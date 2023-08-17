7 комментариев

Странная история из Англии: звезда «Кристал Пэлас» Майкл Олисе уже договорился с «Челси», но... неожиданно продлил контракт с «Кристал Пэлас».

Нет, дело не в деньгах.

Оказалось, «Челси» вел переговоры за спиной «Пэлас»

Олисе был приоритетной целью «Челси» после тяжелой травмы Кристофера Нкунку. Он уже перенес операцию, но сможет приступить к тренировкам минимум через четыре месяца.

Пришлось снова выходить на рынок. А ведь Тодд Боули только этим летом уже потратил больше 320 млн евро!

«Да, мы работаем на трансферном рынке, потому что теперь нам не хватает игрока подобной роли», – не скрывал Почеттино.

Майкл числился в списке «Ман Сити» на замену ушедшему Рияду Марезу, но сам игрок хотел только в «Челси». Олисе – воспитанник «Челси», провел семь лет в академии клуба и считался одним из ведущих талантов своей возвратной группы. Но в 14 лет стороны решили расстаться.

Почему – до сих пор неизвестно.

«Челси» вел Олисе с конца июля. Боули уже делал два предложения «Пэлас», но после серии отказов решил активировать отступные – около 40 млн евро. «Кристал Пэлас» согласился, но что-то пошло не так.

Когда стороны уже готовились заключить сделку, всплыла неприятная деталь.

Оказалось так: «Челси» провел раунд переговоров с игроком без разрешения «Пэлас», что запрещено правилами. Журналист Сэми Мокбел пишет, что внутри «Пэлас» это посчитали неуважением и свернули уже согласованный переход.

Помимо продажи Олисе, клуб отказался от аренды Льюиса Холла – «Челси» подписал с ним контракт на шесть лет и хотел оставить игрока у себя. Но теперь Холл близок к уходу в «Ньюкасл».

«Пэлас» хотел идти в суд. Похоже, это отпугнуло Боули

Через пару часов The Guardian добавил: «Пэлас» хочет подать на «Челси» в суд. По информации Secret Scout, у клуба есть необходимые доказательства.

По информации Фабрицио Романо, «Челси» осознал опасность и не стал делать новое предложение по Олисе.

Спустя час после инсайда Романо президент «Кристал Пэлас» объявил, что Олисе подпишет с клубом новый четырехлетний контракт. Сам Майкл тут же удалил все посты в соцсетях.

Сэми Мокбел добавляет, что «Пэлас» еще не решил, пойдет ли в суд после того, как продлил контракт с Олисе. Но уже попросил клубных юристов рассмотреть вариант подачи иска.

Кого теперь возьмет «Челси»?

Пока два варианта.

• По данным The Guardian, «Челси» изучает Бреннана Джонсона из «Ноттингема». 22-летний валлиец обойдется примерно в 50 миллионов евро.

• Еще одна опция – Брэдли Барколя из «Лиона». Но предстоит выдержать конкуренцию с «ПСЖ»: те уже давали за 20-летнего вингера 30 млн евро, но «Лион» хочет выручить не менее 50 млн.

Фото: cpfc.co.uk; East News/Carlton Myrie/News Images/Sipa USA, IMAGO/Andy Rowland