Это гол Беньямина Шешко.

«РБ Лейпциг» забил «Униону» так, что в восторге все ценители комбинаций. Вот такая красота от Беньямина Шешко и его партнеров. Пас Дани Ольмо просто супер!

К тому моменту «Лейпциг» уже вел 2:0 и играл в большинстве после удаления Кевина Фолланда за грубый фол. Лигочемпионский «Унион» начал сезон с двух побед подряд, но тут все пошло не так.

Шешко вышел на замену и сделал дубль – свой первый в Бундеслиге. Словенского форварда часто сравнивают с Эрлингом Холандом – потому что он тоже много забивал за «Ред Булл Зальцбург» (но не так много, как норвежец).

Первым в матче забил голландский талант Хави Симонс. Тут отличный дальний удар.

«РБ Лейпциг» после победы поднялся на четвертое место в Бундеслиге. После трех туров шесть очков, а единственное поражение – от великолепно начавшего сезон «Байера» Хаби Алонсо. Плюс разгром «Баварии» в Суперкубке – выглядит многообещающе.

Летом «РБ Лейпциг» потерял сразу несколько важных футболистов. В АПЛ уехали Йошко Гвардиол (90 млн – в «Ман Сити»), Кристофер Нкунку (60 млн – в «Челси») и Доминик Собослаи (70 млн – в «Ливерпуль»), а Конрад Лаймер ушел в «Баварию».

Но клуб удачно заменил их – тот же Хави Симонс за три тура оформил уже 2+3. А у Шешко два гола за 25 минут в Бундеслиге. Неплохо!

Фото: AFP/ODD ANDERSEN