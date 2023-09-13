Не помогло.

В Южной Америке стартовал отбор на ЧМ-2026. Традиционно богатый на сюжеты регион уже подарил историю на грани реальности и мистики.

Перед домашней игрой с Бразилией десять перуанских шаманов провели обряд, направленный против Неймара.

Маги принесли к алтарю возле стадиона флаги, шпаги, амулеты и фотографии игроков обеих команд. К фото Нея они прицепили тряпичную куклу, связав ей левую ногу и воткнув саблю в правую.

«Мы нейтрализовали Неймара, связав ему ноги. Мы связали его так, чтобы он был не в форме, не бегал и плохо играл. Мы провели специальный ритуал, чтобы его разум затуманился и он не мог точно определить, чего он ищет, каковы его цели», – сказал шаман Феликс Рондан.

Помогло?

Не совсем: Бразилия увезла минимальную победу (1:0).

На 90-й минуте Маркиньос забил после углового. Голевой пас отдал как раз Неймар!

Проклятие, похоже, зацепило другого: аргентинский судья Фернандо Рапальини не засчитал два гола Ришарлисона – оба из-за офсайдов. Плохая полоса нападающего продолжается: он еще не забивал за Бразилию в этому году, а в недавнем матче с Боливией уходил с поля в слезах. Всего же у Ришарлисона два гола в 2023-м.

Бразилия и Аргентина – по 6 очков в отборе, Эквадор обыграл Уругвай (и перекрыл штраф в таблице)

Бразилия и Аргентина с ходу вырвались в лидеры – по две победы. Ближе всех Колумбия с 4 очками, у остальных не больше 3.

Не повезло Боливии – сборная с высокогорья в самом начале попала на лидеров континента. В итоге 1:8 против Бразилии и Аргентины, с чемпионами мира не помог и знаменитый стадион на высоте почти в 4 тысячи метров над уровнем моря.

У Эквадора победа над Уругваем Марсело Бьелсы (2:1), но все равно ноль очков – это штраф после разбирательств с задействованием нелегального игрока в прошлой квалификации.

Фото: East News/ERNESTO BENAVIDES / AFP, AP Photo/Guadalupe Pardo