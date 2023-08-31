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Комбинация выходных – от «Лейпцига». Стеночки, забегания, пасы пяткой и черпачком

Беньямин Шешко Беньямин Шешко
Хави Симонс Хави Симонс
Дани Ольмо Дани Ольмо
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Это гол Беньямина Шешко.

«РБ Лейпциг» забил «Униону» так, что в восторге все ценители комбинаций. Вот такая красота от Беньямина Шешко и его партнеров. Пас Дани Ольмо просто супер!

К тому моменту «Лейпциг» уже вел 2:0 и играл в большинстве после удаления Кевина Фолланда за грубый фол. Лигочемпионский «Унион» начал сезон с двух побед подряд, но тут все пошло не так.

Шешко вышел на замену и сделал дубль – свой первый в Бундеслиге. Словенского форварда часто сравнивают с Эрлингом Холандом – потому что он тоже много забивал за «Ред Булл Зальцбург» (но не так много, как норвежец).

Первым в матче забил голландский талант Хави Симонс. Тут отличный дальний удар.

«РБ Лейпциг» после победы поднялся на четвертое место в Бундеслиге. После трех туров шесть очков, а единственное поражение – от великолепно начавшего сезон «Байера» Хаби Алонсо. Плюс разгром «Баварии» в Суперкубке – выглядит многообещающе. 

Летом «РБ Лейпциг» потерял сразу несколько важных футболистов. В АПЛ уехали Йошко Гвардиол (90 млн – в «Ман Сити»), Кристофер Нкунку (60 млн – в «Челси») и Доминик Собослаи (70 млн – в «Ливерпуль»), а Конрад Лаймер ушел в «Баварию».

Но клуб удачно заменил их – тот же Хави Симонс за три тура оформил уже 2+3. А у Шешко два гола за 25 минут в Бундеслиге. Неплохо!

Фото: AFP/ODD ANDERSEN

5 комментариев

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Сергей Кайзер
Комментатору премию. Комбинация становится лучше, если отключить звук. Это уже какой-то талант.
+14
0
+14
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Паша
Люди на трибунах за головы держатся, а профессионал с Мяч тв продолжает что то бубнить себе под нос не отвлекаясь на всякую ерунду
+3
0
+3
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7000$
Хави Симонс ещё покажет себя
+1
0
+1
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7000$
Ответ 7000$
Хави Симонс ещё покажет себя
ему всего 20
+1
0
+1
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Rested
Это разве футбол?!где ор,где массовая драка,где хватание за горло?!
))))
0
0
0
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