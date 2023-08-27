10 комментариев

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Эпичный Уокер: привез гол, за которым наблюдал лежа, но сразу же запустил победную атаку для «Ман Сити»

Манчестер Сити Манчестер Сити
Кайл Уокер Кайл Уокер
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
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Футбол Футбол

«Манчестер Сити» чуть не упустил победу над новичком АПЛ «Шеффилд Юнайтед» – 2:1 при победном голе аж на 88-й минуте.

Команды обменялись голами в последние десять минут, к обоим был причастен Кайл Уокер.

Уокер привез, сыграв пяткой в штрафной

Весь матч складывался непросто для Ман Сити». Эрлинг Холанд в первом тайме угодил в штангу с пенальти, назначенного за игру рукой. Первого гола пришлось ждать больше часа – на 63-й минуте Холанд среагировал на навес Джека Грилиша и вколотил мяч головой.

Шаткие 1:0 держались до 85-й минуты – а там «Шеффилд» внезапно сравнял счет с помощью игрока «Ман Сити».

Атака «Шеффилда», казалось, не имела перспектив. Обвести Уокера не удалось, а мяч укатывался за лицевую линию.

Уокер побоялся углового и захотел отдать пас на партнера. В такой ситуации – пяткой. И обрезался прямо в штрафной. А сам еще и улетел за пределы поля.

«Шеффилд» в течение семи секунд разыграл мяч и сравнял счет. А Уокер так и наблюдал за этим вне поля.

Замаячила сенсация – 1:1 против аутсайдера, тем более что гол был на 85-й минуте, а матч и так проходил очень непросто.

И какой шок для Уокера. После гола он колотил кулаками по полю и в воздух от ярости. Еще и пнул рекламный щит.

Через три минуты Уокер помог забить ответный гол

Неудача дико завела защитника. «Ман Сити» вырвал победу, забив через три минуты – и голевая комбинация началась именно с отбора Уокера и его предголевой передачи.

Штурм «Ман Сити», неудачная попытка Холанда пробить, мяч укатывается к углу поля, где первый на нем – игрок «Шеффилда».

Уокер бросается в отбор и забирает мяч.

Дальше – масса вариантов, так как на подступах к штрафной никого из соперников нет вообще. И Уокер засылает мяч на Фодена.

Тот не очень справляется с обработкой, но рядом Родри, чей удар отразить невозможно.

2:1! Среди празднующих, правда, нет Уокера.

Он в это время общался с болельщиками!

Шеффилд – родной город Уокера. «Шеффилд Юнайтед» – любимый клуб детства

33 года назад Уокер родился в этом городе, а в семилетнем возрасте отобрался в академии «Шеффилд Юнайтед». За команду он болел с детства: «Я ходил на игры с дедушкой. Он купил мне абонемент, когда я был совсем маленьким – где-то в четыре года. Помню, как смотрел на Василиса Борбокиса, который был правым защитником».

Особое воспоминание – дерби: «Я играл в одном из них и, к счастью, победил, так что хотел бы сохранить этот стопроцентный результат. Помню, как нервничал перед игрой. Когда ты еще и фанат команды, это значит для тебя немного больше на самом поле. Мы вели 3:0, а потом стало 3:2. Мое сердце колотилось. Я думал, как наполучаю от партнеров по команде, если мы потеряем преимущество в три гола. К счастью, мы продержались».

В сезоне-2008/09 Уокер сыграл семь матчей за «Шеффилд Юнайтед». И тогда же за три дня до 19-летия впервые сыграл на «Уэмбли» – «Шеффилд» вышел в финал плей-офф Чемпионшипа, где минимально уступил «Бернли».

А через пару месяцев после этого последовал трансфер в «Тоттенхэм» к Гарету Бэйлу и Роману Павлюченко за 5,9 млн евро. Еще через пару лет Кайл Уокер обрел постоянное место в составе. С тех пор карьера двигалась только вверх.

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Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
27 августа, 16.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 63 Холанд, 1:1 – 85 Богл, 1:2 – 88 Родри.
Шеффилд ЮнайтедФодерингэм, Болдок (Богл, 71), Робинсон, Иган, Ахмедходжич, Осборн (Ларуси, 17), Норвуд (Башем, 80), Хамер, Винисиус, Траоре, Осула (Макберни, 71).
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гвардиол, Ковачич (Фоден, 86), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд, Альварес.
Предупреждения:
Болдок (45), Осула (59), Винисиус (77), Иган (83).

Фото: eastnews.ru/Rui Vieira

10 комментариев

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MUSA17
презентация и слайд шоу, как всегда на уровне✊
+20
-1
+19
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CoTTo
ну Крутой Уокер какой базар
+12
0
+12
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Плеймейкер87
Сам сломал, сам починил
+5
0
+5
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nuksi
Спортс, не позорьтесь своими слайдшоу
+4
0
+4
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кuraakula belov
Сложно было упомянуть игроков Шеффилда, задействованных в голевой атаке? Хотя бы автора гола.. Впечатление что сити с манекенами играл
+2
0
+2
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Johny Ivanov
Ответ CoTTo
ну Крутой Уокер какой базар
он бегает как феррари. очень быстр был сегодня, как всегда
+2
0
+2
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Berendey V
Поразительно, что Спортс до сих пор не нанял художника-мультипликатора, чтоб покаывзать нам всю движуху в действии. Ну не платить же за хайлайты, в самом-то деле!
0
0
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#SharkTeam
Вот уж не думал что 2023 году в эпоху интернета обзоры голов на сайтах будут менее красочными чем в спорт-экспрессе лет 20 назад
0
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Vinnipukh Vinni
Ответ CoTTo
ну Крутой Уокер какой базар
Чак Норрис )
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Нейтральный критик
Ответ Berendey V
Поразительно, что Спортс до сих пор не нанял художника-мультипликатора, чтоб покаывзать нам всю движуху в действии. Ну не платить же за хайлайты, в самом-то деле!
Допроситесь. Будут постить ролики на движке Фифы-2023 (или как там ее).
0
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