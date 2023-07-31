8 комментариев

Радость и грусть одновременно.

«Копенгаген» в отборе Лиги чемпионов прошел скромный «Брейдаблик» – 2:0 и 6:3. Герой ответного матча – 18-летний исландец Орри Оускарссон, у него хет-трик.

Тренер «Брейдаблика» Оскар Торвальдссон вроде бы должен грустить, но есть важный нюанс: Орри – его сын.

Отец выбил чемпионов трех стран – пока не встретил «Копенгаген» сына

В первой игре Оускарссон вышел только на 73-й минуте, уже при итоговых 2:0. В ответной 18-летний нападающий появился в старте – и разорвал. Забил в конце первого тайма, а в начале второго уже сделал хет-трик. Впервые во взрослой карьере, сразу в ЛЧ.

«Брейдаблик» тренера-отца вылетел на четвертом сопернике, до этого справлялись с чемпионами стран поскромнее: в предварительном раунде обыграли чемпиона Сан-Марино «Тре Пенне» – 7:1, потому победителя черногорской лиги «Будучность» – 5:0. Это был мини-турнир из одноматчевых полуфиналов и финала.

Уже в традиционном первом раунде квалификации прошли лучшую команду Ирландии «Шэмрок Роверс» (1:0 и 2:1). А потом Оскар Торвальдссон нарвался на «Копенгаген» и любимого сына.

Исландцы спустились в третий квалификационный раунд Лиги Европы, попробуют пройти Путь чемпионов там.

Оускарссон с 13 лет на профессиональном уровне. Дебютировал так рано в команде отца

Путь Орри в большом футболе начался в 2018-м, когда отец позвал в третью лигу Исландии – парень дебютировал за скромную «Гротту», где Оскар работал тренером, в 13 лет и 354 дня.

Кумовством это не назвать: Орри вышел на замену и сразу забил два. Суммарно у него три гола в трех матчах за «Гротту» – тогда отец вывел клуб во второй исландский дивизион.

В следующем сезоне результативность упала: один гол в 12 матчах. Но «Гротта» поднялась в элиту, на талантов оттуда стали обращать еще больше внимания: 16-летний Орри попал в академию «Копенгагена».

И вот через два года огорчил – и одновременно порадовал – отца первым хет-триком в ЛЧ.

Торвальдссон тоже, кстати, был футболистом: большую часть карьеры провел в исландском «Кнаттспирнуфелаг Рейкьявикур», самом титулованном клубе страны. Но уже в 25 пришлось заканчивать из-за травмы спины.

Теперь он тщательно следит за карьерой сына – явно гордится, несмотря на вылет собственного «Брейдаблика».

Фото: Instagram/orrioskarsson