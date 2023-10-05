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«Интер Майами» тонет без Месси. Пропустили 4 от конкурента за плей-офф (дубль у Шакири)

Лионель Месси Лионель Месси
МЛС МЛС
Чикаго Файр Чикаго Файр
Интер Майами Интер Майами
Жорди Альба Жорди Альба
Джердан Шакири Джердан Шакири
Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Марен Хайле-Селассие
Футбол Футбол

Лео собрал рекордную посещаемость в Чикаго, хотя не приехал на матч.

Шансы «Интер Майами» на попадание в плей-офф стремительно тают. Лионель Месси не поехал в Чикаго из-за повреждения, пропустив уже пятый из шести последних матчей.

Без него и Жорди Альбы «Интер» влетел «Чикаго Файр» 1:4.

«Чикаго» продал рекордные 62 тысячи билетов (ждали Месси). Клуб компенсирует зрителям отсутствие Лео

Неопределенность с Месси ставит принимающие клубы в неудобное положение: из-за высокого спроса билеты обычно продаются по более высоким ценам, но никаких гарантий участия аргентинца нет. «Чикаго» нашел выход: зрителям пообещали компенсацию, если Лео не выйдет на поле. Клуб выступил с заявлением:

«Мы понимаем, что многие наши болельщики разочаруются, если не увидят его игру. Понимаем, что среди присутствующих будет много тех, кто впервые придет на матч «Чикаго Файр». Мы рады приветствовать их в нашей семье и дать возможность стать постоянными болельщиками, создав замечательную атмосферу на стадионе.

Чтобы выразить признательность, «Чикаго Файр» предложит всем, кто купил билет на этот матч и посетит его, скидку в размере 250 долларов на покупки в сезоне 2024 года, а также скидку в 50 долларов для всех, кому эта опция недоступна. Эта акция действует для всех, кто купил билет на матч с «Интер Майами» и придет на нее вне зависимости от того, какие игроки выйдут на поле».

В итоге праздник состоялся даже без Месси: на стадионе собралось 62 124 болельщика (при официальной вместимости в 61 500) – это с отрывом крупнейшая посещаемость в истории «Чикаго». Предыдущий рекорд держался аж с 1997 года: 41 тысяча зрителей. Средняя посещаемость команды в этом сезоне – 15 тысяч (хуже только у «Хьюстон Динамо»).

При такой поддержке «Чикаго» уверенно разобрал «Интер», но недовольные все же остались. Вот один из плакатов: «Нас всех ограбили. Мы хотим вернуть наши деньги».

Швейцарская победа «Чикаго»: по дублю у Шакири и Хайле-Селассие. «Интер» все дальше от плей-офф

Матч в Чикаго интриговал по двум причинам.

Во-первых, встречались прямые конкуренты за попадание в плей-офф. В случае победы «Интер» бы сократил отставание от «Чикаго» до одного очка – теперь отстает на семь.

Во-вторых, на поле могли появиться сразу четыре победителя ЛЧ: это много, учитывая, что за всю историю таких игроков в МЛС набралось 24. Правда, из всего барселонского трио сыграл только Серджи Бускетс, а у соперника вышел Джердан Шакири. В последний раз такая встреча случалась тоже с участием «Чикаго»: в 2019-м Бастиан Швайнштайгер принимал Уэйна Руни.

Первый тайм завершился по нулям, а потом результат сделали швейцарцы «Чикаго»: по дублю отгрузили Шакири и вышедший на замену Марен Хайле-Селассие (24-летний полузащитник арендован «Чикаго» у «Лугано», всю карьеру до МЛС он провел в Швейцарии). «Интер» ответил одним голом с пенальти при счете 0:1, но затем пропустил еще три.

Это поражение больно ударило по надеждам «Майами» на плей-офф. Команда Херардо Мартино снова опустилась на 14-е место из 15 в Восточной конференции, а «Чикаго» поднялся на восьмую строчку. Напомним, в плей-офф напрямую попадают по семь клубов из каждой конференции, а за последний слот бьются восьмая и девятая команды.

