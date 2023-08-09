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Фарерская сказка в ЛЧ продолжается: обыграли «Мольде», до этого выбили Черчесова и чемпиона Швеции

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С детства за «Клаксвик».

«Клаксвик», пожалуйста, не останавливайся! Фарерский чемпион сотворил еще одну сенсацию – обыграл норвежский «Мольде» в полуфинале квалификации ЛЧ (2:1).

Причем победа волевая: на 49-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Магнуса Эйкрема, но «Клаксвик» ответил дублем Орни Фредериксберга. У фарерца уже шесть мячей в пяти матчах ЛЧ: ранее выбил по дублю «Ференцварошу» и «Хэкену».

Этот герой параллельно с футболом работает исполнительным директором в кейтеринговой компании, а еще 7 месяцев назад трудился в банке – успевает везде.

На поле у «Клаксвика» все было прилично: «Мольде» так и не взял игру под контроль. Первый тайм завершился без особых опасных моментов, все самое интересное отложили на вторую половину.

Все началось с гола «Мольде» после эффектной комбинации, замкнул полузащитник Магнус Эйкрем. «Клаксвик» красиво ответил спустя 15 минут – Фредериксберг прибежал в зону подбора от центра поля, обманул защитника, сделал красивый разворот и пальнул с острого угла в ближний.

На 86-й минуте Фредериксберг забил победный – пулей примчался к чужой штрафной, получил мяч от одноклубника и после подработки выстрелил в ближнюю девятку. Победа 2:1 – у «Клаксвика» отличные шансы на продолжение еврокубковой вечеринки.

«Клаксвик» уже гарантировал себе как минимум попадание в групповой этап Лиги конференций и стал первой фарерской командой в группе еврокубка – мощно!

«Клаксвик» вынужденно играл домашний матч не на своем стадионе. Если пройдет дальше – вообще не сыграет на Фарерских островах

Несмотря на красивую историю, у «Клаксвика» проблема с домашним стадионом (самая восточная арена Фарерских островов): дело в том, что «Вид Дьюпумирар» не проходит по правилам еврокубков по вместимости. 

Уже для 3-го раунда квалификации ЛЧ нужен стадион минимум 3-й категории (статья 29.01). Третья категория – это минимум 4.5к вместимости. Прекрасный стадион на фото выше вмещает только 2,5к.

Более того, клуб уже как минимум вышел в группу ЛК, а для этого нужен стадион 4-й категории (статья 29.01), то есть минимум на 8к мест. Но на Фарерских островах такого стадиона нет в принципе. Даже два столичных стадиона в Торсхавне вмещают всего 5 и 6 тысяч человек. На них играет сборная.

Возможно, УЕФА сделает исключение для пейзажей «Вид Дьюпумирар» или какого-то другого фарерского стадиона. Но есть вероятность, что «Клаксвику» придется играть домашние еврокубковые матчи в Дании. А для этого придется преодолеть 1400 км.

Против «Мольде» «Клаксвик» играл в Торсхавне и собрал полный стадион: за пару часов до начала твиттер клуба сообщил, что в продаже осталось всего 500 билетов. 

В любом случае сказка фарерцев не испортится проблемами со стадионом – достаточно погрузиться в местные сюжеты чуть глубже.

«Клаксвик» в ЛЧ уже обыграл команду Черчесова и «Хэкен»

Позади уже два раунда квалификации ЛЧ. Сначала разобрали «Ференцварош» Станислава Черчесова (российского тренера уволили сразу после поражения), потом чемпиона и обладателя Кубка Швеции «Хэкен».

С «Ференцварошем» красиво разобрались в гостях (0:0 дома и 3:0 в Венгрии), с «Хэкеном» тоже было трудно: после домашних 0:0 была перестрелка 3:3 и серия пенальти.

Теперь повержен «Мольде» (2:1) – «Клаксвик» продолжает домашнюю беспроигрышную серию. Коэффициент на победу фарерцев составлял 4.75, у «Мольде» было 1.70. Впереди важнейший выезд в Норвегию, который может приблизить команду к еще более невероятному достижению. Хотя они и так уже в истории. 

Для тренера «Клаксвика» это первая работа в жизни, а вратарь еще в апреле работал электриком и играл в защите любительской команды

Уникальнее достижение «Клаксвика» делает то, что команда – максимально скромная. Например, для тренера, Магне Хосета, это первый опыт работы в карьере, а лучшего игрока фарерцев, норвежского защитника Вегарда Форрена, – в свое время признали одним из худших трансферов в истории «Саутгемптона». Форрен приезжал в Англию в 2013-м, но не потянул основу и уехал уже через полгода.

