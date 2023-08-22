Учитель Пепа.

Несколько неожиданная новость – главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола перенес операцию в Барселоне. Теперь некоторое время не будет руководить командой на скамейке.

Не переживайте – операция плановая.

В «Сити» сообщили, что Гвардиола решился на нее из-за болей в спине, беспокоивших в последнее время. Пеп будет восстанавливаться в Каталонии, а в Манчестер вернется после сентябрьской паузы на игры сборных.

Какие матчи Пеп пропустит? И кто за главного вместо него?

За время отсутствия Гвардиолы «Сити» сыграет в АПЛ с «Шеффилдом» и «Фулхэмом».

Функции главного на это время возьмет на себя Хуанма Лильо – один из его ассистентов. Лильо работал в штабе Гвардиолы в «Сити» с 2020-го по 2022 год, а затем уехал на самостоятельную работу в катарский «Аль-Садд».

«Период в «Манчестер Сити» – один из приятнейших в карьере, – признался Лильо. – Работать с Пепом, с этим техническим персоналом и с этой группой игроков было здорово. Надеюсь, я сыграл хотя бы небольшую роль в успехах, которых мы достигли на поле».

Летом Пеп уговорил тренера вернуться в штаб – и это показывает, насколько Лильо важен для главного тренера «Сити».

Лильо – учитель Пепа. Ради него Гвардиола сорвался в «Дорадос»

Пеп и Лильо почти ровесники – всего шесть лет разницы. Но в плане опыта между ними световые годы. Испанец возглавил первый клуб в 16 лет, когда Гвардиола еще был ребенком, а в 29 уже тренировал в Ла Лиге. Они могли бы выступать вместе, если бы Лильо когда-то играл, но вместо этого один стал для второго учителем.

В 1996-м «Барса» победила «Овьедо» 4:2. После матча капитан Гвардиола подошел к тренеру Лильо: «Мне нравятся ваши команды, а о вас я слышал много хорошего. Мы можем дружить?»

Десять лет спустя Лильо возглавил мексиканский «Дорадос» и пригласил 35-летнего Гвардиолу. Пеп уже учился на тренера и задумался о завершении карьеры, но шанс поработать с Лильо был слишком важен – каталонец метнулся в аэропорт и прилетел в Мексику.

Почему он сорвался ради малоизвестного тренера, никогда ничего не выигрывавшего? Лильо ставил утопичный футбол. Он считался одним из создателей 4-2-3-1, обеспечивавшей численное превосходство между линиями и качественную атаку тоннелей между защитниками, но часто экспериментировал со схемами – сами по себе они его не интересовали. Важна была только игра: очень синхронная, мобильная, с постоянным движением и коротким пасом.

«Мы были хорошо организованной и дисциплинированной командой, в которой не было места импровизации – все пели с одной ноты», – вспоминал его помощник Рауль Канеда.

Гвардиолу интересовало, как команды Лильо адаптировались к высоте давления прямо посреди матча. Поле его уже не заботило. Он перешел в «Дорадос», чтобы часами обсуждать принципы владения после матчей, и получил что хотел. Но еще больше Лильо повлиял на фазу без мяча. По словам Канеды, именно Лильо развил в Гвардиоле чувство баланса между атакой и обороной, правильное понимание командного позиционирования и защиту движением вперед.

Понаблюдаем за учителем Гвардиолы в ближайших матчах «Сити»?

Фото: Daisuke Nakashima/Global Look Press; Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Nathan Stirk