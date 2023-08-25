Криштиану Роналду оформил хет-трик в чемпионате Саудовской Аравии! Вообще эта неделя для него очень яркая: сначала попал в хайлайты благодаря бурным эмоциям и крикам на арбитра, теперь сделал 3+1 в ворота «Аль-Фатеха».

«Аль-Наср» набрал первые очки: у Криша хет-трик и ассист пяткой на Мане

После первых двух туров «Аль-Наср», летом потративший на трансферы 165 млн евро, оказался на дне турнирной таблицы с нулем очков. Криштиану, Мане, Брозович, а также новички Лапорт и Отавиу настроились и разнесли «Аль-Фатех». Да-да – Лапорт только прилетел и сразу вышел в основе.

Уже на 27-й минуте Садьо открыл счет с паса Роналду пяткой! А предголевую передачу сделал Брозович. Супертрио в деле.

Потом забил и Криш – пробил головой с линии вратарской, ему вообще никто не мешал.

После перерыва португалец забил еще – из такой позиции было сложно промахнуться. Абдуррахман Гариб выкатил Кришу на пустые.

В самом конце Криштиану добил до хет-трика: опять никто не мешал закатить в пустые.

• Теперь у Роналду 63 хет-трика в карьере – больше всех среди действующих игроков.

• Это третий хет-трик португальца в 2023-м. 9 февраля он забил 4 мяча «Аль-Вахде», 25 февраля – «Дамаку».

• Трех хет-триков за год у Роналду не было с 2019-го – тогда их было четыре.

5:0 – очень уверенная победа «Аль-Насра», первая в чемпионате. У Криша восемь результативных действий в восьми последних матчах «Аль-Насра».

А теперь немного восточной экзотики. Вот так выглядит гостевая раздевалка на стадионе «Аль-Фатеха» – все звезды «Аль-Насра» переодевались в ней.

«Аль-Хилаль» вынес «Аль-Раед». У Митровича – победный в дебютном матче, Милинкович-Савич поймал красную

Неймара представили на неделе, но за «Аль-Хилаль» он пока не дебютировал. Тренер Жорже Жезуш объяснил это так: «Он приехал с небольшим повреждением. Пока не знаю, когда он сможет тренироваться с командой».

Зато против «Аль-Раеда» на поле вышли другие новички: вратарь Яссин Буну и нападающий Александар Митрович. Марокканский кипер отыграл на ноль, а сербский форвард забил победный в конце первого тайма – замкнул навес Рубена Невеша.

Во втором тайме дубль оформил Салем Аль-Давсари – это он на ЧМ-2022 забивал Аргентине. В этот раз реализовал пенальти и отправил мяч в угол с паса Малкома.

В конце за вспышку гнева удалили Милинкович-Савича – серб боднул соперника (которого, кстати, сразу же отправили следом со второй желтой). Закончилось все со счетом 4:0 после гола Абдуллы Аль-Хамдана. Запоминаем, как зовут местных звезд!

Бензема ответил на слухи: гол+ассист за «Аль-Иттихад»

На неделе обсуждали забавную новость: тренер «Аль-Иттихада» Нуну Эшпириту Санту жалуется боссам клуба на Карима Бензема – тот, якобы, не подходит под тренерский стиль португальца.

Тем не менее, в первых двух турах чемпионата Бензема не забивал за «Аль-Иттихад». А тут впервые вышел с капитанской повязкой и сделал 1+1 – забил первый гол и ассистировал на четвертый.

Канте и Фабиньо тоже играли. А на 67-й минуте вышел даже португалец Филипе Жота – на неделе были новости, что с ним клуб хочет разорвать контракт (возможно, что из-за подозрений в гомосексуальности).

«Аль-Иттихад» победил 4:0 – команда возглавляет турнирную таблицу с 9 очками после трех туров. И хочет забрать Салаха из «Ливерпуля».

«Аль-Ахли» затащил победу на 96-й. Марез и Фирмино поучаствовали

У «Аль-Ахли» тоже 9 очков после трех туров – они делят первое место. Но победа над «Аль-Охдудом» далась с большим трудом.

Только на 95-й минуте Марез навесил, Фирмино на ближней штанге головой перевел на дальнюю, а там Франк Кессиэ продавил всех и забил единственный гол в матче.

Фирмино, кстати, делит с Малкомом и Криштиану первое место по системе гол+пас – у них по 4 очка (3 гола, 1 ассист).

Что еще произошло:

• «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда впервые в сезоне потерял очки. За победами над «Аль-Насром» и «Аль-Хаземом» последовала ничья с «Аль-Халиджем». Единственный гол в команде двух капитанов «Ливерпуля» (вы же помните, что Хендерсон тоже там?) забил бывший армеец Витиньо.

• «Аль-Вахда» из Мекки в гостях разнесла «Аль-Таи» 3:0. Легенда «Манчестер Юнайтед» Одион Игало вышел на замену и забил третий мяч в добавленное время. Гол+пас у марокканца Файсала Фажра – он большую часть карьеры провел в середняках Ла Лиги («Эльче», «Хетафе», «Депортиво»).

Фото: East News/ALI AL-HAJI/AFP