Хосет и Форрен друзья, они даже играли вместе – пересекались как раз в «Мольде» под руководством Оле-Гуннара Сульшера. Так что противостояние с этим клубом в составе «Клаксвика» – наверняка особенное для этих двух людей.

А вратарь команды, Йонатан Йоханссон, до лета 2023-го обитал в любительском футболе: поигрывал за «Майорстуен» из пятого дивизиона Норвегии, и то не на воротах – цементировал защиту.

За профессиональную карьеру Йоханссон не задерживался ни в одном клубе дольше, чем на два года. Исключение – норвежский «Нутодден», за который Йонатан отыграл 71 матч за три сезона. «Нутодден» тогда выступал во второй норвежской лиге.

В начале июня 2023-го Йоханссон отдыхал в отпуске, но внезапно ему позвонил Магне Хосет, с которым вратарь пересекался 6 лет назад как раз в «Нутоддене». Хосету срочно нужен был вратарь из-за повреждения основного кипера «Клаксвика» – Маркус Петтерсен вылетел из-за травмы паха, а остальные кандидаты были слишком сырыми. Так Йоханссон стал основным в фарерской команде, выбившей уже две команды в квалификации ЛЧ.

Вратарь делился эмоциями после такого резкого взлета: «После игры с «Ференцварошем» я ревел, потому что вспомнил, где я был четыре недели назад. Я работал в электроэнергетической компании в Осло. Теперь я стоял перед 20 тысячами болельщиков, которые аплодировали нам, хотя мы обыграли их команду. Мы с тренером упали на колени и вместе заплакали».

Когда «Клаксвик» попал на «Мольде», Йоханссон шутил: «Сначала шведский Гетеборг (здесь играет «Хэкен» – Sports.ru), теперь норвежский Мольде, моя девушка родом из соседнего муниципалитета. Путь в Лиге чемпионов мог быть и поэкзотичнее. Но я все равно воспринимаю наш путь так, будто мой отпуск с Родоса еще продолжается».

Первый матч против «Мольде» «Клаксвику» удался. Ответная игра состоится 15 августа в Норвегии – как же хочется, чтобы сказка продолжилась!

Первый герой ЛЧ – вратарь, который весной работал электриком. И поигрывал защитником в пятом дивизионе Норвегии 👏

КИ Клаксвик Фарерские острова – Мольде Норвегия 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
8 августа, 21.45, «Торсвеллур»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 48 Эйкрем, 1:1 – 64 Фредериксберг, 2:1 – 86 Фредериксберг.
КИ Клаксвик – Johansson, Даниэльсен (да Сильва, 72), Форрен, Ватнсдаль, Фэре, Фредериксберг, Юнсен, Кронберг, Павлович (Ханссон, 71), Андреасен, Касси (Гуссиос, 81).
МольдеКарлстрем, Линнес, Бьорнбак, Хеуган, Хагельскьер, Хеуген, Брейвик (Коса, 88), Эриксен, Маннсверк (Эллингсен, 72), Эйкрем (Бериша, 66), Брюнхильдсен (Китолано, 66).
Предупреждения:
Андреасен (37), Линнес (53), Маннсверк (63), Юнсен (90).

Фото: instagram/klaksvikaritrottarfelagjonatannils

6 комментариев

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heymon95
Обожаю такие сказки
+9
0
+9
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Артём Альбрехт
Как странно, сборной можно играть на стадионе, а клубу нет. Хоть бы сделали исключение, чтобы играли хотя бы в своей стране.
+6
0
+6
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Alexander Prokofyev
Черчесова называют одним из претендентов на пост главного тренера Ференцвароша
+4
0
+4
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OldRedWhite
Шутка про соперников из соседних стран и девушку - зачет ! )):
+3
0
+3
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Давид Agabekyan
Ответ Артём Альбрехт
Как странно, сборной можно играть на стадионе, а клубу нет. Хоть бы сделали исключение, чтобы играли хотя бы в своей стране.
Их страна это Дания если быть точным
0
0
0
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Артём Альбрехт
Ответ Давид Agabekyan
Их страна это Дания если быть точным
Ага, а у Англии Великобритания, но играют то за отдельную сборную.
0
0
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