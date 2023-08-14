Похоже на то.

Новость, которую мы точно не ожидали: Роберто Манчини покинул сборную Италии.

• Согласно заявлению Итальянской федерации футбола, поздно вечером в субботу Манчини сообщил, что хочет уйти. Его просьбу удовлетворили. О причинах пока не говорят, но уже появляются догадки (о них ниже).

• Последним для Манчини в сборной стал июньский матч за третье место в Лиге Наций – обыграли Нидерланды (3:2). Роберто тогда сказал: «По-прежнему убежден, что мы располагаем всем необходимым, чтобы пробиться на ЧМ-2026 и выиграть его». Слова совсем не похожи на прощальные – что могло случиться за два месяца?

• В ближайшее время федерация объявит имя преемника Роберто. Sky Sports пишет, что среди кандидатов Фабио Каннаваро и Даниэле де Росси.

• Осенью Италию ждут матчи квалификации к Евро-2024 – в сентябре сыграют с Северной Македонией и Украиной. Итальянцы занимают промежуточное третье место в группе С, набрав 3 очка в 2 матчах. Выше них Англия (12 очков в 4 матчах) и Украина (6 очков в 3 матчах).

Похоже, Манчини позвали в Саудовскую Аравию

Инсайдер Джанлука Ди Марцио пишет, что у тренера есть крупное предложение от одного из саудовских клубов. Манчини готовы платить 18 миллионов евро в год.

А вот издание Al Riyadhiah пишет, что Роберто пойдет в сборную Саудовской Аравии: там ищут нового тренера после ухода Эрве Ренара, который весной возглавил женскую команду Франции.

В июле на эту должность отправляли Жорже Жезуша, но он выбрал «Аль-Хилаль».

Триумф на Евро-2020, 37-матчей без поражений и пропуск ЧМ-2022 – пятилетка Манчини в сборной

Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018-го – в один из самых смутных периодов ее истории. За несколько месяцев до этого итальянцы проиграли в стыках шведам и лишились шансов на ЧМ-2018. Впервые за 60 лет не прошли в финальную часть чемпионата мира.

Роберто стартовал так себе: в первых шести матчах победил лишь однажды – как раз Саудовскую Аравию. Но затем итальянцы полетели – и оформили рекордную для сборных 37-матчевую беспроигрышную серию.

Вершиной достижений Манчини стал выигранный Евро-2020 – тогда уверенно вышли из группы с Турцией, Швейцарией и Уэльсом, в плей-офф опрокинули Австрию, Бельгию и Испанию, а в финале в серии пенальти обыграли Англию.

Уникальная серия итальянцев прервалась в начале октября 2021-го в полуфинале Лиги Наций – тогда испанцы взяли реванш за поражение в полуфинале Евро-2020.

Через полгода Италию ждал еще более мощный удар – в полуфинале стыков проиграли Северной Македонии и второй раз подряд остались без ЧМ. Несмотря на провал, Роберто не ушел из сборной.

«Иногда футбол может быть безжалостной метафорой жизни. Прошлым летом мы были королями Европы, совершив один из самых красивых подвигов в истории национальной команды. А теперь у нас одна из самых тяжелых ситуаций. Мы перешли от полной радости к ужасающему разочарованию. Это действительно трудно принять, но принятие поражений – часть здорового пути для человеческого и спортивного роста», – философствовал Манчини.

После этого Италия проиграла Аргентине Финалиссиму, но напоследок Роберто занял со сборной третье место в Лиге Наций.

Фото: Gettyimages.ru/Claudio Villa; Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press