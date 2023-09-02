81 комментарий

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Ди Каприо с мороженым, Селена Гомес, принц Гарри и много кто еще – матчи Месси затмили Голливуд

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Глянцевая тусовка в Лос-Анджелесе.

«Интер Майами» Лео Месси в гостях обыграл «Лос-Анджелес» (3:1). У матча был колоссальный медийный антураж. 

Главный мем подарил Леонардо Ди Каприо – он просто невозмутимо уплетал мороженку. Лучший.

Список гостей правда впечатляет – почти 40 селебрити! Музыканты, актеры, спортсмены, королевские особы. 

Принц Гарри, он же герцог Сассекский, радовался успехам Лео на поле как мальчишка. Его жена – актриса Меган Маркл – в кадр не попала.

Селена Гомес пришла на игру в компании популярного рэпера Tyga.

Эмоции Селены после прохода и удара Месси – один из ярчайших хайлайтов вечера.

А Tyga захватил на матч сына – тот, судя по джерси, болеет за «Лос-Анджелес».

Брэд Питт тоже выкроил несколько свободных часов для посещения матча. Выспаться не получилось.

А вот Джейсон Судейкис и Брендан Хант – главные творцы успеха «Ричмонда».

Актер и один из основателей «Лос-Анджелеса» Уилл Феррелл хвастался массивным перстнем.

Льюис Хаус заселфился с актерами Хайме Камилом, Гленом Пауэллом и Мартой Игаредой.

Телеведущий Марио Лопес (справа) с актером Шоло Маридуэнья.

Он же с Оуэном Уилсоном.

Уилсон после матча брал у Лео автограф.

Фанатам попроще к Месси не подобраться – тот самый телохранитель Лео за всем следит.

А Джорджо Кьеллини наблюдал за аргентинцем с самых выгодных ракурсов. 

«Интер Майами» победил 3:1 – у Месси два ассиста

В начале игры «Интер» пропустил пару очень опасных выпадов «Лос-Анджелеса», но клуб из Майами остудил соперников быстрым голом Факундо Фариаса. Затем хозяева снова организовали пару опасных атак, на которые Месси ответил нереализованным моментом.

Зато во втором тайме аргентинец включился на полную – сначала разрезал всю оборону «Лос-Анджелеса» голевым пасом на Жорди Альбу, а затем вывел на выгодную позицию Леонардо Кампану.

Ближайшие два матча «Интер» проведет без Месси – тот уезжает в сборную Аргентины. 

Будет непривычно: с Лео клуб из Майами вообще не проигрывает – 11 матчей, в них Месси собрал 11 голов и 5 ассистов.

Отставание «Интера» от зоны плей-офф в Восточной конференции – 8 очков за 8 туров до конца.

Фото: East News/AP Photo/Ryan Sun, AP Photo/Mark J. Terrill; Gettyimages.ru/Sean M. Haffey / Staff; instagram.com; twitter.com

