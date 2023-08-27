10 комментариев

Эпичный Уокер: привез гол, за которым наблюдал лежа, но сразу же запустил победную атаку для «Ман Сити»
«Манчестер Сити» чуть не упустил победу над новичком АПЛ «Шеффилд Юнайтед» – 2:1 при победном голе аж на 88-й минуте.
Команды обменялись голами в последние десять минут, к обоим был причастен Кайл Уокер.
Уокер привез, сыграв пяткой в штрафной
Весь матч складывался непросто для Ман Сити». Эрлинг Холанд в первом тайме угодил в штангу с пенальти, назначенного за игру рукой. Первого гола пришлось ждать больше часа – на 63-й минуте Холанд среагировал на навес Джека Грилиша и вколотил мяч головой.
Шаткие 1:0 держались до 85-й минуты – а там «Шеффилд» внезапно сравнял счет с помощью игрока «Ман Сити».
Атака «Шеффилда», казалось, не имела перспектив. Обвести Уокера не удалось, а мяч укатывался за лицевую линию.
Уокер побоялся углового и захотел отдать пас на партнера. В такой ситуации – пяткой. И обрезался прямо в штрафной. А сам еще и улетел за пределы поля.
«Шеффилд» в течение семи секунд разыграл мяч и сравнял счет. А Уокер так и наблюдал за этим вне поля.
Замаячила сенсация – 1:1 против аутсайдера, тем более что гол был на 85-й минуте, а матч и так проходил очень непросто.
И какой шок для Уокера. После гола он колотил кулаками по полю и в воздух от ярости. Еще и пнул рекламный щит.
Через три минуты Уокер помог забить ответный гол
Неудача дико завела защитника. «Ман Сити» вырвал победу, забив через три минуты – и голевая комбинация началась именно с отбора Уокера и его предголевой передачи.
Штурм «Ман Сити», неудачная попытка Холанда пробить, мяч укатывается к углу поля, где первый на нем – игрок «Шеффилда».
Уокер бросается в отбор и забирает мяч.
Дальше – масса вариантов, так как на подступах к штрафной никого из соперников нет вообще. И Уокер засылает мяч на Фодена.
Тот не очень справляется с обработкой, но рядом Родри, чей удар отразить невозможно.
2:1! Среди празднующих, правда, нет Уокера.
Он в это время общался с болельщиками!
Шеффилд – родной город Уокера. «Шеффилд Юнайтед» – любимый клуб детства
33 года назад Уокер родился в этом городе, а в семилетнем возрасте отобрался в академии «Шеффилд Юнайтед». За команду он болел с детства: «Я ходил на игры с дедушкой. Он купил мне абонемент, когда я был совсем маленьким – где-то в четыре года. Помню, как смотрел на Василиса Борбокиса, который был правым защитником».
Особое воспоминание – дерби: «Я играл в одном из них и, к счастью, победил, так что хотел бы сохранить этот стопроцентный результат. Помню, как нервничал перед игрой. Когда ты еще и фанат команды, это значит для тебя немного больше на самом поле. Мы вели 3:0, а потом стало 3:2. Мое сердце колотилось. Я думал, как наполучаю от партнеров по команде, если мы потеряем преимущество в три гола. К счастью, мы продержались».
В сезоне-2008/09 Уокер сыграл семь матчей за «Шеффилд Юнайтед». И тогда же за три дня до 19-летия впервые сыграл на «Уэмбли» – «Шеффилд» вышел в финал плей-офф Чемпионшипа, где минимально уступил «Бернли».
А через пару месяцев после этого последовал трансфер в «Тоттенхэм» к Гарету Бэйлу и Роману Павлюченко за 5,9 млн евро. Еще через пару лет Кайл Уокер обрел постоянное место в составе. С тех пор карьера двигалась только вверх.
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- Дата проведения
- 27 августа, 16.00, «Брэмелл Лэйн»
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Шеффилд Юнайтед –
Фодерингэм, Болдок (Богл, 71), Робинсон, Иган, Ахмедходжич, Осборн (Ларуси, 17), Норвуд (Башем, 80), Хамер, Винисиус, Траоре, Осула (Макберни, 71).
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гвардиол, Ковачич (Фоден, 86), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд, Альварес.
Фото: eastnews.ru/Rui Vieira
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