Впереди у «Интера» осталось три матча в регулярке: дома с «Цинциннати» (1-е место в конференции и лидер всей МЛС) и две игры с «Шарлотт» (13-е место на Востоке, конкурент по борьбе за плей-офф). Шансов на топ-7 у флоридцев уже нет, но до девятого места пять очков и игра в запасе. Правда, плотность в таблице такая, что на два места в стыках претендуют семь команд.

Следующие матчи «Интера» – 7, 18 и 21 октября. А ведь 12 и 17 октября у сборной Аргентины матчи квалификации к ЧМ-2026 против Парагвая и Перу. Если Месси поедет туда, то «Майами» придется совсем сложно. После сентябрьской паузы на игры сборных Лео отыграл за клуб только 37 минут.

Майами-Бич – культовое место для жизни звезд (Месси рядом). А как оно появилось? И какие там цены?

Фото: Gettyimages.ru//Megan Briggs, Michael Reaves

34 комментария

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Philip J Fry
лучше бы тренер Майями вынул язык из жопы Месси и начал команду тренировать
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VERBLYUD
Ответ Vinnipukh Vinni
Можно подумать, от этого что-то изменится. У них состав - дно. Как говорится, тренируй - не тренируй...
Из дно состава не вызывают 12 игроков в сборные.
+10
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Рома Политов
Ответ clausevenzzz
С тех пор как Месси переехал в МЛС: Интер Майями с Месси: 🔹️12 игр 🔸️ 8 побед 🔹️4 ничьи 🔸️ 0 поражений ⚽️ ➡️ 34 гола 🏆 ➡️ выиграли Кубок Лиги Интер Майями без Месси: 🔹️4 игры 🔸️ 1 победа 🔹️ 1 ничья 🔸️ 2 поражения ⚽️➡️ 10 голов 🏆➡️ проиграли открытый кубок США Он всегда был причиной разницы, театр одного человека 🐐
Не лень же вам все это считать, потом с эмодзи это все расписывать, что бы лишний раз лизнуть месси в коментах
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VERBLYUD
Ответ Vinnipukh Vinni
Вызывают, если эти сборные сами дно. Или там кого-то кроме Месси вызывают в топ сборные?
Йедлин, Каллендер и Кремаски - США
Мартинес - Венесуэла
Кампана - Эквадор
Тейлор - Финляндия
Миллер - Канада
Кривцов - Украина
Гомес - Парагвай
Да, сборные не самые топовые, но я не видел, чтобы из других команд МЛС вызывали столько игроков, по факту у них очень достойный состав по меркам МЛС.
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VERBLYUD
Ответ Сикарио
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Можно просто посмотреть, какое место занимают эти команды в таблице.
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rej1sta
Ответ Дмитрий Рабко
Тогда зачем он пришёл в донную команду ?
Потому что при переходе ему важнее был город, а не команда и ее место в таблице.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Дмитрий Рабко
Тогда зачем он пришёл в донную команду ?
Потому что завершает карьеру и ему сейчас без разницы, где играть. Он своей цели добился - стал чемпионом мира.
И только португальская принцесса думает, что его голы в песках что-то кому-то докажут.
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Vinnipukh Vinni
Ответ VERBLYUD
Йедлин, Каллендер и Кремаски - США Мартинес - Венесуэла Кампана - Эквадор Тейлор - Финляндия Миллер - Канада Кривцов - Украина Гомес - Парагвай Да, сборные не самые топовые, но я не видел, чтобы из других команд МЛС вызывали столько игроков, по факту у них очень достойный состав по меркам МЛС.
Вот и ответ.
В другой команде могут быть сильные игроки, которых не вызывают никуда.
Например, Шакири, наверное, сейчас не вызовут в Швейцарию на отбор к ЧЕ, но он всё равно лучше тех, кого вызывают из Майами.
Это я ещё не говорю о том, что не все из них могут быть основными в своих сборных.
Из более-менее приличных игроков в этом списке только вратарь. Ну он и подтаскивал в некоторых матчах.
А полевой состав нули. Вот поэтому такая разница с Месси и без него.
Ну и это очередной ответ тем, кто трындел, что он только в сильной команде побеждает.
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VERBLYUD
Ответ ksanich
Ни одного заголовка "Интер тонет без Жорди Альбы", хотя с ним они больше матчей выиграли
Он пришел немного позже Месси и Бускетса, и они без него разгромили Атланту, например, и победили Мексиканскую команду. На самом деле, что Буси, что Альба и близко не показывают свой настоящий уровень.
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Экспертное мнение
Ответ VERBLYUD
Мартино - физручелло. Пусть Бекхэм благодарит Месси. Без него у Интера был бы абсолютно позорнейший сезон, они и на Кубке Лиг не вышли бы из группы. По факту Месси в одиночку выиграл для них международный трофей и добыл путевку в ЛЧ КОНКАКАФ + принес огромное количество денег, в чемпионате, к сожалению, мало что можно было исправить, все таки до прихода Месси Интер потерял очень много очков. Нужно зимой усиливать состав и брать квадрупл в следующем сезоне!
Из полуфинала Кубка США тоже стояли на вылет, пока Месси не придумал 2 ассиста
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sashka.loker
Ответ Рома Политов
Не лень же вам все это считать, потом с эмодзи это все расписывать, что бы лишний раз лизнуть месси в коментах
Духу Насущному это скажи про статистику Овечкина.
Но нет, считать статистику Овечкина это круто, а статистику Месси - нет )))
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Максим 1986
Никогда еще мессизависимость не была такой сильной
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Александр Северный
Мартино лучше бы автобус трёхэтажный выставлял со всеми командами в отсутствии Месси. так хоть железобетонно одно очко в кармане, а так скоро своё очко потеряет в кресле тренера. на месте Месси дальше бы востановлялся. н. х уже рвать своё здоровье в оставшихся играх, да и сборную в этом месяце можно пропустить.

в аренду нужно уходить, Испанию(Жирона) пять месяцев без проф. футбола в его возрасте - это почти конец карьеры.
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Руслан Арапханов
Думаю, Месси по барабану на этот плей-офф, в целом. Просто будет поддерживать форму, чтобы за сборную хорошо играть силы были)
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VERBLYUD
Ответ Сикарио
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С Месси в составе Интер побеждал почти всех топов - Цинциннати, Лос-Анджелес, Орландо, Филадельфия... А без него команда проигрывает не самым сильным соперникам.
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Vinnipukh Vinni
Ответ VERBLYUD
Из дно состава не вызывают 12 игроков в сборные.
Вызывают, если эти сборные сами дно.
Или там кого-то кроме Месси вызывают в топ сборные?
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Сикарио
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Иван Петров
И без Альбы
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Vinnipukh Vinni
Ответ Дмитрий Рабко
Вот поэтому туда Месси и пришёл, чтобы хоть как-то выделятся на их фоне.
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VERBLYUD
Мартино - физручелло. Пусть Бекхэм благодарит Месси. Без него у Интера был бы абсолютно позорнейший сезон, они и на Кубке Лиг не вышли бы из группы. По факту Месси в одиночку выиграл для них международный трофей и добыл путевку в ЛЧ КОНКАКАФ + принес огромное количество денег, в чемпионате, к сожалению, мало что можно было исправить, все таки до прихода Месси Интер потерял очень много очков. Нужно зимой усиливать состав и брать квадрупл в следующем сезоне!
+6
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Le Tallec
Чикаго Файр Шакири победил Интер Маями
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Vinnipukh Vinni
Ответ Дмитрий Рабко
Главное, что Хорватский император так не думает и бьётся за место в составе королевского клуба. И сильно расстраивается, когда не ставят в основу, а не молча сидит на трибуне.
Ну если ему хочется, пусть бьётся, он же так и не взял со своей Хорватией ни одного титула.
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Сикарио
Ответ VERBLYUD
С Месси в составе Интер побеждал почти всех топов - Цинциннати, Лос-Анджелес, Орландо, Филадельфия... А без него команда проигрывает не самым сильным соперникам.
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footballs_life
В э том году без плей-офф, первый год только в команде … хватит пока кубка ))
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Ромарио
Ну ничего,болельщики Чикаго смогут посмотреть на Месси а пятницу в еврокубках -в Кубке преференций -)) Вчера Инфантино с Чеферином объявили о создании.
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