81 комментарий

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Ночной кошмар Логинова
Эдварда Нортона назвали Бредом Питтом - это тонкая отсылка к «Бойцовскому клубу»?)
+359
-7
+352
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Южанин78
Бред Питт это который Эдвард Нортон))))
+81
-1
+80
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Варюжки Булыкина
тогда уж Тайлер Дарден, а не Бред Питт или Эдвард Нортон)
+66
0
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sounds
Ответ Ночной кошмар Логинова
Эдварда Нортона назвали Бредом Питтом - это тонкая отсылка к «Бойцовскому клубу»?)
Ну не то, чтобы тонкая))) Прямо очевиднейшая, но все равно прикольная)
+31
-1
+30
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Бьорн Дэли
Ответ Ложный Латераль
Давайте будем объективны. Это шоу. Приходят друзья Виктории и Дэвида. Что бы поднять медийность команде. Месси может дать именно футбольнуб аудиторию из Европы и некоторых стран из других континентов(в силу разницы в часовых поясах). А вот в США мало кто реально интересуется футболом и врядли с ходу отличит Месси от Кркича. Фото с ди Каприо польностью отражает эти слова
Вип билеты на матч стоят от 100 000 долларов, как раз все селебрети на вип местах.
Да, да, они пришли не на величайшего игрока, Чемпиона Мира ( а ЧМ смотрели даже в США, Таймс - Свер 18.12.2022 была полна ликующих людей), заплалатили целое состояние лишь потому что друзья Виктории и Девида.
Что ж такие комплексы то к Лео?)
+24
-6
+18
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они повсюду
Ответ Всё знаю
На фото разве Брэд Питт??
Он, просто не выспался
+18
0
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Бьорн Дэли
Ответ Ложный Латераль
Давайте будем объективны. Это шоу. Приходят друзья Виктории и Дэвида. Что бы поднять медийность команде. Месси может дать именно футбольнуб аудиторию из Европы и некоторых стран из других континентов(в силу разницы в часовых поясах). А вот в США мало кто реально интересуется футболом и врядли с ходу отличит Месси от Кркича. Фото с ди Каприо польностью отражает эти слова
Вы хоть американский ESPN что ли посмотрите)
Месси по популярности культовую премьеру Барби в несколько раз обошел.
Утренние новости начинаются с Месси.
Нью - Йорк Таймс и Вашингтон Пост отдают под новости о Лео первые полосы.
Лео из каждого утюга там по культу сравнивают с Тейлор Свифт ( ее мировой тур бьет рекорды), а вы тут комплексуете, навивно полагая что Лео не отличат о Кркича.
Чем вас Чемпион Мира так обидел?)))
+17
-2
+15
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Kanonir152
Ответ Ночной кошмар Логинова
Эдварда Нортона назвали Бредом Питтом - это тонкая отсылка к «Бойцовскому клубу»?)
Тоже подумал про бойцовский клуб))
+16
-2
+14
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UncleMaks
Ответ Ночной кошмар Логинова
Эдварда Нортона назвали Бредом Питтом - это тонкая отсылка к «Бойцовскому клубу»?)
это толстая отсылка
+13
0
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JENNINGS
Ответ Ночной кошмар Логинова
Эдварда Нортона назвали Бредом Питтом - это тонкая отсылка к «Бойцовскому клубу»?)
Тихо! Ты что, забыл ? 1-е правило «Бойцовского клуба»: никто не должен знать про «Бойцовский клуб»!
+13
-1
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Hella black
«Величие не ограждает тебя от народа, величие принимается народом».
Майк Тайсон

В данном случае,даже звёзды первой величины,принимают и признают !
+16
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Винцент Вега
Лео красавец!!! ну Ди Каприо который)))
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Павел Гребнев
Про Брэда Питта зачёт)
+9
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Дмитрий Козлов
RATM и Сайпрес Хилл - я прям в детство окунулся
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Solpin
Ответ Всё знаю
На фото разве Брэд Питт??
Классические культовые фильмы надо знать.
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s5psjw229d
Следующий кубок мира по футболу пройдёт как раз в Америке! Они уже сейчас начали разогревать аудиторию
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Carver
Забавно, что все это на стадионе уровня Арена-Химки))
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Бьорн Дэли
Ответ Ночной кошмар Логинова
Эдварда Нортона назвали Бредом Питтом - это тонкая отсылка к «Бойцовскому клубу»?)
Ну да, культовый ведь фильм.
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Santa-Barbara
Ответ Ночной кошмар Логинова
Эдварда Нортона назвали Бредом Питтом - это тонкая отсылка к «Бойцовскому клубу»?)
Тонкая, ага
+6
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Arty Novikoff
Ответ marco -81
Половину персонажей не знаю и не хочу знать.
Спасибо, что сообщил
+7
-1
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kickass
Действительно - что Нортон, что Пит. Как братья близнецы.
+5
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trlkam
Ответ Carver
Забавно, что все это на стадионе уровня Арена-Химки))
Арену Химки построили за 350 млн долларов?
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Ночной кошмар Логинова
Ответ Южанин78
Бред Питт это который Эдвард Нортон))))
Брэдвард Нортон)
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Б81
Похоже вторая часть БК клуба,Нортон уже начал вживаться в роль.
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|Muted Horn
Ответ Ночной кошмар Логинова
Эдварда Нортона назвали Бредом Питтом - это тонкая отсылка к «Бойцовскому клубу»?)
Новая серия мема, где Кейджа Траволтой называют
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