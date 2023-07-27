А что случилось?

У Садьо Мане выдался непростой год – он прошел путь от яркой звезды европейского футбола до командировки в Саудовскую Аравию. «Что случилось с Мане?» – один из самых популярных запросов по имени футболиста в Google.

Напомним, какие события сопровождали настолько стремительный разворот в карьере.

С «Ливерпулем» проиграл финал ЛЧ и занял второе место в АПЛ

Сезон-2021/22 Мане провел в статусе одного из ключевых игроков «Ливерпуля» – провел на поле почти 4 тысячи минут и вместе с клубом боролся за квадрупл. А еще забил 23 мяча – в АПЛ пострадали «Ман Сити» (дважды), «Арсенал», «МЮ» и «Челси», в ЛЧ сенегалец забил в обоих полуфиналах с «Вильярреалом».

«Ливерпуль» в итоге взял Кубок Англии и Кубок лиги, но стал вторым в АПЛ и проиграл «Реалу» в финале ЛЧ.

Cтал самым высокооплачиваемым игроком в «Баварии»

По окончании сезона-2021/22 Мане посчитал, что ему нужен новый вызов, и перешел в «Баварию». «Ливерпуль» получил за игрока 32 млн евро, а мюнхенцы подписали с игроком трехлетний контракт и положили Садьо годовую зарплату в 20 млн евро – почти в два раза больше, чем было в мерсисайдском клубе.

Так Мане стал самым высокооплачиваемым игроком в «Баварии».

Занял 2-е место в голосовании за «Золотой мяч»-2022

В октябре прошло вручение «Золотого мяча» – там Мане занял второе место. На победу не было никаких шансов – Карим Бензема оторвался от сенегальца на 356 баллов.

И все же Садьо стал лишь вторым африканцем, который вошел в тройку «Золотого мяча» – первым был Джордж Веа, который выиграл самую престижную индивидуальную награду в 1995 году.

Получил травму и пропустил ЧМ-2022

Потом начались проблемы – в начале ноября, за две недели до старта ЧМ-2022 Мане в матче с «Вердером» получил травму.

Сначала писали, что Садьо успеет восстановиться к турниру, но повреждение оказалось серьезнее, чем предполагалось – у него воспалилась малоберцовая кость. Полностью залечить травму удалось только к концу февраля.

Ударил по лицу Сане

После восстановления от травмы Мане никак не мог набрать форму – ноль результативных действий в шести матчах после возвращения. Президент «Баварии» Герберт Хайнер уверял, что Мане не разучился играть в футбол, но у самого футболиста копилось раздражение.

В медиа постоянно проникали слухи о конфликтах Садьо и главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна, а после первого четвертьфинального матча с «Сити» Мане ударил по лицу Сане – разбил Лерою губу.

Мане заставили извиниться перед всей командой, отстранили от матча с «Хоффенхаймом» и оштрафовали на 500 тысяч евро – после этого конфликт был исчерпан. Но атмосферу в раздевалке было уже не вернуть – и руководство «Баварии», понимая это, начало работу над трансфером сенегальца.

Провалил сезон в «Баварии»

Инцидент с Сане явно не пошел на пользу Мане – до конца сезона он забил один мяч и отдал один ассист. В 38 матчах кампании-2022/23 Садьо сделал 12+6 – сильный регресс по сравнению с предыдущим сезоном в АПЛ даже с учетом пропущенных из-за травм матчей.

Уехал в «Аль-Наср» к Криштиану, хотя хотел остаться

Инцидент с Сане испугал не только «Баварию» – в медиа почти не проскальзывали новости об интересе к Мане со стороны европейских клубов.

Зато было полно слухов из Саудовской Аравии – сенегальца хотели «Аль-Иттифак», «Аль-Ахли» и «Аль-Наср». Мане в итоге присоединился к Криштиану Роналду – в «Аль-Насре» ему будут платить больше 40 млн евро чистыми, а «Бавария» получит за трансфер около 30 млн евро.

Похоже, это конец европейской карьеры Садьо. Грустит и сам Мане.

«Уход из «Баварии» причиняет мне боль. Я бы хотел другого финала. Знаю, что мог бы помочь команде в этом сезоне. Я хотел доказать это всем. Тем не менее, я желаю клубу и болельщикам всего наилучшего. для будущего», – сказал Мане журналисту Sky Флориану Плеттенбергу

Сенегалец уже прибыл в Дубай, чтобы пройти первую часть медосмотра.

Грустно?

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Sebastian Widmann, Adam Pretty; IMAGO/JB Autissier/Global Look Press