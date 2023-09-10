А Лео предстоит страдать в сборной.

Пока Лионель Месси помогает Аргентине на старте отбора ЧМ, «Интер» продолжает рваться в плей-офф.

Да-да, в МЛС не делают паузу на сборные, хотя из-за фактора Лео уже думают исправить это в 2024-м . Сейчас же комаенде приходится справляться без капитана.

Получается!

«Интер» с приходом Месси не проигрывает 12 матчей. И гонится за командой Руни

В гости к флоридцам приехал «Спортинг Канзас-Сити» – 12-я команда Западной конференции из 14. Но проблемы у хозяев начались уже на девятой минуте, когда вратарь «Майами» Дрейк Кэллендер в простой ситуации отбил мяч перед собой – соперник воспользовался.

«Интер» потащил Леонардо Кампана, который в последнее время составил отличную южноамериканскую связку с Месси: вместе они завели команду в финал Кубка США, а в предыдущем туре 23-летний эквадорец забил с паса аргентинца «Лос-Анджелесу».

Без гениального ассистента Кампана не потерялся: заработал пенальти, сам же забил, а под конец первого тайма сделал дубль. Третий и как затем выяснится победный «Интер» забил курьезно: пока канзасцы спорили с арбитром, Серджи Бускетс подошел к сопернику, выхватил мяч из рук и создал пасом выход на ворота для Факундо Фариаса (с 4:06 в хайлайтах). Не спать!

В оставшееся время «Канзас» забил второй мяч, но не больше.

● «Интер» продолжает победный забег: не проигрывает 12 матчей подряд после приезда Месси. Теперь впервые с 13 мая победили без его помощи.

Главный тренер Херардо Мартино недавно предупреждал, что команда должна держать уровень и без главной звезды: « Это то, к чему нам придется привыкнуть, ведь Месси будет уезжать в сборную. В этом году он пропустит минимум три игры, то же самое произойдет в следующем году . Команда должна оставаться стабильной, когда Месси уезжает».

● «Майами» остался на предпоследнем 14-м месте Восточной конференции, но теперь команда всего в шести очках от девятого. Там «Ди Си Юнайтед» Уэйна Руни, который сыграл нулевую ничью.

В плей-офф напрямую попадают по семь клубов из каждой конференции, а за последний слот бьются восьмая и девятая команды – это раунд уайлд-кард. Впереди у флоридцев восемь матчей в регулярном сезоне.

До седьмого места и прямого выхода в плей-офф «Интеру» 12 очков.

● Леонардо Кампана мчит за Гонсало Игуаином в гонке бомбардиров «Интера» за всю непродолжительную историю. Сейчас у 23-летнего эквадорца 21 гол (в 58 матчах), у Игуаина было 29 (в 70 играх). Месси с 11 голами в 11 матчах уже на третьей строчке.

Тем временем Месси догнал Бекхэма по голам со штрафных. Впереди испытание Боливией на высоте 3 600 метров

А Лео продолжает создавать победы, но уже в сборной. На днях его гол со штрафного на 78-й минуте помог Аргентине стартовать в отборе к ЧМ-2026 с победы над Эквадором (1:0).

Месси в отличной форме: 13 голов и пять ассистов в 13 последних матчах за клуб и сборную . По голам со штрафных аргентинец догнал хорошего своего босса в «Интере» Дэвида Бекхэма: у обоих по 65. Впереди только Роналдиньо и Виктор Легроталье (оба – по 66), Пеле (70) и Жуниньо Пернамбукано (77).

Этот гол еще помог Лео догнать другого старого друга: теперь аргентинец делит лидерство по голам в южноамериканских отборочных турнирах с Луисом Суаресом (у обоих по 29).

В концовке матча с Эквадором Месси заменили. Такое в официальном матче сборной случилось впервые с 2014-го, появились опасения, что есть травма. Домыслы развеял сам Лео: «Тяжелый и интенсивный матч. Я был немного уставшим, поэтому меня и заменили, но в целом чувствовал себя хорошо».

Впереди у Месси непростое испытание: 12 сентября выездной матч с Боливией на высоте 3 637 метров над уровнем моря. Лео даже 10 лет назад признавался, что после матчей в Ла-Пасе тяжело восстанавливаться (его тогда стошнило в перерыве, а Ди Марии понадобилась кислородная подушка). В 36 лет перенести такой экстрим наверняка будет еще сложнее.

А следующий матч «Интера» уже в субботу: 16 сентября выезд к «Атланте». Лео наверняка уже вернется.

Фото: Gettyimages.ru/Megan Briggs; Florencia Tan Jun/Keystone Press Agency/Global Look Press