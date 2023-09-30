Уже 10 домашних побед подряд.

Тур АПЛ стартовал с удивительного результата – один участник еврокубков наколотил шесть голов другому. «Астон Вилла» разбила «Брайтон» – 6:1.

Хет-триком у Олли Уоткинса – сначала замкнул прострел Мэтти Кэша, потом убежал после паса Мусса Диаби и точно пробил в ближний угол, а затем забил похожий гол после передачи Джона Макгинна.

Сравните моменты перед вторым и третьим голевыми ударами.

Вокруг Уоткинса несколько соперников, но помешать никто не может.

Еще три мяча – это автогол Первиса Эступиньяна и точные удары Джейкоба Рэмзи с Дугласом Луисом. У гостей уже при 3:0 отличился Ансу Фати.

Любопытный момент – когда Луис забивал шестой гол, Уоткинс бил кулаком по газону.

За мгновение до этого он не реализовал выход один на один и упустил шанс на покер.

Но никаких проблем, Олли праздновал вместе со всеми (как и все, кто взял Уоткинса в фэнтези – он занес шикарные 18 очков).

А вот Унаи Эмери после этого гола выглядел так, будто шанс забить упустил именно он. Разве скажешь, что его команда устроила 6:1 одному из самых ярких соперников по лиге?

Уоткинс забрал мяч на память – традиии!

● «Астон Вилла» продолжает чередовать победы и поражения – уже четыре раза в сезоне за успехом тут же неудача. За 11 игр во всех турнирах «Вилла» так ни разу и не сыграла вничью.

● «Брайтон» после пяти туров был прекрасен – лишь однажды потерял очки, забил больше всех, да еще и чуть не разгромил в гостях «МЮ». А потом пошли неудачи – три поражения в четырех матчах, все – в разных турнирах: получили три гола от АЕКа в Лиге Европы, выбыли из Кубка лиги после встречи с «Челси», теперь – провальная игра в АПЛ.

● Матч и ожидался веселым – никто чаще этих двух команд в АПЛ не играет верховые матчи. У «Брайтона» – единственного после семи туров – вообще стопроцентный результат: всегда не меньше трех голов.

● Победа над «Брайтоном» стала десятой подряд в АПЛ на своем поле для Унаи Эмери. Серия длится с марта, среди обыгранных – «Ньюкасл», «Тоттенхэм», дважды «Брайтон». Правда, только что проиграли «Эвертону» – но в Кубке лиги.

Есть все шансы догнать лидирующий по этому показателю «Ман Сити» (13) – три следующие игры на своем поле против «Вест Хэма», «Лутона» и «Фулхэма». А потом в декабре – двойное домашнее испытание «Ман Сити» и «Арсеналом».

● В прошлом сезоне «Вилла» забила чуть меньше половины голов (22 из 51) в первые полчаса, в этом – тоже (8 из 18). Против «Брайтона» в первые 30 минут команда Эмери сделала 3:0.

«Брайтон» же не пропускал шесть голов со времен матча Чемпионшипа против «Вест Хэма» 11 лет назад (0:6).

● Олли Уоткинс сделал уже второй хет-трик в сезоне – первый был с «Хибернианом» в Лиге конференций. Дуглас Луис – второй игрок, забивший в пяти домашних матчах подряд за «Астон Виллу» за АПЛ, Дуайт Йорк был первым.

● В АПЛ в новом сезоне периодически выстреливают неожиданные крупные результаты, причем фигурируют почти одни и те же команды. Уже в первом туре «Астон Вилла» получила 1:5 от «Ньюкасла», а через неделю поколотила 4:0 «Эвертон». В шестом туре «Ньюкасл» устроил 8:0 в Шеффилде. Сейчас – 6:1 «Виллы» над «Брайтоном».

«Астон Вилле» на неделе предстоит матч Лиги конференций против сенсационного «Зриньски», устроившего 4:3 после 0:3 с «АЗ», при этом первый матч англичане проиграли в Польше. Дальше в АПЛ – выезд к «Вулверхэмптону».

У «Брайтона» непростой домашний матч в ЛЕ против «Марселя», а через три дня – битва с «Ливерпулем».

Фото: East News/GEOFF CADDICK/AFP