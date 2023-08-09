С детства за «Клаксвик».

«Клаксвик», пожалуйста, не останавливайся! Фарерский чемпион сотворил еще одну сенсацию – обыграл норвежский «Мольде» в полуфинале квалификации ЛЧ (2:1).

Причем победа волевая: на 49-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Магнуса Эйкрема, но «Клаксвик» ответил дублем Орни Фредериксберга. У фарерца уже шесть мячей в пяти матчах ЛЧ: ранее выбил по дублю «Ференцварошу» и «Хэкену».

Этот герой параллельно с футболом работает исполнительным директором в кейтеринговой компании, а еще 7 месяцев назад трудился в банке – успевает везде.

На поле у «Клаксвика» все было прилично: «Мольде» так и не взял игру под контроль. Первый тайм завершился без особых опасных моментов, все самое интересное отложили на вторую половину.

Все началось с гола «Мольде» после эффектной комбинации, замкнул полузащитник Магнус Эйкрем. «Клаксвик» красиво ответил спустя 15 минут – Фредериксберг прибежал в зону подбора от центра поля, обманул защитника, сделал красивый разворот и пальнул с острого угла в ближний.

На 86-й минуте Фредериксберг забил победный – пулей примчался к чужой штрафной, получил мяч от одноклубника и после подработки выстрелил в ближнюю девятку. Победа 2:1 – у «Клаксвика» отличные шансы на продолжение еврокубковой вечеринки.

«Клаксвик» уже гарантировал себе как минимум попадание в групповой этап Лиги конференций и стал первой фарерской командой в группе еврокубка – мощно!

«Клаксвик» вынужденно играл домашний матч не на своем стадионе. Если пройдет дальше – вообще не сыграет на Фарерских островах

Несмотря на красивую историю, у «Клаксвика» проблема с домашним стадионом (самая восточная арена Фарерских островов): дело в том, что «Вид Дьюпумирар» не проходит по правилам еврокубков по вместимости.

Уже для 3-го раунда квалификации ЛЧ нужен стадион минимум 3-й категории (статья 29.01). Третья категория – это минимум 4.5к вместимости. Прекрасный стадион на фото выше вмещает только 2,5к.

Более того, клуб уже как минимум вышел в группу ЛК, а для этого нужен стадион 4-й категории (статья 29.01), то есть минимум на 8к мест. Но на Фарерских островах такого стадиона нет в принципе. Даже два столичных стадиона в Торсхавне вмещают всего 5 и 6 тысяч человек. На них играет сборная.

Возможно, УЕФА сделает исключение для пейзажей «Вид Дьюпумирар» или какого-то другого фарерского стадиона. Но есть вероятность, что «Клаксвику» придется играть домашние еврокубковые матчи в Дании. А для этого придется преодолеть 1400 км.

Против «Мольде» «Клаксвик» играл в Торсхавне и собрал полный стадион: за пару часов до начала твиттер клуба сообщил, что в продаже осталось всего 500 билетов.

В любом случае сказка фарерцев не испортится проблемами со стадионом – достаточно погрузиться в местные сюжеты чуть глубже.

«Клаксвик» в ЛЧ уже обыграл команду Черчесова и «Хэкен»

Позади уже два раунда квалификации ЛЧ. Сначала разобрали «Ференцварош» Станислава Черчесова (российского тренера уволили сразу после поражения), потом чемпиона и обладателя Кубка Швеции «Хэкен».

С «Ференцварошем» красиво разобрались в гостях (0:0 дома и 3:0 в Венгрии), с «Хэкеном» тоже было трудно: после домашних 0:0 была перестрелка 3:3 и серия пенальти.

Теперь повержен «Мольде» (2:1) – «Клаксвик» продолжает домашнюю беспроигрышную серию. Коэффициент на победу фарерцев составлял 4.75, у «Мольде» было 1.70. Впереди важнейший выезд в Норвегию, который может приблизить команду к еще более невероятному достижению. Хотя они и так уже в истории.

Для тренера «Клаксвика» это первая работа в жизни, а вратарь еще в апреле работал электриком и играл в защите любительской команды

Уникальнее достижение «Клаксвика» делает то, что команда – максимально скромная. Например, для тренера, Магне Хосета, это первый опыт работы в карьере, а лучшего игрока фарерцев, норвежского защитника Вегарда Форрена, – в свое время признали одним из худших трансферов в истории «Саутгемптона». Форрен приезжал в Англию в 2013-м, но не потянул основу и уехал уже через полгода.

Хосет и Форрен друзья, они даже играли вместе – пересекались как раз в «Мольде» под руководством Оле-Гуннара Сульшера. Так что противостояние с этим клубом в составе «Клаксвика» – наверняка особенное для этих двух людей.

А вратарь команды, Йонатан Йоханссон, до лета 2023-го обитал в любительском футболе: поигрывал за «Майорстуен» из пятого дивизиона Норвегии, и то не на воротах – цементировал защиту.

За профессиональную карьеру Йоханссон не задерживался ни в одном клубе дольше, чем на два года. Исключение – норвежский «Нутодден», за который Йонатан отыграл 71 матч за три сезона. «Нутодден» тогда выступал во второй норвежской лиге.

В начале июня 2023-го Йоханссон отдыхал в отпуске, но внезапно ему позвонил Магне Хосет, с которым вратарь пересекался 6 лет назад как раз в «Нутоддене». Хосету срочно нужен был вратарь из-за повреждения основного кипера «Клаксвика» – Маркус Петтерсен вылетел из-за травмы паха, а остальные кандидаты были слишком сырыми. Так Йоханссон стал основным в фарерской команде, выбившей уже две команды в квалификации ЛЧ.

Вратарь делился эмоциями после такого резкого взлета: «После игры с «Ференцварошем» я ревел, потому что вспомнил, где я был четыре недели назад. Я работал в электроэнергетической компании в Осло. Теперь я стоял перед 20 тысячами болельщиков, которые аплодировали нам, хотя мы обыграли их команду. Мы с тренером упали на колени и вместе заплакали».

Когда «Клаксвик» попал на «Мольде», Йоханссон шутил: «Сначала шведский Гетеборг (здесь играет «Хэкен» – Sports.ru), теперь норвежский Мольде, моя девушка родом из соседнего муниципалитета. Путь в Лиге чемпионов мог быть и поэкзотичнее. Но я все равно воспринимаю наш путь так, будто мой отпуск с Родоса еще продолжается».

Первый матч против «Мольде» «Клаксвику» удался. Ответная игра состоится 15 августа в Норвегии – как же хочется, чтобы сказка продолжилась!

Фото: instagram/klaksvikaritrottarfelag, jonatannils