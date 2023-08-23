20 комментариев

Неужели Бензема уже не нужен «Аль-Иттихаду»? Говорят, не вписывается в стиль тренера Нуну
Что же это за стиль такой?
Судя по инсайдам, в саудовском «Аль-Иттихаде» портится атмосфера: у Карима Бензема напряженные отношения с главным тренером Нуну Эшпириту Санту.
Нуну считает, что Бензема не вписывается в его тактику. А Карим недоволен без капитанства
Саудовское издание Asharq Al-Awsat в среду сообщило, что Нуну дал понять руководству: Карим Бензема не соответствует его тактическому стилю. Оказывается, тренер изначально не просил подписывать форварда.
К тому же сам Бензема не очень доволен, потому что стать капитаном «Аль-Иттихада», но португальский тренер был против. Совокупность проблем усложнила отношения. Форварду теперь некомфортно, он считает, что тренер ведет себя непрофессионально.
А Нуну уверен, что Бензема не подходит по стилю. Хотя Карим и забивает, и отдает: у него три гола и два ассиста в шести матчах. Карим провалился только в четвертьфинале Кубка арабских чемпионов: не забил пенальти на 78-й минуте, команда проиграла «Аль-Хилалю» (1:3) и вылетела.
Эшпириту Санту вы наверняка помните по «Валенсии», «Вулверхэмптону» и «Тоттенхэму». После лондонского клуба он получил аж 14 млн фунтов неустойки. В 2022-м португалец возглавил «Аль-Иттихад» и сразу же выиграл чемпионат Саудовской Аравии. В этом году Нуну мог вернуться в Премьер-лигу, тренером интересовались «Вест Хэм» и «Челси» – но остался.
Похоже, руководству «Аль-Иттихада» придется с кем-то расстаться: либо с главным тренером, либо с главной звездой.
А что у Нуну за стиль? Бензема правда может не вписываться?
Объясняет Вадим Лукомский.
Главная команда в карьере Нуну Эшпириту Санту – «Вулвз». В ней прослеживалась очень четкая идентичность. Как правило, играли 5-3-2 (иногда 5-4-1). Без мяча – максимальная компактность, но почти без давления. С мячом – продуманные и весьма терпеливые атаки, которыми дирижировали Жоау Моутинью и Рубен Невеш.
Интересной фишкой было смелое переучивание игроков в оборонительных позициях. Полузащиники Конор Коуди и Ромен Саисс стали при нем центральными защитниками. Так вжились в образ, что продолжили играть там и в других командах – иногда даже в схеме с четверкой. Работало это примерно так: с мячом размещение таких футболистов давало больше возможностей в развитии атак, а без мяча их недостатки маскировались схемой, компактностью и обороной с участием всех игроков.
Главный нападающий той команды Рауль Хименес местами даже напоминал локального Бензема. Был хорош в штрафной, но не скован ею – максимально качественно подыгрывал. Правда, пропорции действий в той или иной стадии были сильно другими из-за явно контратакующего характера команды. Одна из главных связок у мексиканца была с реактивным Адама Траоре (кстати, оба теперь – в «Фулхэме»).
В «Вулвз» Нуну работал четыре сезона, хотя нигде больше не задерживался дольше двух. Поэтому именно идеи этой команды выглядят наиболее близкими ему, но португалец точно не догматик. В неудачной попытке перестроить «Тоттенхэм» он использовал четверку защитников. Нуну правильнее ассоциировать с набором принципов, а не игроков. Ключевые из них – поклонение компактности, работа всей команды без мяча, прагматичность в общем настрое команды, но широкое мышление при оценке качеств игроков (переучивание защитников как раз пример).
Соблазнительно предположить, что в конфликте с Каримом Бензема выстрелило что-то из этого ряда. Может быть, чрезмерная ставка на контратаки? Если ориентироваться только на описание карьеры Нуну возможно, но маловероятно, так как не сходится с контекстом. По меркам лиги «Аль-Иттихад» – как раз атакующая команда (возможно, самая).
Вероятно, в новости правильнее делать акцент на другой части инсайдов – Нуну не хотел Бензема, не дает ему капитанскую повязку и так далее. Португалец выиграл Про-лигу в прошлом сезоне, что ставит его в немного иное положение относительно тренеров, которые приходят только сейчас и которым дают звезд. Вероятно, Нуну считает, что заслужил больше влияния, а его не слушают. В такой трактовке Бензема стал мишенью по максимально банальной причине – он новая главная звезда и символ политики, где даже тренер-победитель не имеет слова.
«Это мусульманская страна, я всегда хотел здесь жить». Бензема только хвалил Саудовскую Аравию и «Аль-Иттихад»
Карима представили игроком «Аль-Иттихада» при 62 тысячах фанатов, Бензема сказал им «ас-саляму алейкум», показал «Золотой мяч», раздал автографы.
С тех пор Карим только восторгался новым клубом и Саудовской Аравией.
😊 «У «Аль-Иттихада» удивительная история, невероятно страстные фанаты и большие футбольные амбиции – после завоевания чемпионства стать силой, с которой в Азии будут считаться».
🤩 «Играть в Саудовской Аравии – не значит закончить карьеру. Напротив, я должен поднажать и показать, что то, что я смог сделать в Европе, я могу продемонстрировать и в Саудовской Аравии».
😍 «В саудовской лиге есть несколько громких имен: в первую очередь Криштиану Роналду, а теперь и я. Это для того, чтобы саудовский футбол рос и оказывал влияние на мировом уровне».
🥰 «Саудовская Аравия – это мусульманская страна, и я всегда хотел здесь жить».
Вопрос – останется там он или Нуну. У тренера, кстати, всего год контракта.
Бывший тренер «Тоттенхэма», экс-игрок АПЛ и лучший бомбардир лиги. Знакомимся с новыми партнерами Бензема
Фото: East News/AFP; instagram.com/karimbenzema; Gettyimages.ru/Michael Regan
Притча во языцех то как он портил сборную Франции.
Причем даже на своем пике времен Евро-2021. Вроде сам неплох, чета делал даже, но из-за него:
1)Жиру сверхполезный на лавке оказывается
2) Гризман играет процентов на 10, абсолютно бесполезен справа на флагне как бот унылый, ибо Бенз его выталкивает по ролям на поле своими опусканиями вниз.
3) Мбаппе не мог родить и одного забитого гола т.к. стата голевая уходила режиссеру тоже и вообще он собой ломал структуры игры, ибо начинал тусоваться тупо везде.
В итоге минус 3 эффективных игрока атаки чемпионского состава считай и унылый вылет задоооолго до финала, как и всегда при Каримке, на каждом без исключения турнире с ним хех. Неоправданный размен за право давать играть арабу.
Так что ситуация не новая.))