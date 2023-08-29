Эпично.

Дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Хайденхаймом» (2:2). Во втором тайме случился не только эпичный камбек гостей с 0:2 (успели за 11 минут), но и удивительный эпизод с участием главного судьи и его видеопомощника.

Восстанавливаем хронологию.

● На 78-й минуте судья Тобиас Райхель ставит пенальти в ворота «Боруссии» за нарушение Себастьяна Аллера. Вся команда окружила судью, но Райхель был непреклонен.

С решением Тобиаса не согласился ассистент ВАР и подозвал его к монитору. Судья еще раз посмотрел эпизод и увидел офсайд у Яна-Никласа Бесте, на котором фолил Аллер. Пенальти нет, пока все чисто. Так решила и «Боруссия», спокойно заменившая нападающего на Никласа Фюллькруга.

● Уже после возобновления игры Тобиас Райхель снова остановил игру: ВАР посоветовал ему пересмотреть эпизод. Решено, что офсайд у Бресте изначально был пассивным, а не активным – а это снова пенальти в ворота «Боруссии»!

Его Райхель и назначил, уже точно, и параллельно выписал желтую уже сидящему на скамейке Себастьяну Аллеру – за то нарушение. С этого пенальти Тим Кляйндиньст сравнял счет в матче. Вот вся хронология безумия:

● И это еще не все: к основному времени добавили аж 12 минут! «Боруссия» могла вырвать победу, но Феликс Нмеча попал в перекладину и цифры на табло не изменились: ничья на «Сигнал Идуна Парк».

У «Боруссии» две ничьих подряд в лиге, «Хайденхайм» набрал первые очки в новом сезоне

«Боруссия» упустила возможность выйти на промежуточное первое место в таблице Бундеслиги. Команда расположилась на 6-м месте, «Хайденхайм» благодаря ничьей поднялся на 13-ю строчку – это первое очко новичков Бундеслиги-2023/24.

Дортмундцы пробуксовывают уже в начале чемпионата: за трудной победой над «Кельном» (Мален забил решающий на последних минутах) последовали две ничьих подряд с не самыми сильными командами – 1:1 с «Бохумом», теперь 2:2 с «Хайденхаймом».

Уже в эти выходные отрыв от лидеров может увеличиться до 4 очков – и это уже по итогам трех туров. Не самое убедительное начало?

Фото: Bernd Thissen/dpa, IMAGO/nordphoto GmbH / Schulze/Global Look Press