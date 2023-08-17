7 комментариев

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Загадочная история Майкла Олисе: переходил в «Челси», но внезапно продлил контракт с «Кристал Пэлас» 🤷‍♂️

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Странная история из Англии: звезда «Кристал Пэлас» Майкл Олисе уже договорился с «Челси», но... неожиданно продлил контракт с «Кристал Пэлас».

Нет, дело не в деньгах.

Оказалось, «Челси» вел переговоры за спиной «Пэлас»

Олисе был приоритетной целью «Челси» после тяжелой травмы Кристофера Нкунку. Он уже перенес операцию, но сможет приступить к тренировкам минимум через четыре месяца.

Пришлось снова выходить на рынок. А ведь Тодд Боули только этим летом уже потратил больше 320 млн евро!

«Да, мы работаем на трансферном рынке, потому что теперь нам не хватает игрока подобной роли», – не скрывал Почеттино.

Майкл числился в списке «Ман Сити» на замену ушедшему Рияду Марезу, но сам игрок хотел только в «Челси». Олисе – воспитанник «Челси», провел семь лет в академии клуба и считался одним из ведущих талантов своей возвратной группы. Но в 14 лет стороны решили расстаться.

Почему – до сих пор неизвестно.

«Челси» вел Олисе с конца июля. Боули уже делал два предложения «Пэлас», но после серии отказов решил активировать отступные – около 40 млн евро. «Кристал Пэлас» согласился, но что-то пошло не так.

Когда стороны уже готовились заключить сделку, всплыла неприятная деталь.

Оказалось так: «Челси» провел раунд переговоров с игроком без разрешения «Пэлас», что запрещено правилами. Журналист Сэми Мокбел пишет, что внутри «Пэлас» это посчитали неуважением и свернули уже согласованный переход.

Помимо продажи Олисе, клуб отказался от аренды Льюиса Холла – «Челси» подписал с ним контракт на шесть лет и хотел оставить игрока у себя. Но теперь Холл близок к уходу в «Ньюкасл».

«Пэлас» хотел идти в суд. Похоже, это отпугнуло Боули

Через пару часов The Guardian добавил: «Пэлас» хочет подать на «Челси» в суд. По информации Secret Scout, у клуба есть необходимые доказательства.

По информации Фабрицио Романо, «Челси» осознал опасность и не стал делать новое предложение по Олисе.

Спустя час после инсайда Романо президент «Кристал Пэлас» объявил, что Олисе подпишет с клубом новый четырехлетний контракт. Сам Майкл тут же удалил все посты в соцсетях.

Сэми Мокбел добавляет, что «Пэлас» еще не решил, пойдет ли в суд после того, как продлил контракт с Олисе. Но уже попросил клубных юристов рассмотреть вариант подачи иска.

Кого теперь возьмет «Челси»?

Пока два варианта.

• По данным The Guardian, «Челси» изучает Бреннана Джонсона из «Ноттингема». 22-летний валлиец обойдется примерно в 50 миллионов евро.

• Еще одна опция – Брэдли Барколя из «Лиона». Но предстоит выдержать конкуренцию с «ПСЖ»: те уже давали за 20-летнего вингера 30 млн евро, но «Лион» хочет выручить не менее 50 млн.

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Фото: cpfc.co.uk; East News/Carlton Myrie/News Images/Sipa USA, IMAGO/Andy Rowland

7 комментариев

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Eden Hazard
Ответ igorrado@yandex.ru
Ну, здесь КП, конечно, в позу встал, видимо, из-за сорвавшейся аренды Холла. Все, абсолютно все, клубы (за исключением Ливерпуля в саге с Кайседо) предварительно так или иначе общаются с игроком, его агентом перед тем, как сделать клубу предложение. Да, формально это запрещено Регламентом УЕФА. Но опять же, на практике иначе сложно представить современный трансфер футболиста.
Продавать талантливого вингера за 35 млн отступных... Конечно глупо. Где то жалеет один Брайтон, что не смог что то такое с МакАллистером провернуть.
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igorrado@yandex.ru
Ну, здесь КП, конечно, в позу встал, видимо, из-за сорвавшейся аренды Холла.
Все, абсолютно все, клубы (за исключением Ливерпуля в саге с Кайседо) предварительно так или иначе общаются с игроком, его агентом перед тем, как сделать клубу предложение.
Да, формально это запрещено Регламентом УЕФА.
Но опять же, на практике иначе сложно представить современный трансфер футболиста.
+5
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headmaster
Я что-то не совсем понимаю. Получается, даже если клуб-покупатель готов активировать сумму отступных, то все равно нужно разрешение клуба-продавца для переговоров?
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Усатая Козляра
Ответ headmaster
Я что-то не совсем понимаю. Получается, даже если клуб-покупатель готов активировать сумму отступных, то все равно нужно разрешение клуба-продавца для переговоров?
обязательно, всегда!
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