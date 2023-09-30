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6:1 – Эмери разнес «Брайтон»! У Уоткинса второй хет-трик в сезоне

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Футбол Футбол

Уже 10 домашних побед подряд.

Тур АПЛ стартовал с удивительного результата – один участник еврокубков наколотил шесть голов другому. «Астон Вилла» разбила «Брайтон» – 6:1.

Хет-триком у Олли Уоткинса – сначала замкнул прострел Мэтти Кэша, потом убежал после паса Мусса Диаби и точно пробил в ближний угол, а затем забил похожий гол после передачи Джона Макгинна.

Сравните моменты перед вторым и третьим голевыми ударами.

Вокруг Уоткинса несколько соперников, но помешать никто не может.

Еще три мяча – это автогол Первиса Эступиньяна и точные удары Джейкоба Рэмзи с Дугласом Луисом. У гостей уже при 3:0 отличился Ансу Фати.

Любопытный момент – когда Луис забивал шестой гол, Уоткинс бил кулаком по газону.

За мгновение до этого он не реализовал выход один на один и упустил шанс на покер.

 

Но никаких проблем, Олли праздновал вместе со всеми (как и все, кто взял Уоткинса в фэнтези – он занес шикарные 18 очков).

А вот Унаи Эмери после этого гола выглядел так, будто шанс забить упустил именно он. Разве скажешь, что его команда устроила 6:1 одному из самых ярких соперников по лиге?

Уоткинс забрал мяч на память – традиии!

● «Астон Вилла» продолжает чередовать победы и поражения – уже четыре раза в сезоне за успехом тут же неудача. За 11 игр во всех турнирах «Вилла» так ни разу и не сыграла вничью.

● «Брайтон» после пяти туров был прекрасен – лишь однажды потерял очки, забил больше всех, да еще и чуть не разгромил в гостях «МЮ». А потом пошли неудачи – три поражения в четырех матчах, все – в разных турнирах: получили три гола от АЕКа в Лиге Европы, выбыли из Кубка лиги после встречи с «Челси», теперь – провальная игра в АПЛ.

● Матч и ожидался веселым – никто чаще этих двух команд в АПЛ не играет верховые матчи. У «Брайтона» – единственного после семи туров – вообще стопроцентный результат: всегда не меньше трех голов.

● Победа над «Брайтоном» стала десятой подряд в АПЛ на своем поле для Унаи Эмери. Серия длится с марта, среди обыгранных – «Ньюкасл», «Тоттенхэм», дважды «Брайтон». Правда, только что проиграли «Эвертону» – но в Кубке лиги.

Есть все шансы догнать лидирующий по этому показателю «Ман Сити» (13) – три следующие игры на своем поле против «Вест Хэма», «Лутона» и «Фулхэма». А потом в декабре – двойное домашнее испытание «Ман Сити» и «Арсеналом».

● В прошлом сезоне «Вилла» забила чуть меньше половины голов (22 из 51) в первые полчаса, в этом – тоже (8 из 18). Против «Брайтона» в первые 30 минут команда Эмери сделала 3:0.

«Брайтон» же не пропускал шесть голов со времен матча Чемпионшипа против «Вест Хэма» 11 лет назад (0:6).

● Олли Уоткинс сделал уже второй хет-трик в сезоне – первый был с «Хибернианом» в Лиге конференций. Дуглас Луис – второй игрок, забивший в пяти домашних матчах подряд за «Астон Виллу» за АПЛ, Дуайт Йорк был первым.

● В АПЛ в новом сезоне периодически выстреливают неожиданные крупные результаты, причем фигурируют почти одни и те же команды. Уже в первом туре «Астон Вилла» получила 1:5 от «Ньюкасла», а через неделю поколотила 4:0 «Эвертон». В шестом туре «Ньюкасл» устроил 8:0 в Шеффилде. Сейчас – 6:1 «Виллы» над «Брайтоном».

«Астон Вилле» на неделе предстоит матч Лиги конференций против сенсационного «Зриньски», устроившего 4:3 после 0:3 с «АЗ», при этом первый матч англичане проиграли в Польше. Дальше в АПЛ – выезд к «Вулверхэмптону».

У «Брайтона» непростой домашний матч в ЛЕ против «Марселя», а через три дня – битва с «Ливерпулем».

Рамос очень хотел забить в матче с «Барсой» – и забил победный. Но есть нюанс

Астон Вилла – Брайтон 6:1 (3:0, 3:1)
Дата проведения
30 сентября, 14.30, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 14 Уоткинс, 2:0 – 21 Уоткинс, 3:0 – 26, автогол Эступиньян, 3:1 – 50 Фати, 4:1 – 65 Уоткинс, 5:1 – 85 Рэмзи, 6:1 – 90 Дуглас Луис.
Астон ВиллаМартинес, Кэш, Пау Торрес, Конса, Динь, Макгинн, Камара (Тилеманс, 90), Дуглас Луис, Дзаньоло (Рэмзи, 57), Диаби (Дуран, 79), Уоткинс.
БрайтонСтил, Велтман, Данк, Уэбстер, Эступиньян (Лэмпти, 46), Марч (Аденгра, 62), Гилмор, Митома, Хиншелвуд, Уэлбек (Жоао Педро, 46), Фергюсон (Фати, 46).
Предупреждения:
Дуглас Луис (7), Динь (32), Уэлбек (39), Конса (57), Фати (72), Данк (79), Митома (84), Дуран (90).

Фото: East News/GEOFF CADDICK/AFP

3 комментария

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werowolf-gears
В следующем туре жду крупную победу Брайтона
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Lavinka
Губ эбенинг .
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Romano1985
Тренеришка …. Вспомнил слова одного человека …
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