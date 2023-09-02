81 комментарий

Глянцевая тусовка в Лос-Анджелесе.

«Интер Майами» Лео Месси в гостях обыграл «Лос-Анджелес» (3:1). У матча был колоссальный медийный антураж.

Главный мем подарил Леонардо Ди Каприо – он просто невозмутимо уплетал мороженку. Лучший.

Список гостей правда впечатляет – почти 40 селебрити! Музыканты, актеры, спортсмены, королевские особы.

Принц Гарри, он же герцог Сассекский, радовался успехам Лео на поле как мальчишка. Его жена – актриса Меган Маркл – в кадр не попала.

Селена Гомес пришла на игру в компании популярного рэпера Tyga.

Эмоции Селены после прохода и удара Месси – один из ярчайших хайлайтов вечера.

А Tyga захватил на матч сына – тот, судя по джерси, болеет за «Лос-Анджелес».

Брэд Питт тоже выкроил несколько свободных часов для посещения матча. Выспаться не получилось.

А вот Джейсон Судейкис и Брендан Хант – главные творцы успеха «Ричмонда».

Актер и один из основателей «Лос-Анджелеса» Уилл Феррелл хвастался массивным перстнем.

Льюис Хаус заселфился с актерами Хайме Камилом, Гленом Пауэллом и Мартой Игаредой.

Телеведущий Марио Лопес (справа) с актером Шоло Маридуэнья.

Он же с Оуэном Уилсоном.

Уилсон после матча брал у Лео автограф.

Фанатам попроще к Месси не подобраться – тот самый телохранитель Лео за всем следит.

А Джорджо Кьеллини наблюдал за аргентинцем с самых выгодных ракурсов.

«Интер Майами» победил 3:1 – у Месси два ассиста

В начале игры «Интер» пропустил пару очень опасных выпадов «Лос-Анджелеса», но клуб из Майами остудил соперников быстрым голом Факундо Фариаса. Затем хозяева снова организовали пару опасных атак, на которые Месси ответил нереализованным моментом.

Зато во втором тайме аргентинец включился на полную – сначала разрезал всю оборону «Лос-Анджелеса» голевым пасом на Жорди Альбу, а затем вывел на выгодную позицию Леонардо Кампану.

Ближайшие два матча «Интер» проведет без Месси – тот уезжает в сборную Аргентины.

Будет непривычно: с Лео клуб из Майами вообще не проигрывает – 11 матчей, в них Месси собрал 11 голов и 5 ассистов.

Отставание «Интера» от зоны плей-офф в Восточной конференции – 8 очков за 8 туров до конца.

Фото: East News/AP Photo/Ryan Sun, AP Photo/Mark J. Terrill; Gettyimages.ru/Sean M. Haffey / Staff; instagram.com; twitter.com