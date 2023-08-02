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Малком уже забил в Саудовской Аравии! В дебютном матче выбил команду Бензема

Аль-Хилаль Аль-Хилаль
Малком Малком
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Карим Бензема Карим Бензема
Футбол Футбол

Вывел «Аль-Хилаль» в полуфинал Кубка арабских чемпионов.

«Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Иттихад» в четвертьфинале Кубка арабских чемпионов – 3:1.

К перерыву вели в два мяча благодаря голам Сергея Милинковича-Савича (только купили) и Салема Аль-Досари с пенальти (знаком нам благодаря голу Аргентине на ЧМ), после возобновления игры Ромариньо из «Аль-Иттихада» сократил разрыв.

На 70-й минуте Малком, переход которого «Зенит» подтвердил только в четверг, замкнул головой подачу в центр штрафной – это дебютный гол бразильца в первом же матче за новую команду!

Через восемь минут Карим Бензема, главная звезда «Аль-Иттихада», запорол пенальти – взял вратарь, у форварда оборвалась серия из трех матчей с голами подряд. Француз из турнира вылетел, а команда Малкома прошла в полуфинал. Там ждут не самые звездные пока «Аль-Шабаб» или «Аль-Вахда».

Вместе с Малкомом в старте вышли все главные новички: Калиду Кулибали, Рубен Невеш и Сергей Милинкович-Савич. Серб, кстати, забил во втором матче подряд: в последнем матче группы уже был гол «Видаду» (2:1). Они остановили Бензема и Нголо Канте, французы могут готовиться к старту чемпионата.

Кубок арабских чемпионов – что это вообще за турнир? Он престижный?

Кубок арабских чемпионов традиционно проводят летом, но из-за реформ и перестроений без четкого графика: например, предыдущий трофей разыграли в 2020-м, до этого – в 2019-м, 2017-м, 2013-м и 2009-м.

Тут смешаны команды из Азии и Африки, нынешний розыгрыш изначально охватывал 37 стран: от Марокко, Алжира и Туниса до ОАЭ, Сирии, Иордании, Палестины, Судана и Коморских островов.

Дальше – стандартный плей-офф после группового этапа на четыре группы по четыре команды. Формат старого Евро: четвертьфиналы первых команд со вторыми. От Саудовской Аравии туда вышла вся топ-4 прошлого сезона: «Аль-Иттихад», «Аль-Наср», «Аль-Хилаль» и «Аль-Шабаб».

В первом четвертьфинале иракская «Аль-Шорта» выбила «Аль-Садд», где раньше работал Хави. Другие два четвертьфинала – саудовский между «Аль-Шабабом» и «Аль-Вахдой», а также марокканской «Раджи» с «Аль-Насром» Криштиану Роналду пройдут в воскресенье.

Роналду спас «Аль-Наср» в самом конце. Чуть не пролетели мимо плей-офф Кубка арабских чемпионов

Фото: instagram.com/alhilal

4 комментария

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Йее
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арабы эти...
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красава,верим братка
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Наш молодой тащит)
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