Считает сына порядочным.

Проблемы Луиса Рубиалеса из-за поцелуя на награждении женского ЧМ только разрастаются, но самые близкие все равно поддерживают. Например, мама устроила яркую акцию, которая прорвалась в медиа.

«Мой сын – порядочный человек». Мать Рубиалеса призывает Дженни Эрмосо «сказать правду»

Мама Рубиалеса, Анхелес Бехар, в понедельник заперлась в церкви города Мотриль на побережье Средиземного моря рядом с Гранадой – и объявила голодовку. Говорит, что на ее сына объявили «кровавую и бесчеловечную охоту».

Женщина с сестрой осталась в церкви после того, как ушел священник, и заперлась. Бехар говорит, что голодовка будет длиться «день и ночь», и закончится лишь после того, как все проблемы ее сына решатся.

Она призывает футболистку Дженни Эрмосо, которую поцеловал Рубиалес, «сказать правду» и «придерживаться той версии, которая была у нее в начале событий». Бехар считает, что сексуального насилия не было, потому что «есть согласие обеих сторон, как показано на фото».

«Они делают с моим сыном то, чего он не заслуживает. Почему они с ним жестоки? Что стоит за всей этой историей? Мой сын не способен причинить кому-либо вред», – уверена мать Рубиалеса.

Бехар добавила, что не страдает от проблем со здоровьем, только пытается защитить сына. «Со мной все в порядке, я очень сильно верю в Бога и прошу правды. Я буду здесь, пока мое тело будет жить, я не против умереть за справедливость, потому что мой сын – порядочный человек», – заявила испанка.

«Люди много лет ему завидуют, они хотят свалить все на него». Двоюродная сестра тоже защищает Луиса

Двоюродная сестра Рубиалеса, Ванеса Руис Бехар, раскритиковала тех, кто настроен против Луиса: «Люди много лет ему завидуют, они хотят свалить все на него. Они решили воспользоваться ситуацией».

Ванеса отметила, что Рубиалес «опустошен» из-за протеста мамы. Двоюродная сестра признает, что Луис совершил ошибку, но задается вопросом, можно ли считать поцелуй «сексуальными домогательствами».

Кузина Рубиалеса считает, что происходит «глобальное линчевание», за которое «миру должно быть стыдно».

«Мы просто хотим, чтобы футболистка сказала правду и объяснила, почему три раза меняла свою позицию», – сказала Руис Бехар, добавив, что семья страдает от «несправедливого преследования и уничтожения».

Мать Рубиалеса говорит, что Эрмосо согласилась на поцелуй, «как показано на фото». О чем речь?

Бехар упоминает фотодоказательства взаимности поцелуя – правда, их предъявила заинтересованная сторона: Королевская федерация футбола Испании (RFEF). В заявлении несколько фотографий и вывод о том, что Эрмосо прикладывает усилия, чтобы оторвать Рубиалеса от земли.

Когда скандал только набирал обороты, RFEF сделала заявление от лица футболистки: «Это был совершенно спонтанный взаимный жест из-за огромной радости, которую доставила нам победа на чемпионате мира. У нас с президентом прекрасные отношения, его поведение было превосходным, а поцелуй был естественным жестом привязанности и благодарности. Мы выиграли ЧМ, и это самое важное».

Выяснилось, что Эрмосо такого не говорила, заявление подготовила федерация. Сам Рубиалес и тренер женской сборной Хорхе Вильда пытались уговорить девушку вместе выступить перед публикой. Эрмосо отказалась. Вильда, кстати, могут уволить из сборной, несмотря на золото ЧМ. Он аплодировал Рубиалесу, когда тот сказал, что не собирается уходить в отставку.

Испанки показывали Дженнифер этот момент в раздевалке. Эрмосо отметила: «Мне это не понравилось, но что оставалось делать?»

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ФИФА уже отстранила Рубиалеса от должности на 90 дней, но планирует ужесточить наказание. По данным Daily Mail, президенту RFEF могут запретить работать в футболе на 15 лет. Это максимальный срок в ситуации с поцелуем Эрмосо.

Прокуратура Испании согласилась открыть «следственное производство» против Рубиалеса. Футболистке предлагают заявить о преступлении сексуального характера.

Фото: Rfef, Europa Press/Global Look Press