Вы это видели?
Блог

Альварес спас «Сити» – хватило 15 минут со скамейки. Затмевает Холанда в ЛЧ

Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Лои Опенда Лои Опенда
Манчестер Сити Манчестер Сити
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Жереми Доку Жереми Доку
Хулиан Альварес Хулиан Альварес
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Футбол Футбол

Сделал 1+1.

«Манчестер Сити» выиграл у «Лейпцига» гостевой матч в ЛЧ – но эти 3:1 сложились непросто.

До 84-й минуты был риск, что продолжился неудачный отрезок: за неделю «Сити» вылетел из Кубка Лиги и впервые в сезоне проиграл в АПЛ.

Но форвард-супергерой все исправил. Нет, это не Эрлинг Холанд.

Холанд пока без гола в ЛЧ. «Лейпцигу» не забил с шести ударов

Счет для «Сити» открыли воспитанники: Рико Льюис прострелил, Фил Фоден удачно пробил с отскоком от газона.

Но «Лейпциг» уводил Холанда на неудобные позиции, а сам пытался контратаковать.

Получилось в начале второго тайма: на 48-й минуте Лои Опенда убежал и сравнял. У бельгийского нападающего бодрый старт в «Лейпциге»: пять голови и два ассиста за 10 матчей.

Тогда-то «Сити» и уперся в защиту немецкой команды – реализация подвела даже Холанда.

Все помнят, что Эрлинг весной положил «Лейпцигу» пять мячей в 1/8 финала, но ведь это был ответный матч на «Этихаде». А перед тем в гостях «Сити» сыграл вничью 1:1 – Марез забил с передачи Гюндогана (ни того, ни другого в клубе уже нет). А Холанд в том матче только раз пробил по воротам.

В этот раз моментов было побольше, но вот с точностью возникли проблемы: из шести ударов только два попали в створ. Эрлинг в этой Лиге чемпионов забить пока не может.

Выручили замены Пепа: у Альвареса и Доку по 1+1

Все шло к третьему подряд матчу «Сити» без победы, но игру вытащили ходы Гвардиолы.

На 72-й вышел Жереми Доку, на 79-й – Хулиан Альварес. Этого времени парочке хватило, чтобы организовать два гола. Сначала бельгиец выкатил аргентинцу на линию штрафной – чемпион мира пробил безупречно под дальнюю штангу.

А уже в добавленное время в контратаке Альварес ассистировал Доку.

Жереми оставалось только закатить мимо вратаря.

Мяч Альвареса принес «Сити» три очка – уже третий победный гол для Хулиана в этом сезоне. И тут впереди Холанда.

В первом туре у аргентинского форварда был дубль «Црвене Звезде» – так что после двух матчей группового этапа он делит первое место в топе бомбардиров с Расмусом Хейлундом (у обоих по три). 

Впрочем, результативность Альвареса уже не удивляет – ведь он стал новым любимчиком Пепа и заменой сразу травмированного КДБ с ушедшим Гюндоганом.

Так «Сити» прервал серию из двух поражений подряд.

Серия Пепа без поражений в Лиге чемпионов достигла уже 14 матчей – последний раз проигрывали «Реалу» в мае 2022-го. Правда, до рекорда «МЮ» сэра Алекса Фергюсона далековато – у них 25. Чтобы сравняться, придется выиграть вторую ЛЧ подряд.

РБ Лейпциг Германия – Манчестер Сити Англия 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
4 октября, 22.00, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 25 Фоден, 1:1 – 48 Опенда, 1:2 – 84 Альварес, 1:3 – 90 Доку.
РБ ЛейпцигБласвих, Симакан, Клостерманн, Лукеба, Раум, Форсберг (Шешко, 70), Шлагер, Зайвальд (Айдара, 85), Симонс, Поульсен (Баумгартнер, 75), Опенда (Вернер, 70).
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Гвардиол, Аканджи (Доку, 72), Льюис, Грилиш (Аке, 72), Бернарду Силва (Матеуш Нунеш, 87), Родри, Фоден (Альварес, 79), Холанд.
Предупреждения:
Аканджи (65), Шлагер (72), Раум (78).

Фото: Gettyimages.ru/Maja Hitij; eastnews.ru/AP Photo/Matthias Schrader

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jane gunn
Альварес - форвард, который умеет на поле абсолютно все. Единственный его недостаток - он недостаточно распиарен, в отличие от Холланда и Мбаппе
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Опёнышев
Ну че там, Холланду ЗМ выносите
А если без шуток, то он ещё с прошлой весны будто бы исчез и не дает о себе знать
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Недавно смотрел гол Роналдиньо в ворота Челси и думал сейчас никто так не делает.
Но Альварес очень похоже исполнил - с места, без разбега, гениально.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
onsigne
Ответ Александр Опёнышев
Ну че там, Холланду ЗМ выносите А если без шуток, то он ещё с прошлой весны будто бы исчез и не дает о себе знать
Холанда можно найти на первой строчке в списке бомбардиров АПЛ этого сезона.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий