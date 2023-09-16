Вы это видели?
Блог

Как же положил Гримальдо со штрафного! Восхитил даже Лероя Сане 😱

Байер Байер
Бавария Бавария
Алекс Гримальдо Алекс Гримальдо
Лерой Сане Лерой Сане
бундеслига Германия бундеслига Германия
Бенфика Бенфика
Футбол Футбол

Принес ничью.

Первый суперматч сезона в Бундеслиге подарил нам супергол. Алехандро Гримальдо из «Байера» класснейшим ударом со штрафного сравнял счет в матче с «Баварией». На 24-й минуте пробил в самую девятку так, что у бедного Свена Ульрайха не было никаких шансов.

Удар был настолько хорош, что восхитился даже Лерой Сане – он стоял недалеко от точки штрафного, так что ракурс был идеальный.

У Алекса уже третье результативное действие в сезоне за «Байер». До этого были ассисты против «Гладбаха» в Бундеслиге и против «Тевтонии» в кубке. Но пришло время и для первого гола. Очень вовремя.

Гримальдо – самый результативный левый защитник Европы. Обожает дальние удары

Переход Гримальдо – дикий успех «Байера». За левым защитником «Бенфики» несколько лет гонялись европейские топ-клубы: даже «Реал» присматривался, несмотря на то, что Алекс – воспитанник «Барселоны». Но «Леверкузен» еще в мае обо всем договорился с игроком – испанец пришел свободным агентом.

Да, бесплатно отпустили самого результативного левого защитника Европы – набил за прошлый сезон 8 голов и 16 ассистов. Наверное, главный трансферный провал «Бенфики» лет за 10.

Гримальдо действительно был очень хорош в Португалии. И вырос в одного из лучших исполнителей стандартов в Европе. С начала прошлого сезона у него уже третий гол со штрафного – больше в европейских чемпионатах только у Джеймса Тавернье из «Рейнджерс» (5).

Как выглядит штрафной Гримальдо? Например, вот так. Гол из матча за Суперкубок Португалии в 2019-м.

 

Алекс классно бьет не только со штрафных. В прошлом году испанский левый защитник забил один из самых красивых голов группового этапа Лиги чемпионов – в ворота «Маккаби». Прямо в коллекцию лучших дальних ударов.

Вообще, Гримальдо забил за «Бенфику» 27 голов. За «Байер» пока только первый. Но Алекс уже пристрелялся, так что ждем новых шикарных выстрелов со штрафных.

Бавария – Байер 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
15 сентября, 21.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Кейн, 1:1 – 24 Гримальдо, 2:1 – 86 Горетцка, 2:2 – 90, пенальти Паласиос.
БаварияУльрайх, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис, Горетцка, Киммих (Мазрауи, 61), Лаймер (де Лигт, 85), Мюллер (Мусиала, 61), Сане, Кейн (Шупо-Мотинг, 85), Гнабри (Тель, 70).
БайерГрадецки, Фримпонг (Адли, 82), Та, Тапсоба (Гложек, 90), Коссуну, Гримальдо, Джака, Хофманн (Инкапиэ, 90), Андрих (Паласиос, 46), Виртц (Амири, 90), Бонифасе.
Предупреждения:
Хофманн (34), Виртц (47), Тапсоба (69).

Фото: Tom Weller/Global Look Press

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Дубасов
траектория убойная
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ibra Meji
красиво
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SpartakLiverpool
Ответ Кирилл Дубасов
траектория убойная
Где увидеть? В гугле!?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Дубасов
Ответ SpartakLiverpool
Где увидеть? В гугле!?
вы о чём?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий