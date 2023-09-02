81 комментарий

Ди Каприо с мороженым, Селена Гомес, принц Гарри и много кто еще – матчи Месси затмили Голливуд
Глянцевая тусовка в Лос-Анджелесе.
«Интер Майами» Лео Месси в гостях обыграл «Лос-Анджелес» (3:1). У матча был колоссальный медийный антураж.
Главный мем подарил Леонардо Ди Каприо – он просто невозмутимо уплетал мороженку. Лучший.
Список гостей правда впечатляет – почти 40 селебрити! Музыканты, актеры, спортсмены, королевские особы.
Принц Гарри, он же герцог Сассекский, радовался успехам Лео на поле как мальчишка. Его жена – актриса Меган Маркл – в кадр не попала.
Селена Гомес пришла на игру в компании популярного рэпера Tyga.
Эмоции Селены после прохода и удара Месси – один из ярчайших хайлайтов вечера.
А Tyga захватил на матч сына – тот, судя по джерси, болеет за «Лос-Анджелес».
Брэд Питт тоже выкроил несколько свободных часов для посещения матча. Выспаться не получилось.
А вот Джейсон Судейкис и Брендан Хант – главные творцы успеха «Ричмонда».
Актер и один из основателей «Лос-Анджелеса» Уилл Феррелл хвастался массивным перстнем.
Льюис Хаус заселфился с актерами Хайме Камилом, Гленом Пауэллом и Мартой Игаредой.
Телеведущий Марио Лопес (справа) с актером Шоло Маридуэнья.
Он же с Оуэном Уилсоном.
Уилсон после матча брал у Лео автограф.
Фанатам попроще к Месси не подобраться – тот самый телохранитель Лео за всем следит.
А Джорджо Кьеллини наблюдал за аргентинцем с самых выгодных ракурсов.
«Интер Майами» победил 3:1 – у Месси два ассиста
В начале игры «Интер» пропустил пару очень опасных выпадов «Лос-Анджелеса», но клуб из Майами остудил соперников быстрым голом Факундо Фариаса. Затем хозяева снова организовали пару опасных атак, на которые Месси ответил нереализованным моментом.
Зато во втором тайме аргентинец включился на полную – сначала разрезал всю оборону «Лос-Анджелеса» голевым пасом на Жорди Альбу, а затем вывел на выгодную позицию Леонардо Кампану.
Ближайшие два матча «Интер» проведет без Месси – тот уезжает в сборную Аргентины.
Будет непривычно: с Лео клуб из Майами вообще не проигрывает – 11 матчей, в них Месси собрал 11 голов и 5 ассистов.
Отставание «Интера» от зоны плей-офф в Восточной конференции – 8 очков за 8 туров до конца.
Фото: East News/AP Photo/Ryan Sun, AP Photo/Mark J. Terrill; Gettyimages.ru/Sean M. Haffey / Staff; instagram.com; twitter.com
Да, да, они пришли не на величайшего игрока, Чемпиона Мира ( а ЧМ смотрели даже в США, Таймс - Свер 18.12.2022 была полна ликующих людей), заплалатили целое состояние лишь потому что друзья Виктории и Девида.
Что ж такие комплексы то к Лео?)
Месси по популярности культовую премьеру Барби в несколько раз обошел.
Утренние новости начинаются с Месси.
Нью - Йорк Таймс и Вашингтон Пост отдают под новости о Лео первые полосы.
Лео из каждого утюга там по культу сравнивают с Тейлор Свифт ( ее мировой тур бьет рекорды), а вы тут комплексуете, навивно полагая что Лео не отличат о Кркича.
Чем вас Чемпион Мира так обидел?)))
Майк Тайсон
В данном случае,даже звёзды первой величины,принимают и признают !