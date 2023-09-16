Принес ничью.

Первый суперматч сезона в Бундеслиге подарил нам супергол. Алехандро Гримальдо из «Байера» класснейшим ударом со штрафного сравнял счет в матче с «Баварией». На 24-й минуте пробил в самую девятку так, что у бедного Свена Ульрайха не было никаких шансов.

Удар был настолько хорош, что восхитился даже Лерой Сане – он стоял недалеко от точки штрафного, так что ракурс был идеальный.

У Алекса уже третье результативное действие в сезоне за «Байер». До этого были ассисты против «Гладбаха» в Бундеслиге и против «Тевтонии» в кубке. Но пришло время и для первого гола. Очень вовремя.

Гримальдо – самый результативный левый защитник Европы. Обожает дальние удары

Переход Гримальдо – дикий успех «Байера». За левым защитником «Бенфики» несколько лет гонялись европейские топ-клубы: даже «Реал» присматривался, несмотря на то, что Алекс – воспитанник «Барселоны». Но «Леверкузен» еще в мае обо всем договорился с игроком – испанец пришел свободным агентом.

Да, бесплатно отпустили самого результативного левого защитника Европы – набил за прошлый сезон 8 голов и 16 ассистов. Наверное, главный трансферный провал «Бенфики» лет за 10.

Гримальдо действительно был очень хорош в Португалии. И вырос в одного из лучших исполнителей стандартов в Европе. С начала прошлого сезона у него уже третий гол со штрафного – больше в европейских чемпионатах только у Джеймса Тавернье из «Рейнджерс» (5).

Как выглядит штрафной Гримальдо? Например, вот так. Гол из матча за Суперкубок Португалии в 2019-м.

Алекс классно бьет не только со штрафных. В прошлом году испанский левый защитник забил один из самых красивых голов группового этапа Лиги чемпионов – в ворота «Маккаби». Прямо в коллекцию лучших дальних ударов.

Вообще, Гримальдо забил за «Бенфику» 27 голов. За «Байер» пока только первый. Но Алекс уже пристрелялся, так что ждем новых шикарных выстрелов со штрафных.

Фото: Tom Weller/Global Look Press