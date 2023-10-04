Заткнул стадион.

«Манчестер Юнайтед» во втором туре Лиги чемпионов проиграл «Галатасараю» (2:3). Хозяева 1:0 и 2:1, но не удержали даже ничьей, а первый гол турецкой команды прилетел еще и от Уилфрида Заа.

Да-да, от игрока, который 10 лет назад был в «Юнайтед», но не заиграл.

Заа отпраздновал гол: ему свистел весь «Олд Траффорд», а он улыбался в ответ

Уилфрид Заа запомнился нам яркой карьерой в «Кристал Пэлас». Теперь он в «Галатасарае», переехал в Стамбул летом. И уже пригодился: Расмус Хейлунд открыл счет на 17-й минуте, а Заа ответил через шесть.

Казалось, длинный пас на Заа не должен создать особых проблем – принять непросто, рядом есть игроки «МЮ».

Но мяч в итоге доскакал в штрафную, а Заа продавил Диогу Далотом, поставил спину и пробить в падении.

Мяч рикошетом от Далота по дуге перелетел через Онана – и гол.

На весь свист Заа ответил таким жестом с широкой улыбкой. И криком «Come on!»

Заа завоевал с «МЮ» Суперкубок и... перестал играть

Ярко отыграв три сезона в «Кристал Пэлас», в 2013-м Заа с подачи Фергюсона перебрался в «МЮ» за 11,75 млн евро. А там – старт в победном Суперкубке против «Уигана», игра в Кубке лиги и два декабрьских выхода на замену в АПЛ. На этом в «МЮ» – все. С Дэвидом Мойесом он не сработался, а после отставки тренера говорил, что не получил достаточно шансов.

Тот сезон Заа доиграл в аренде в «Кардифф Сити», а потом вернулся в «Кристал Пэлас» – сначала в аренду, а потом и на полноценной основе всего за 3,80 млн евро. Впереди было девять сезонов и 300+ матчей за лондонцев.

Из них – 14 против «МЮ». Два из которых – особенные: дубль на «Олд Траффорд» в 2020-м (победа 3:1) и победный мяч через два года (1:0).

«Я был подавлен, – вспоминал Заа об уходе Алекса Фергюсона из «МЮ», при котором и состоялся его трансфер. – Ведь именно после разговора с ним я решил, что точно хочу перейти в «МЮ». Я понятия не имел, что он уйдет».

Заа также говорил, что после ухода из «МЮ» мог оказаться в третьем дивизионе.

А еще передал слова Мойеса о неготовности к АПЛ: «Как только Мойес пришел, он сказал, что я не готов для Премьер-лиги. Я так и не получил отклика на работу. Не понимал такого отношения к себе. Единственная причина, которая приходила мне на ум, – это слабо проведенная игра против «Уигана» в Суперкубке Англии.

Когда я делаю что-то плохо, это выводит меня из себя. Корил себя, но думал: «Ты же видел, как я играл в предсезонке, ты видел, что я достаточно хорош, чтобы забивать или еще что-то такое делать на поле». Но после Суперкубка Англии Мойес просто не давал мне шанса играть».

Возможно, дело в отношениях с дочерью Мойеса

Уже осенью 2013-го Заа выпал из состава «МЮ» и играл за молодежку. Британские медиа распространяли слухи об интимной связи Заа и дочери Мойеса. Заа ответил в твиттере: «Это дурацкие слухи».

Через пять лет он объяснил: «Ходили слухи, что я не играл за «Юнайтед» потому, что спал с дочерью Мойеса, а никто в клубе не пытался разобраться с этим. Поэтому я самостоятельно боролся со своими демонами. Эти слухи были неправдой. Мне было 19 лет: я жил в Манчестере, никого не было рядом, потому что клуб контролировал меня. Они не дали мне машину, как всем остальным. Ничего. Я сам жил в этом аду, вдали от семьи, и я думал: «Если это не сделает меня сильнее, что будет?»

Этой же темы Заа коснулся и в 2020-м: «Помню, как написал в твиттере про глупые слухи, в клубе мне сказали, что я не должен был этого делать. А я подумал: «Но вы-то мне не помогли». Я сам по себе, мне тяжело, потому что люди говорят, что я спал с дочерью тренера, поэтому не играю. Самое смешное, что это продолжалось настолько долго, что мне казалось, уж не собирается ли он сам поговорить со мной об этом?

До сих пор есть люди, которые в это верят. Я даже никогда не встречал его дочь».

Об инциденте вспоминал и Патрис Эвра: «Помню, что испортило карьеру Уилфрида в «МЮ»: настоящий или выдуманный прессой роман с дочерью Мойеса. На предсезонке он играл каждый матч, но когда появилась новость о дочери тренера, Заа выбыл из игры, просто исчез».

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Chris McGrath, Duane Burleson