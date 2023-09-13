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Неймара заколдовали шаманы – чтобы плохо играл против Перу. Но от победного ассиста магия не спасла

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Не помогло.

В Южной Америке стартовал отбор на ЧМ-2026. Традиционно богатый на сюжеты регион уже подарил историю на грани реальности и мистики. 

Перед домашней игрой с Бразилией десять перуанских шаманов провели обряд, направленный против Неймара. 

Маги принесли к алтарю возле стадиона флаги, шпаги, амулеты и фотографии игроков обеих команд. К фото Нея они прицепили тряпичную куклу, связав ей левую ногу и воткнув саблю в правую.

«Мы нейтрализовали Неймара, связав ему ноги. Мы связали его так, чтобы он был не в форме, не бегал и плохо играл. Мы провели специальный ритуал, чтобы его разум затуманился и он не мог точно определить, чего он ищет, каковы его цели», – сказал шаман Феликс Рондан.

Помогло? 

Не совсем: Бразилия увезла минимальную победу (1:0). 

На 90-й минуте Маркиньос забил после углового. Голевой пас отдал как раз Неймар!

Проклятие, похоже, зацепило другого: аргентинский судья Фернандо Рапальини не засчитал два гола Ришарлисона – оба из-за офсайдов. Плохая полоса нападающего продолжается: он еще не забивал за Бразилию в этому году, а в недавнем матче с Боливией уходил с поля в слезах. Всего же у Ришарлисона два гола в 2023-м.

Бразилия и Аргентина – по 6 очков в отборе, Эквадор обыграл Уругвай (и перекрыл штраф в таблице)

Бразилия и Аргентина с ходу вырвались в лидеры – по две победы. Ближе всех Колумбия с 4 очками, у остальных не больше 3.

Не повезло Боливии – сборная с высокогорья в самом начале попала на лидеров континента. В итоге 1:8 против Бразилии и Аргентины, с чемпионами мира не помог и знаменитый стадион на высоте почти в 4 тысячи метров над уровнем моря.

У Эквадора победа над Уругваем Марсело Бьелсы (2:1), но все равно ноль очков – это штраф после разбирательств с задействованием нелегального игрока в прошлой квалификации. 

Таблица квалификации к ЧМ-2026 в Южной Америке

Фото: East News/ERNESTO BENAVIDES / AFP, AP Photo/Guadalupe Pardo

4 комментария

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ewok
Кстати, у Неймара за сборную больше очка за игру по гол+пас, такого нет даже у Месси с Роном
+8
0
+8
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Mbest77
Ну так то гол не забил. Значит у шаманов все работает. В следующий раз корректировку сделают, чтобы не было и голевого паса
+5
-2
+3
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Рамзан Азимов
Так вот как Неймар травмировался? Система однако!!!
+2
-1
+1
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marchellinos
Ответ ewok
Кстати, у Неймара за сборную больше очка за игру по гол+пас, такого нет даже у Месси с Роном
написали бы сколько, чтобы сравнить
+1
0
+1
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