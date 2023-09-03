14 комментариев

«Реал» в лидерах.

Несколько дней назад захлопнулось трансферное окно в европейских топ-лигах – самое время подвести его итоги в Ла Лиге.

•‎ По сравнению с колоссальными тратами в АПЛ клубы Ла Лиги провели скромнейшую закупку – два самых дорогих трансфера Премьер-лиги (232,6 млн евро) перебили десятку самых затратных покупок в Примере (224 млн евро).

•‎ А еще десятка самых дорогих приобретений Ла Лиги дешевле, чем топ-10 в Бундеслиге, Серии А и Лиге 1.

•‎ Рекордный для Ла Лиги прошедшим летом трансфер Джуда Беллингема в «Реал» в пять раз превосходит стоимость Арды Гюлера со второго места в списке. Его тоже купил «Реал».

•‎ Арсен Захарян ворвался в пятерку, хотя «Реал Сосьедад» приобрел его за скромные 13 млн евро.

•‎ «Атлетико» наконец выкупил у «Барсы» Антуана Гризманна – за 20 млн евро. Четыре года назад мадридцы продали его в каталонский клуб в шесть раз дороже.

• «Барса» за летнее трансферное окно потратила только 3,4 млн евро. И ведь не скажешь, что каталонцы провалили закупочное межсезонье – пришли Илкай Гюндоган, Жоау Канселу, Жоау Феликс, Иньиго Мартинес и Ориоль Ромеу. Но заплатили только за последнего.

Низкие траты клубов Ла Лиги объясняются двумя тенденциями

И они накладываются друг на друга – объясняет Вадим Лукомский.

Первый тренд затрагивает все топ-лиги, кроме АПЛ. Везде траты весьма скромные (особенно чистые траты). В широком смысле это последствия пандемии. Грубо говоря, клубы получили дыру в бюджете из-за недополученных доходов; ТВ-контракты на новый цикл получились более скромными, чем могли быть; появилось больше осторожности в финансовом планировании. Даже если клуб вернулся на доковидный уровень доходов, он все равно должен учитывать потери и осторожнее планировать будущее.

Вторая причина – внутренняя. В Ла Лиге особенно строгий финансовый фэйр-плей. Кроме строгости, есть еще одно важнейшее отличие – он действует превентивно. Клубы не наказывают за нарушения постфактум – им заранее устанавливают потолки затрат, в которые они должны вписаться. Есть риск купить игрока и просто его не зарегистрировать, если не вписываешься в траты.

Лига устанавливает для каждого клуба «лимит на затраты по составу». Если клуб не вписывается в лимит, то его траты искусственно ограничиваются (могут тратить только пропорцию того, что заработали через продажи). Если клуб вписывается, то он все равно должен планировать траты таким образом, чтобы не пробить установленную лигой отметку.

«Барселона» – главный пример клуба, который страдает от жесткости правил. Их проблема и креативные решения обсуждаются наиболее широко, но есть и другие команды с искусственными ограничениями. В этой категории на определенном этапе лета пребывали «Бетис» и «Альмерии». Многие клубы находится как раз рядом с отметкой – следовательно, вынуждены на нее всегда оглядываться.

Фото: Mutsu Kawamori/Global Look Press