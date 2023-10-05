«Интер Майами» тонет без Месси. Пропустили 4 от конкурента за плей-офф (дубль у Шакири)

Лео собрал рекордную посещаемость в Чикаго, хотя не приехал на матч.

Шансы «Интер Майами» на попадание в плей-офф стремительно тают. Лионель Месси не поехал в Чикаго из-за повреждения, пропустив уже пятый из шести последних матчей.

Без него и Жорди Альбы «Интер» влетел «Чикаго Файр» 1:4.

«Чикаго» продал рекордные 62 тысячи билетов (ждали Месси). Клуб компенсирует зрителям отсутствие Лео

Неопределенность с Месси ставит принимающие клубы в неудобное положение: из-за высокого спроса билеты обычно продаются по более высоким ценам, но никаких гарантий участия аргентинца нет. «Чикаго» нашел выход: зрителям пообещали компенсацию, если Лео не выйдет на поле. Клуб выступил с заявлением:

«Мы понимаем, что многие наши болельщики разочаруются, если не увидят его игру. Понимаем, что среди присутствующих будет много тех, кто впервые придет на матч «Чикаго Файр». Мы рады приветствовать их в нашей семье и дать возможность стать постоянными болельщиками, создав замечательную атмосферу на стадионе.

Чтобы выразить признательность, «Чикаго Файр» предложит всем, кто купил билет на этот матч и посетит его, скидку в размере 250 долларов на покупки в сезоне 2024 года, а также скидку в 50 долларов для всех, кому эта опция недоступна. Эта акция действует для всех, кто купил билет на матч с «Интер Майами» и придет на нее вне зависимости от того, какие игроки выйдут на поле».

В итоге праздник состоялся даже без Месси: на стадионе собралось 62 124 болельщика (при официальной вместимости в 61 500) – это с отрывом крупнейшая посещаемость в истории «Чикаго». Предыдущий рекорд держался аж с 1997 года: 41 тысяча зрителей. Средняя посещаемость команды в этом сезоне – 15 тысяч (хуже только у «Хьюстон Динамо»).

При такой поддержке «Чикаго» уверенно разобрал «Интер», но недовольные все же остались. Вот один из плакатов: «Нас всех ограбили. Мы хотим вернуть наши деньги».

Швейцарская победа «Чикаго»: по дублю у Шакири и Хайле-Селассие. «Интер» все дальше от плей-офф

Матч в Чикаго интриговал по двум причинам.

Во-первых, встречались прямые конкуренты за попадание в плей-офф. В случае победы «Интер» бы сократил отставание от «Чикаго» до одного очка – теперь отстает на семь.

Во-вторых, на поле могли появиться сразу четыре победителя ЛЧ: это много, учитывая, что за всю историю таких игроков в МЛС набралось 24. Правда, из всего барселонского трио сыграл только Серджи Бускетс, а у соперника вышел Джердан Шакири. В последний раз такая встреча случалась тоже с участием «Чикаго»: в 2019-м Бастиан Швайнштайгер принимал Уэйна Руни.

Первый тайм завершился по нулям, а потом результат сделали швейцарцы «Чикаго»: по дублю отгрузили Шакири и вышедший на замену Марен Хайле-Селассие (24-летний полузащитник арендован «Чикаго» у «Лугано», всю карьеру до МЛС он провел в Швейцарии). «Интер» ответил одним голом с пенальти при счете 0:1, но затем пропустил еще три.

Это поражение больно ударило по надеждам «Майами» на плей-офф. Команда Херардо Мартино снова опустилась на 14-е место из 15 в Восточной конференции, а «Чикаго» поднялся на восьмую строчку. Напомним, в плей-офф напрямую попадают по семь клубов из каждой конференции, а за последний слот бьются восьмая и девятая команды.

Впереди у «Интера» осталось три матча в регулярке: дома с «Цинциннати» (1-е место в конференции и лидер всей МЛС) и две игры с «Шарлотт» (13-е место на Востоке, конкурент по борьбе за плей-офф). Шансов на топ-7 у флоридцев уже нет, но до девятого места пять очков и игра в запасе. Правда, плотность в таблице такая, что на два места в стыках претендуют семь команд.

Следующие матчи «Интера» – 7, 18 и 21 октября. А ведь 12 и 17 октября у сборной Аргентины матчи квалификации к ЧМ-2026 против Парагвая и Перу. Если Месси поедет туда, то «Майами» придется совсем сложно. После сентябрьской паузы на игры сборных Лео отыграл за клуб только 37 минут.

Фото: Gettyimages.ru//Megan Briggs, Michael Reaves