20 комментариев

Что же это за стиль такой?

Судя по инсайдам, в саудовском «Аль-Иттихаде» портится атмосфера: у Карима Бензема напряженные отношения с главным тренером Нуну Эшпириту Санту.

Нуну считает, что Бензема не вписывается в его тактику. А Карим недоволен без капитанства

Саудовское издание Asharq Al-Awsat в среду сообщило, что Нуну дал понять руководству: Карим Бензема не соответствует его тактическому стилю. Оказывается, тренер изначально не просил подписывать форварда.

К тому же сам Бензема не очень доволен, потому что стать капитаном «Аль-Иттихада», но португальский тренер был против. Совокупность проблем усложнила отношения. Форварду теперь некомфортно, он считает, что тренер ведет себя непрофессионально.

А Нуну уверен, что Бензема не подходит по стилю. Хотя Карим и забивает, и отдает: у него три гола и два ассиста в шести матчах. Карим провалился только в четвертьфинале Кубка арабских чемпионов: не забил пенальти на 78-й минуте, команда проиграла «Аль-Хилалю» (1:3) и вылетела.

Эшпириту Санту вы наверняка помните по «Валенсии», «Вулверхэмптону» и «Тоттенхэму». После лондонского клуба он получил аж 14 млн фунтов неустойки. В 2022-м португалец возглавил «Аль-Иттихад» и сразу же выиграл чемпионат Саудовской Аравии. В этом году Нуну мог вернуться в Премьер-лигу, тренером интересовались «Вест Хэм» и «Челси» – но остался.

Похоже, руководству «Аль-Иттихада» придется с кем-то расстаться: либо с главным тренером, либо с главной звездой.

А что у Нуну за стиль? Бензема правда может не вписываться?

Объясняет Вадим Лукомский.

Главная команда в карьере Нуну Эшпириту Санту – «Вулвз». В ней прослеживалась очень четкая идентичность. Как правило, играли 5-3-2 (иногда 5-4-1). Без мяча – максимальная компактность, но почти без давления. С мячом – продуманные и весьма терпеливые атаки, которыми дирижировали Жоау Моутинью и Рубен Невеш.

Интересной фишкой было смелое переучивание игроков в оборонительных позициях. Полузащиники Конор Коуди и Ромен Саисс стали при нем центральными защитниками. Так вжились в образ, что продолжили играть там и в других командах – иногда даже в схеме с четверкой. Работало это примерно так: с мячом размещение таких футболистов давало больше возможностей в развитии атак, а без мяча их недостатки маскировались схемой, компактностью и обороной с участием всех игроков.

Главный нападающий той команды Рауль Хименес местами даже напоминал локального Бензема. Был хорош в штрафной, но не скован ею – максимально качественно подыгрывал . Правда, пропорции действий в той или иной стадии были сильно другими из-за явно контратакующего характера команды. Одна из главных связок у мексиканца была с реактивным Адама Траоре (кстати, оба теперь – в «Фулхэме»).

В «Вулвз» Нуну работал четыре сезона, хотя нигде больше не задерживался дольше двух. Поэтому именно идеи этой команды выглядят наиболее близкими ему, но португалец точно не догматик. В неудачной попытке перестроить «Тоттенхэм» он использовал четверку защитников. Нуну правильнее ассоциировать с набором принципов, а не игроков. Ключевые из них – поклонение компактности, работа всей команды без мяча, прагматичность в общем настрое команды, но широкое мышление при оценке качеств игроков (переучивание защитников как раз пример).

Соблазнительно предположить, что в конфликте с Каримом Бензема выстрелило что-то из этого ряда. Может быть, чрезмерная ставка на контратаки? Если ориентироваться только на описание карьеры Нуну возможно, но маловероятно, так как не сходится с контекстом. По меркам лиги «Аль-Иттихад» – как раз атакующая команда (возможно, самая).

Вероятно, в новости правильнее делать акцент на другой части инсайдов – Нуну не хотел Бензема, не дает ему капитанскую повязку и так далее. Португалец выиграл Про-лигу в прошлом сезоне, что ставит его в немного иное положение относительно тренеров, которые приходят только сейчас и которым дают звезд. Вероятно, Нуну считает, что заслужил больше влияния, а его не слушают. В такой трактовке Бензема стал мишенью по максимально банальной причине – он новая главная звезда и символ политики, где даже тренер-победитель не имеет слова .

«Это мусульманская страна, я всегда хотел здесь жить». Бензема только хвалил Саудовскую Аравию и «Аль-Иттихад»

Карима представили игроком «Аль-Иттихада» при 62 тысячах фанатов, Бензема сказал им «ас-саляму алейкум», показал «Золотой мяч», раздал автографы.

С тех пор Карим только восторгался новым клубом и Саудовской Аравией.

😊 «У «Аль-Иттихада» удивительная история, невероятно страстные фанаты и большие футбольные амбиции – после завоевания чемпионства стать силой, с которой в Азии будут считаться».

🤩 «Играть в Саудовской Аравии – не значит закончить карьеру. Напротив, я должен поднажать и показать, что то, что я смог сделать в Европе, я могу продемонстрировать и в Саудовской Аравии».

😍 «В саудовской лиге есть несколько громких имен: в первую очередь Криштиану Роналду, а теперь и я. Это для того, чтобы саудовский футбол рос и оказывал влияние на мировом уровне».

🥰 «Саудовская Аравия – это мусульманская страна, и я всегда хотел здесь жить».

Вопрос – останется там он или Нуну. У тренера, кстати, всего год контракта.

Фото: East News/AFP; instagram.com/karimbenzema; Gettyimages.ru/Michael Regan