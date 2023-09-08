Пострадал «Таранто».

Неприятный эпизод из третьего дивизиона Италии: фанаты «Фоджи» сожгли стадион соперника из-за поражения в первом туре. Пострадал скромный «Таранто», никогда не игравший в Серии А.

Выглядело пугающе. Фанаты сначала провоцировали болельщиков хозяев, а под конец матча устроили файер-шоу. Оно и переросло в пожар. Болельщики потратили не менее восьми дымовых шашек, 13 петард, пяти сигнальных ракет.

К счастью, никто не пострадал. «Фоджа» заявила, что клуб «готов сотрудничать с компетентными органами», потому что не одобряет такого поведения.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, фанаты закидали камнями пожарных, пытавшихся потушить пламя. Из-за этого огонь ликвидировали несколько часов, подключились даже болельщики «Таранто».

На следующий день стадион снова загорелся по неизвестной причине. Теперь он непригоден для: «Таранто» надо найти новую арену, но в 200-тысячном южном городке других стадионов нет.

По информации La Casa di C, провинившуюся «Фоджу» накажут одной игрой с пустыми трибунами. На дальнейшие санкции повлияет расследование, уже запущенное лигой.

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«Фоджа» – уникальный клуб. Он основан в 1920-м, а его прозвище – «россонери». Да, прямо как у «Милана».

Российским фанатам «Фоджа» тоже знакома: пять лет там отыграл Игорь Колыванов, а в 1991-м туда пришел Игорь Шалимов. Его лично хотел тренер Зденек Земан: чех играл в футбол будущего, атаку возводил в культ, а через прессинг раскрывал всю глубину слова «давление».

Земан требовал от футболистов тактической выучки и исключительной физической подготовки – да, к этому были готовы далеко не все. Шалимов не был исключением.

«Долго не мог понять, как можно играть в футбол по схемам, – вспоминал он в автобиографии. – В Москве мы все время работали с мячом, играли в квадрат или двусторонки. Зденек же уделял много внимания изучению различных схем, что-то чертил на доске, заставлял часами отрабатывать одни и те же комбинации.

Схемы итальянских тренеров не убивают творчество. За счет того, что командные действия отработаны до автоматизма и игрокам не нужно тратить на их выполнение дополнительную умственную и психологическую энергию, эта энергия как раз и высвобождается для творчества. Мне потребовалось довольно много времени, чтобы понять все это».

Шалимов забил девять мячей за сезон. Попал в символическую сборную Серии А и помог «Фодже» залезть аж на девятое место. Всего за сезон хавбеку удалось привести в восторг лучшую лигу мира – результатом стал тот самый трансфер в «Интер» за 12 млн евро, который в переводе на современные деньги можно оценить в 169 млн.

Для «Фоджи» это до сих пор лучший результат в истории. В сезоне-1993/94 достижение повторили, но в 1995-м клуб вылетел из элитного дивизиона. Больше «Фоджу» там не видели.

В 2021-м Земан возвращался в клуб, но через год ушел. Сейчас он тренирует «Пескару».

Фото: Gettyimages.ru/Giuseppe Bellini