняться, придется выиграть вторую ЛЧ подряд.

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij; eastnews.ru/AP Photo/Matthias Schrader